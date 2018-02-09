Полиция Кузбасса получила приказ круглосуточно охранять предвыборные плакаты с изображением Владимира Путина
Сообщения о том, что машины патрульно-постовой службы дежурят возле агитационных билбордов, тем временем, поступают и из других регионов страны. Буквально каждый рекламный щит формата 3 на 6 метров, на котором изображен президент, в Новокузнецке вплоть до выборов будут охранять местные полицейские, — рассказал изданию «Сибирь.Реалии» источник в силовых структурах города. Дежурство должно быть организовано круглосуточно, возле билбордов с фотографией Путина припаркованы автомобили — как служебные, так и без обозначений. Внутри, как правило, сидят сотрудники полиции в штатском. Такая охрана меняется раз в несколько часов. Аналогичный приказ поступил и силовикам в Сыктывкаре. Один из жителей города опубликовал видео, из которого следует, что к дежурству привлекли и частные предприятия. Тем временем в Якутии местные СМИ даже опубликовали копию приказа, подписанного одним из начальников республиканского МВД. Спецоперация, как следует из документа, называется «Баннер», из каждого подразделения задействованы в ней 6 человек. При себе полицейские во время дежурства должны иметь блокнот, фонарик, свисток и карандаш, — говорится в приказе. Неделю назад в Екатеринбурге неизвестный испортил агитационный баннер с изображением Путина, мужчина написал на билборде слово «Лжец», а во Владивостоке фотографию президента забросали яйцами.
Комментарии36
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taglit 09 февраля 2018 | 12:08
Преступная власть САМА подталкивает население России к протестам - это же прекрасная инициатива! Теперь найдется достаточное количество желающих поизмываться над недотираном!
lenin3 09 февраля 2018 | 12:09
А что,в них уже бросают калом?)))
patrik01 09 февраля 2018 | 12:10
Полиция Кузбасса получила приказ круглосуточно охранять предвыборные плакаты с изображением Владимира Путина...
Правильно, а что не так - не хрена носатым крысам портить билборды за которые деньги уплачены.
pycckoe_cpy 09 февраля 2018 | 12:12
И это при живом! А когда сдохнет, что будет?
democ 09 февраля 2018 | 12:25
pycckoe_cpy: "Потоптать" его имя от желающих отбоя не будет. Особенно будут стараться сегодняшние его приближённые. Всех собак на него повесят, только чтобы самим чистыми остаться. Проходили уже такое, и не раз.
her 09 февраля 2018 | 12:34
Полиция Кузбасса получила приказ круглосуточно охранять предвыборные плакаты с изображением Владимира Путина
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Гыыы, полиция прислуживает и шестерит путинской власти. :-)
dorin1987 09 февраля 2018 | 12:52
pycckoe_cpy: Повторение 53го в виде фарса. Эдакий лайв-перформанс по мотивам недавнего "Смерть Сталина"
vlabar1960 09 февраля 2018 | 12:54
pycckoe_cpy: как же хочется поскорее узнать : а что же будет??!!
rihard 09 февраля 2018 | 12:14
patrik01: Так может все билборды тогда охранять или за эти лично полиция платила ?
patrik01 09 февраля 2018 | 12:15
rihard:
Конечно все надо охранять, наверняка все и охраняются.
malanoff 09 февраля 2018 | 12:16
patrik01: Снять срочно билборды с изображением Путина. Нечего эспериментировать , изгадят или не изгадят. Если бы были уверены , что не изгадят , , не ставили бы полицейских. Проще повесить Патрика01..
specsalos 09 февраля 2018 | 12:20
malanoff: Оно даже на фото от народа за полицаев прячется. Мелкий, брехливый ссыкун, шо тут скажешь?
lager23 09 февраля 2018 | 12:21
patrik01: на билборде и так крыса изображена.... всё довольно логично!
