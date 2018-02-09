Российские фигуристы не слишком удачно стартовали на Олимпиаде в Пхенчхане
Командные соревнования начались для сборной ОАР с двух падений одиночника Михаила Коляды. Командные соревнования в фигурном катании начались еще до церемонии Открытия. Россию в нулевой день Олимпиады представляли одиночник Михаил Коляда и пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов. И тот и другие показывали короткие программы. Коляда свою откатал просто чудовищно. Достаточно сказать, что российский фигурист упал дважды и, в итоге, оказался на восьмом месте. Хуже выступили лишь представители Германии и Франции. В командных соревнованиях главное — очки, начисляемые за занятые места. 8 место Коляды – это три балла в копилку российской команды. Лучше, конечно, чем ничего, но отчаянно мало. Зато, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые свою программу выиграли, принесли 10 очков. В итоговой же таблице олимпийские атлеты из России пока делят третье место с японцами, отстают на одно очко от сборной США, а лидирующим канадцам проигрывают целых четыре. Командные соревнования продолжатся в воскресение. Победители станут известны утром в понедельник.
Комментарии11
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aleksandr39 09 февраля 2018 | 12:11
Это вам не в Сочи жульничать с соревнованиями .
patrik01 09 февраля 2018 | 12:13
Командные соревнования начались для сборной ОАР с двух падений одиночника Михаила Коляды...
Позавчера кабриолет на Марс отправили, сегодня Мишка Коляда два раза упал - не жизнь, а сплошной праздник для жидобандеры.
from_russia_with_boyaryshnik 09 февраля 2018 | 12:24
patrik01: Патрик , не будьте узколобым - Прорыв Маска это не только достояние жидобандеровцев , но всего прогрессивного человечества !
ugas 09 февраля 2018 | 12:47
patrik01: Не виноватый он, просто допинг не завезли!
benin_papa__ 09 февраля 2018 | 12:52
patrik01:
Ну вот, опять получается, что постсоветский спорт единственной своей целью видит организацию непреходящего праздника для "жидобандеры".
Что бы Вы под этим причудливым названием не понимали.
Да ещё в сговоре с США((
Ой, враги кругом, как есть враги и плюс измена!
pusin_patriot 09 февраля 2018 | 12:13
Гуглите результаты зимних в общем зачёте до допинговой Сочи, чтобы понимать что там удачно, что неудачно, без таблеток.
До Сочи в Ванкувере в зачете где-то во второй десятке были и тут хлоп, Сочи, первое место да ещё с солидным отрывом, ну за 4-е года тенденция никак не ломается без химиков со второй десятки на первое с отрывами фиг догонишь.
pusin_patriot 09 февраля 2018 | 12:18
Ванкувер - Мужское одиночное катание - всего
1) Евгений Плющенко - 2 место
2) Артём Бородулин - 13 место
Соотв. если Плющев не поехал, ну 10-15 места в этом виде, наверное будут.
kochar 09 февраля 2018 | 12:23
После такого отношения к спортсменам из за кретинов, хорошо что вообще смогли выступить.
vladimirbelarus 09 февраля 2018 | 12:28
В Сочи судьи все были куплены, а некупленные окучены. России удаётся побеждать только с помощью обмана.
atlanov 09 февраля 2018 | 12:30
Не получается без допинга-то.
compare 09 февраля 2018 | 12:33
странная формулировка: "не слишком удачно"....если человеческим языком,то просто: неудачно.