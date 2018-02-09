Представитель миллиардера Олега Дерипаски опроверг сведения из расследования Алексея Навального
Об этом сообщает агентство РИА Новости, не уточняя имени собеседника. По словам представителя, Дерипаска будет защищать свои честь и достоинство в суде. В новом расследовании, выпущенном Алексеем Навальным, говорилось о неформальных переговорах Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько на яхте бизнесмена, — якобы они проходили в присутствии девушек из эскорт-агентств. Источником информации стала книга Насти Рыбки, одной из девушек, присутствовавших на яхте.
Комментарии18
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patrik01 09 февраля 2018 | 12:39
Представитель миллиардера Олега Дерипаски опроверг сведения из расследования Алексея Навального...
Засудите этого сисястого сутенёра.
pusin_patriot 09 февраля 2018 | 12:44
patrik01: Ну и отлично! Будет возможность вызвать Рыбку в суд для опроса на предмет проституции под олигархом и путинских чиновником.
romashka__ 09 февраля 2018 | 12:47
Дерипаска и Приходько - ПОД СУД!
georg100 09 февраля 2018 | 12:49
Портянки активно пытаются перевести тему на проститу...к, а тема то в другом, как оказалось, Дерипаска связной между пу и администрацией Трампа.
pusin_patriot 09 февраля 2018 | 12:48
Но, судя по сегодняшней реакции, до глобального заплыва Рыбке осталось месячишка два-три, а это печально. Ну дура-дурой, в конце концов не её в этом вина, посмеялись и гуляй.
Как-то это будет совсем нехорошо, одно дело глупая курица, другое дело расправы с убийством под соусом пропала, отравилась, утонула, ... хотя, скорее там будет, наверное, психоэмоционально потравилась или примерила галстук Берёзы.
grashupfer 09 февраля 2018 | 12:48
pusin_patriot: А она на это ответит, что имеет серьёзные поручения от премьер министра, и по этому в данный момент не может явится в суд. И так поступит аж четыре раз. Как давеча, один товарищ сделал. Напомню, что российский суд был этим полностью удовлетворён)
georg100 09 февраля 2018 | 12:44
Судя по количеству портянок брошенных на эту тему, Навальный попал в точку.
nikitin43 09 февраля 2018 | 12:48
georg100: дерипаска личный друг нацлидера , можно сказать подельники .
georg100 09 февраля 2018 | 12:52
nikitin43: связной
kainarovec_ 09 февраля 2018 | 12:48
"patrik01: ... Засудите этого сисястого сутенёра."
Логика, логика, ау ... То есть, крупному федеральному чиновнику сидеть на подкормке у жулика (плавать на его яхте с девами, в том числе) это нормально, а разоблачить это безобразие, значит плохо.
Тяжела твоя "работа", да "патрик" ... Так и до шизофрении недалеко.
aleksandr39 09 февраля 2018 | 12:48
patrik01: Дерипаска оскорбил чувства верующих .
tvitov66 09 февраля 2018 | 12:42
я - не я и яхта (рыбка) не моя
aleksandr39 09 февраля 2018 | 12:44
Дерипаска заявил ,что не было коллективного изнасилования ,а было индивидуальное .
curious69_ 09 февраля 2018 | 12:46
И книгу рыбки написал А.Навальный предварительно проникнув на яхту и переодевшись в проститутку рыбку и присев на корточки.... И последние заявления о груповом изнасиловании сделал загримировавшись рыбкой.
chubuk 09 февраля 2018 | 12:46
А что это второй участник групповухи затих?
stas_russkiy 09 февраля 2018 | 12:53
chubuk: "А что это второй участник..."
У того, наверное с женой серьёзные тёрки - записал всё своё бабло на жену, а сам к шлюхам. Круто?...
sir_charlie 09 февраля 2018 | 12:49
Здесь Дерипаска прет против ФСБ (((
А не просто против старшего лейтенанта #сливного-бачка-Алёши
selonov 09 февраля 2018 | 12:52
Дерипаска будет защищать свои честь и достоинство )