Президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов допустил проблемы с кредитами из-за так называемого «Кремлевского доклада»
Об этом сообщает телеканал «Дождь». Бизнесмен отметил, что пока риски в компании не оценили, однако Алекперов признал, что задержки привлечения кредитов и денег для проектов «Лукойла» действительно возможны. После публикации «Кремлевского доклада», где оказался Алекперов, акции «Лукойла» подешевели — по данным РБК, бизнесмен потерял больше, чем другие российские миллиардеры — 226 миллионов долларов.
Комментарии9
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from_russia_with_boyaryshnik 09 февраля 2018 | 12:42
Товарищ Алекперов, а как же импортозамещение и борьба с врагами. На родине надо денежки занимать . Что , дорогие нынче денежки на родине ? Ну так путиноидам тоже хочецца сладко есть и спать и элитных проституток топтать ;)
patrik01 09 февраля 2018 | 12:46
Президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов допустил проблемы с кредитами из-за так называемого «Кремлевского доклада»...
Навальный и женщины в таких случаях говорят - шансы 50% на 50%.
captain_ 09 февраля 2018 | 12:50
Чтобы русские знали: за всё время Запад загнивал лишь в одном случае - когда он становился частью РФии. Доказательства? Посмотрите на фото немецкого Кёнигсберга и финского Выборга.
viteck 09 февраля 2018 | 12:53
"Такое впечатление, что новый санкционный список США составляли по результатам опроса россиян"...☺
aleksandr39 09 февраля 2018 | 12:42
Почему не привлечет свои личные миллиарды долларов ?
zztop1960 09 февраля 2018 | 12:45
В NASA нашли замену российскому "Прогрессу". Американское космическое агентство NASA утвердило сроки первой миссии грузовика Dream Chaser. К МКС космический корабль отправится в конце 2020 года.
nikto_nikak 09 февраля 2018 | 12:49
Как я сочувствую Алекперову! Какой он несчастный......)))))
bazilgu 09 февраля 2018 | 12:50
Все эти алекперовы-дерипаски-абрамовичи такие же бизнесмены, как я- балерина. Бизнесмен строит свой бизнес САМ, а не прихапывает то, что было создано другими, что "плохо лежит". Возможно, они хорошие менеджеры, может быть даже выдающиеся менеджеры, но бизнесмены- простите- это не про них. Билл Гейтс- бизнесмен (бывший), Стив Ждобс- бизнесмен. А эти...
grigol331 09 февраля 2018 | 12:54
Бизнесмен отметил, что пока риски в компании не оценили...
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В переводе с эзопова:
"Вы же понимаете, что введение или невведение США реальных санкций в отношении фигурантов списка зависит от дальнейшего поведения Путина. А мы, политики и крупные бизнесмены, заложники понтов этого параноика. Мы четко понимаем, в какие ножницы попали, но очень трудно сделать выбор между двумя нестабильностями. Пока выбираем ту, к которой уже привыкли".