Представитель миллиардера Олега Дерипаски опроверг сведения из расследования Алексея Навального...

Об этом сообщает агентство РИА Новости, не уточняя имени собеседника. По словам представителя, Дерипаска будет защищать свои честь и достоинство в суде. В новом расследовании, выпущенном Алексеем Навальным, говорилось о неформальных переговорах Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько на яхте бизнесмена, — якобы они проходили в присутствии девушек из эскорт-агентств. Источником информации стала книга Насти Рыбки, одной из девушек, присутствовавших на яхте.