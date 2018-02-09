Героиня расследования Навального Настя Рыбка не собирается писать заявление об изнасиловании на Олега Дерипаску

Она назвала свои слова «троллингом». Абсолютное большинство людей не прошли «тест на чувство юмора и интеллект» — резюмировала Настя Рыбка в своем последнем видео в инстаграме. Заявление о групповом изнасиловании, которое она якобы собиралась подать после прогулки на яхте в компании миллиардера Олега Дерипаски и зампреда правительства Сергея Приходько, было всего лишь шуткой, которую, по словам девушки, распознали лишь пять процентов пользователей сети. Троллинг, судя по всему, был адресован женщинам по всему миру, которые в последнее время стали заявлять о насилии. Ранее Рыбка поучаствовала в обнаженном флешмобе у американского посольства в Москве в поддержку голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. По словам Рыбки, молодым девушкам нравится, «когда мужчина в любом возрасте проявляет сексуальную активность». Книга Насти Рыбки «дневник по соблазнению миллиардера» стала основанием для расследования Алексея Навального.