Большинство россиян собираются праздновать Масленицу и есть блины, но не планируют соблюдать Великий пост
Это показал опрос ВЦИОМ. Отпраздновать Масленицу планируют 88% жителей страны, поститься планируют порядка 11%.
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Это показал опрос ВЦИОМ. Отпраздновать Масленицу планируют 88% жителей страны, поститься планируют порядка 11%.
Комментарии34
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able_seamans 09 февраля 2018 | 11:37
Лопаты заготовлены в полном объеме )))
evgolius7 09 февраля 2018 | 11:43
Аллё...ВЦИОМ....40 % в России мусульмане.....
Наверное Масленицу и они празднуют....
pepetz 09 февраля 2018 | 12:02
evgolius7:
Если отталкиваться от цифр в 21 миллион (приблизительное количество адептов ислама в 2013 году) и 146 миллионов (население Российской Федерации на 1 января 2015 года), то можно подсчитать, сколько процентов мусульман в России. Выходит 14%
http://fb.ru/article/189076/skolko-musulman-v-rossii-projivaet
com30 09 февраля 2018 | 12:44
evgolius7:
Вообще смешно смешивать в кучу христианский пост и масленицу, ведь это языческий праздник приуроченый к весеннему равноденствию и сжиганием на костре чучела зимы.))
Но попы и сюда свои бороды с засохшей в ней квашеной капустой всунули.
bozman_xl 09 февраля 2018 | 11:38
Интерпретация: Скрепы приходят и уходят, а кушать хочется всегда!
skolzki 09 февраля 2018 | 11:51
bozman_xl: Скрепа какляцкая , там ваших журналистов из "Украинских Вестей" мочат , ты бы им помог что ли , вышел бы на улицу , а не рукоблудил бы тут на Настьку ))))))
taglit 09 февраля 2018 | 11:56
skolzki: это и есть "православнутость"!
bozman_xl 09 февраля 2018 | 11:59
skolzki: Заботливый об Украине, езжай туда, там на Украине и чеши, где чешется.
mikhail_spb_ 09 февраля 2018 | 11:39
Великий пост - это главный пост гаи?
Как же его на соблюдать?
Оштрафуют ведь.
odobryam_s 09 февраля 2018 | 11:41
Еще бы! Сами подумайте, что лучше - блины лопать или кашу на воде два месяца? Лично я - за блины!
patriot1980 09 февраля 2018 | 11:41
Пургу гоните?
99% россиян даже не знают, что такое масленица.
У них масленица круглый год- жрать от пуза, до рвоты, и в храм не ходить.
Так, только когда судьба скрутит, прибежать свечку поставить-мол, Боже, давай, действуй, спасай меня и мой выводок!
odobryam_s 09 февраля 2018 | 12:03
patriot1980: А чего там делать-то, в храме этом? Какая связь между Богом и этими лавками по продаже свечек и сбору бабла?
perrrkele_sattan 09 февраля 2018 | 11:43
/уж как при Ваньке Грозном жгли людей, за участие в масленице (и за Ивана Купала тоже), как на колы сажали, кожу сдирали, а всёравно нет настоящей, православнутой духовности в народе.
А что бы не попоститься, да по рецепту Матильды Поклонской курочку не приготовить?
from_russia_with_boyaryshnik 09 февраля 2018 | 11:43
Зачем масленица? Углеводородицу надо праздновать , это главная скрепа росиюшки
ebu_xoxlob_01 09 февраля 2018 | 11:56
from_russia_with_boyaryshnik: perrrkele_sattan: patriot1980: mikhail_spb_: evgolius7: Активистка организации Femen устроила акцию против президента Украины Петра Порошенко, когда он посещал Венский бал.Женщина оголила грудь, на которой был черной краской нанесен обращенный к украинскому лидеру призыв на английском языке, с использованием нецензурного выражения, удалиться со светского мероприятия.
Как отмечается, цель атаки — "оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте" президента Украины, которого в Femen назвали "примитивным барыгой и казнокрадом".
able_seamans 09 февраля 2018 | 12:02
ebu_xoxlob_01: Правильно и сделала...! А ты уже увековечил на груди анус вождя, который ты постоянно лижешь? Разницу чувствуешь поцриот?
litovec55 09 февраля 2018 | 12:20
able_seamans: Разницу чувствуешь поцриот?
Приезжай на следующей неделе, мы тебя блинами с лопаты покормим! Сытый человек, добрый человек!
sherbek66 09 февраля 2018 | 11:45
Итак народ пост держит, круглогодично....
lifar 09 февраля 2018 | 11:47
И из-за ради этого на Эхе Москвы сегодня царит всеобщее ликование.
democ 09 февраля 2018 | 12:19
lifar: Так весело же. Как спросить кого, так истинный верующий и иконки в машине возит. А как пасха, мясо наворачивает так, что аж за ушами трещит.
democ 09 февраля 2018 | 12:36
democ: Оговорился - пост.
aleksei123m 09 февраля 2018 | 11:48
Т.е. ВