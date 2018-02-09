Российские фигуристы не слишком удачно стартовали на Олимпиаде в Пхенчхане

Командные соревнования начались для сборной ОАР с двух падений одиночника Михаила Коляды. Командные соревнования в фигурном катании начались еще до церемонии Открытия. Россию в нулевой день Олимпиады представляли одиночник Михаил Коляда и пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов. И тот и другие показывали короткие программы. Коляда свою откатал просто чудовищно. Достаточно сказать, что российский фигурист упал дважды и, в итоге, оказался на восьмом месте. Хуже выступили лишь представители Германии и Франции. В командных соревнованиях главное — очки, начисляемые за занятые места. 8 место Коляды – это три балла в копилку российской команды. Лучше, конечно, чем ничего, но отчаянно мало. Зато, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые свою программу выиграли, принесли 10 очков. В итоговой же таблице олимпийские атлеты из России пока делят третье место с японцами, отстают на одно очко от сборной США, а лидирующим канадцам проигрывают целых четыре. Командные соревнования продолжатся в воскресение. Победители станут известны утром в понедельник.