Полиция Кузбасса получила приказ круглосуточно охранять предвыборные плакаты с изображением Владимира Путина...

Сообщения о том, что машины патрульно-постовой службы дежурят возле агитационных билбордов, тем временем, поступают и из других регионов страны. Буквально каждый рекламный щит формата 3 на 6 метров, на котором изображен президент, в Новокузнецке вплоть до выборов будут охранять местные полицейские, — рассказал изданию «Сибирь.Реалии» источник в силовых структурах города. Дежурство должно быть организовано круглосуточно, возле билбордов с фотографией Путина припаркованы автомобили — как служебные, так и без обозначений. Внутри, как правило, сидят сотрудники полиции в штатском. Такая охрана меняется раз в несколько часов. Аналогичный приказ поступил и силовикам в Сыктывкаре. Один из жителей города опубликовал видео, из которого следует, что к дежурству привлекли и частные предприятия. Тем временем в Якутии местные СМИ даже опубликовали копию приказа, подписанного одним из начальников республиканского МВД. Спецоперация, как следует из документа, называется «Баннер», из каждого подразделения задействованы в ней 6 человек. При себе полицейские во время дежурства должны иметь блокнот, фонарик, свисток и карандаш, — говорится в приказе. Неделю назад в Екатеринбурге неизвестный испортил агитационный баннер с изображением Путина, мужчина написал на билборде слово «Лжец», а во Владивостоке фотографию президента забросали яйцами.