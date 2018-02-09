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12:02, 09 февраля 2018

Полиция Кузбасса получила приказ круглосуточно охранять предвыборные плакаты с изображением Владимира Путина

Сообщения о том, что машины патрульно-постовой службы дежурят возле агитационных билбордов, тем временем, поступают и из других регионов страны. Буквально каждый рекламный щит формата 3 на 6 метров, на котором изображен президент, в Новокузнецке вплоть до выборов будут охранять местные полицейские, — рассказал изданию «Сибирь.Реалии» источник в силовых структурах города. Дежурство должно быть организовано круглосуточно, возле билбордов с фотографией Путина припаркованы автомобили — как служебные, так и без обозначений. Внутри, как правило, сидят сотрудники полиции в штатском. Такая охрана меняется раз в несколько часов. Аналогичный приказ поступил и силовикам в Сыктывкаре. Один из жителей города опубликовал видео, из которого следует, что к дежурству привлекли и частные предприятия. Тем временем в Якутии местные СМИ даже опубликовали копию приказа, подписанного одним из начальников республиканского МВД. Спецоперация, как следует из документа, называется «Баннер», из каждого подразделения задействованы в ней 6 человек. При себе полицейские во время дежурства должны иметь блокнот, фонарик, свисток и карандаш, — говорится в приказе. Неделю назад в Екатеринбурге неизвестный испортил агитационный баннер с изображением Путина, мужчина написал на билборде слово «Лжец», а во Владивостоке фотографию президента забросали яйцами.

Комментарии

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taglit 09 февраля 2018 | 12:08

Преступная власть САМА подталкивает население России к протестам - это же прекрасная инициатива! Теперь найдется достаточное количество желающих поизмываться над недотираном!

lenin3 09 февраля 2018 | 12:09

А что,в них уже бросают калом?)))

patrik01 09 февраля 2018 | 12:10

Полиция Кузбасса получила приказ круглосуточно охранять предвыборные плакаты с изображением Владимира Путина...

Правильно, а что не так - не хрена носатым крысам портить билборды за которые деньги уплачены.

pycckoe_cpy 09 февраля 2018 | 12:12

И это при живом! А когда сдохнет, что будет?

democ 09 февраля 2018 | 12:25

pycckoe_cpy: "Потоптать" его имя от желающих отбоя не будет. Особенно будут стараться сегодняшние его приближённые. Всех собак на него повесят, только чтобы самим чистыми остаться. Проходили уже такое, и не раз.

her 09 февраля 2018 | 12:34

Полиция Кузбасса получила приказ круглосуточно охранять предвыборные плакаты с изображением Владимира Путина
-------------
Гыыы, полиция прислуживает и шестерит путинской власти. :-)

dorin1987 09 февраля 2018 | 12:52

pycckoe_cpy: Повторение 53го в виде фарса. Эдакий лайв-перформанс по мотивам недавнего "Смерть Сталина"

vlabar1960 09 февраля 2018 | 12:54

pycckoe_cpy: как же хочется поскорее узнать : а что же будет??!!

rihard 09 февраля 2018 | 12:14

patrik01: Так может все билборды тогда охранять или за эти лично полиция платила ?

patrik01 09 февраля 2018 | 12:15

rihard:

Конечно все надо охранять, наверняка все и охраняются.

malanoff 09 февраля 2018 | 12:16

patrik01: Снять срочно билборды с изображением Путина. Нечего эспериментировать , изгадят или не изгадят. Если бы были уверены , что не изгадят , , не ставили бы полицейских. Проще повесить Патрика01..

specsalos 09 февраля 2018 | 12:20

malanoff: Оно даже на фото от народа за полицаев прячется. Мелкий, брехливый ссыкун, шо тут скажешь?

lager23 09 февраля 2018 | 12:21

patrik01: на билборде и так крыса изображена.... всё довольно логично!

