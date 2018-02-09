Спортивный арбитраж отказал российским спортсменам в удовлетворении их исков

Олимпиада пройдет без 47 атлетов, которые пытались оспорить неприглашение в Пхенчхан. Теперь уже официально: на Олимпиаде не будет ни Антона Шипулина, ни Виктора Ана, ни Сергея Устюгова, ни тех, кого сам же CAS неделю назад оправдал, сняв с них все санкции МОК. Само оглашение решение заняло около полуминуты. Официальные представитель Арбитража Мэтью Риб заявил, что суд не увидел в действия олимпийского комитета никаких признаков дискриминации российских спортсменов. «Процедура неприглашения на игры не может рассматриваться как санкция» — говорится в заявлении Арбитража. Таким образом, в удовлетворении всех 47 исков россиянам было отказано. В Пхенчхане команде ОАР придется обойтись без них. Скелетонисты, например, в результате вообще остались без тренеров, а биатлонисты не смогут участвовать в мужской и женской эстафете. На них просто не набирается людей. Это был последний шанс для 47 спортсменов попасть на игры. Теперь его нет. Церемония открытия Олимпиады пройдет уже через несколько часов. Первые комплекты наград будут разыграны в субботу.