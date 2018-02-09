Студента Краснодарского техникума, который предположительно затушил сигарету об икону, арестовали на 9 суток...

Молодого человек обвинили в неповиновении сотрудникам полиции, — сообщает агентство РИА Новости. Ранее стало известно, что житель города Горячий Ключ разместил в социальных сетях фотографию, на которой тушит сигарету об икону. Позже он сказал, что это был фотомонтаж.