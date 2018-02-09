Президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов допустил проблемы с кредитами из-за так называемого «Кремлевского доклада»...

Об этом сообщает телеканал «Дождь». Бизнесмен отметил, что пока риски в компании не оценили, однако Алекперов признал, что задержки привлечения кредитов и денег для проектов «Лукойла» действительно возможны. После публикации «Кремлевского доклада», где оказался Алекперов, акции «Лукойла» подешевели — по данным РБК, бизнесмен потерял больше, чем другие российские миллиардеры — 226 миллионов долларов.