putinnavsegda 09 февраля 2018 | 12:13

taglit: Это чтобы до дыр плакаты не зацеловали - народ обожает Президента!

nikto_nikak 09 февраля 2018 | 12:09

А что? При такой всенародной любви вполне могут спереть на сувениры....

nikolaysatin 09 февраля 2018 | 12:10

Кто, как и сколько платит за эту охрану?

ura_123 09 февраля 2018 | 12:10

Ватанчики,а как же всенародная поддержка пересидельца?

piter_ug 09 февраля 2018 | 12:12

//получила приказ круглосуточно охранять предвыборные плакаты с изображением...//

Платить полицейским за охрану платить, надо думать, будет лично пересидент?

curious69_ 09 февраля 2018 | 12:13

Увидел плакат с галерным гребцом- три раза сделай КУ.

punyoshohlai 09 февраля 2018 | 12:13

Оба-на!!!
Вот это настоящая всенародная любовь!!!

democ 09 февраля 2018 | 12:15

До 30-х годов осталось "рукой подать". И в прямом, и в переносном смыслах.

vla7815 09 февраля 2018 | 12:18

От кого хоть охраняют то печатную продукцию и что в ней такого ценного ?????? От 146 % ?????

lager23 09 февраля 2018 | 12:19

Служить путерастической власти - первичное, исполнение служебных обязанностей вторичное, но главное вся эта свистопляска исполняется за счёт наших налогов!
Выдать бы всем им "волчьи билеты" и пинком под зад, вместе с плакатами и самим "виновником торжества"!

captaingeorge 09 февраля 2018 | 12:19

Владимира Путина взяли под стражу!

sklar39 09 февраля 2018 | 12:20

Это чтобы восторженные избиратели не зацеловали до дыр.

vadimp 09 февраля 2018 | 12:20

"во Владивостоке фотографию президента забросали яйцами."

:) А к телевизору когда поставят?

prishvin 09 февраля 2018 | 12:22

А шо не освятить плакаты ? В огне не сгорят - в воде не утонут.

b054026 09 февраля 2018 | 12:23

Во время правления императора Александра III некий солдат Орешкин напился в царевом кабаке. Начал буянить. Его пытались образумить, указывая на портрет государя императора. На это солдат ответил: a плевал я на вашего государя императора! Его арестовали и завели дело об оскорблении императора.

Познакомившись c делом, Александр понял, что история гроша ломаного не стоит, и начертал на папке: дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал.

democ 09 февраля 2018 | 12:31

Ещё один козырь иностранным журналистам на тему, что в стране вечных передряг не всё нормально с обществом.

ugas 09 февраля 2018 | 12:39

Непыльная работка у наших полицаев, теперь будут рожу Путина охранять круглосуточно! Преступникам дали "зеленую улицу", так что, россияне, на защиту этих правоохрЕнительных органов не рассчитывайте.

karabay 09 февраля 2018 | 12:42

К следующим выборам Вована, в 24-м, успеют возле билбордов доты построить, пулемётные гнёзда организовать, и минные поля вокруг установить! Будет, ментам, работа на ближайшие шесть лет, однако...

grishakras 09 февраля 2018 | 12:43

Ловить преступников - не обязательно. Население ! Это ваши проблемы. Весь наличный состав самой большой в мире полицейской армии на охрану портретов!

ostanovka 09 февраля 2018 | 12:52

А не проще убрать с билбордов все физиономии?
Приклейте туда рекламу мыла и мышеловок, вместо ликов полубожественных, и всем спокойней станет.

kunst54 09 февраля 2018 | 12:52

И после этого еще говорят про "выборы"?

vlabar1960 09 февраля 2018 | 12:52

Плакат Пу на каждый дом! Пусть охраняют. Моя полиция меня бережёт. Государство- это Я . В. Путин

(комментарий скрыт)

kunst54 09 февраля 2018 | 12:54

Еще хорошо силовикам было бы мух отгонять, чтобы на портреты не гадили.

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