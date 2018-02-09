Студента Краснодарского техникума, который предположительно затушил сигарету об икону, арестовали на 9 суток
Молодого человек обвинили в неповиновении сотрудникам полиции, — сообщает агентство РИА Новости. Ранее стало известно, что житель города Горячий Ключ разместил в социальных сетях фотографию, на которой тушит сигарету об икону. Позже он сказал, что это был фотомонтаж.
Комментарии10
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dew_point 09 февраля 2018 | 12:38
Двушкчка. Следующий!
patrik01 09 февраля 2018 | 12:41
Студента Краснодарского техникума, который предположительно затушил сигарету об икону, арестовали на 9 суток...
Ещё один правозащитник и политический заключённый.
tvitov66 09 февраля 2018 | 12:49
"арестовали на 9 суток" - а могли бы и сразу сжечь
aleksandr39 09 февраля 2018 | 12:51
patrik01: Помню в 1968 году учился в горном техникуме ,так у нас был предмет под названием " Основы атеизма " практически у всех было в зачетке " 5 "
sab171 09 февраля 2018 | 12:44
слушай динозавр, куда ни глянь ты как затычка в бочке дерьма, и не пытайся отвечать, заплюют.
from_russia_with_boyaryshnik 09 февраля 2018 | 12:47
За что ? Религия и её атрибуты это всё выдумки , которые нужны были в средневековье биомассу за хобот держать . Сейчас религия - это супермаркет для сбора средств и способ отжима лакомых кусков земли Парнишка огрёб на ровном месте.
hastings 09 февраля 2018 | 12:48
В православной стране такое святотатство :( Вот поэтому в каждой школе должен быть батюшка в управлении, чтобы кощунственные помыслы искоренять на корню.
tvitov66 09 февраля 2018 | 12:51
hastings: а в каком документе сказано что Россия православная страна?
spb_aborigen 09 февраля 2018 | 12:48
Мрачное средневековье.
kunst54 09 февраля 2018 | 12:49
А если бы он затушил сигарету о портрет президента, то получил бы больше или меньше?