putinnavsegda 09 февраля 2018 | 12:13
taglit: Это чтобы до дыр плакаты не зацеловали - народ обожает Президента!
nikto_nikak 09 февраля 2018 | 12:09
А что? При такой всенародной любви вполне могут спереть на сувениры....
nikolaysatin 09 февраля 2018 | 12:10
Кто, как и сколько платит за эту охрану?
ura_123 09 февраля 2018 | 12:10
Ватанчики,а как же всенародная поддержка пересидельца?
piter_ug 09 февраля 2018 | 12:12
//получила приказ круглосуточно охранять предвыборные плакаты с изображением...//
Платить полицейским за охрану платить, надо думать, будет лично пересидент?
curious69_ 09 февраля 2018 | 12:13
Увидел плакат с галерным гребцом- три раза сделай КУ.
punyoshohlai 09 февраля 2018 | 12:13
Оба-на!!!
Вот это настоящая всенародная любовь!!!
democ 09 февраля 2018 | 12:15
До 30-х годов осталось "рукой подать". И в прямом, и в переносном смыслах.
vla7815 09 февраля 2018 | 12:18
От кого хоть охраняют то печатную продукцию и что в ней такого ценного ?????? От 146 % ?????
lager23 09 февраля 2018 | 12:19
Служить путерастической власти - первичное, исполнение служебных обязанностей вторичное, но главное вся эта свистопляска исполняется за счёт наших налогов!
Выдать бы всем им "волчьи билеты" и пинком под зад, вместе с плакатами и самим "виновником торжества"!
captaingeorge 09 февраля 2018 | 12:19
Владимира Путина взяли под стражу!
sklar39 09 февраля 2018 | 12:20
Это чтобы восторженные избиратели не зацеловали до дыр.
vadimp 09 февраля 2018 | 12:20
"во Владивостоке фотографию президента забросали яйцами."
:) А к телевизору когда поставят?
prishvin 09 февраля 2018 | 12:22
А шо не освятить плакаты ? В огне не сгорят - в воде не утонут.
b054026 09 февраля 2018 | 12:23
Во время правления императора Александра III некий солдат Орешкин напился в царевом кабаке. Начал буянить. Его пытались образумить, указывая на портрет государя императора. На это солдат ответил: a плевал я на вашего государя императора! Его арестовали и завели дело об оскорблении императора.
Познакомившись c делом, Александр понял, что история гроша ломаного не стоит, и начертал на папке: дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал.
democ 09 февраля 2018 | 12:31
Ещё один козырь иностранным журналистам на тему, что в стране вечных передряг не всё нормально с обществом.
ugas 09 февраля 2018 | 12:39
Непыльная работка у наших полицаев, теперь будут рожу Путина охранять круглосуточно! Преступникам дали "зеленую улицу", так что, россияне, на защиту этих правоохрЕнительных органов не рассчитывайте.
karabay 09 февраля 2018 | 12:42
К следующим выборам Вована, в 24-м, успеют возле билбордов доты построить, пулемётные гнёзда организовать, и минные поля вокруг установить! Будет, ментам, работа на ближайшие шесть лет, однако...
grishakras 09 февраля 2018 | 12:43
Ловить преступников - не обязательно. Население ! Это ваши проблемы. Весь наличный состав самой большой в мире полицейской армии на охрану портретов!
ostanovka 09 февраля 2018 | 12:52
А не проще убрать с билбордов все физиономии?
Приклейте туда рекламу мыла и мышеловок, вместо ликов полубожественных, и всем спокойней станет.
kunst54 09 февраля 2018 | 12:52
И после этого еще говорят про "выборы"?
vlabar1960 09 февраля 2018 | 12:52
Плакат Пу на каждый дом! Пусть охраняют. Моя полиция меня бережёт. Государство- это Я . В. Путин
kunst54 09 февраля 2018 | 12:54
Еще хорошо силовикам было бы мух отгонять, чтобы на портреты не гадили.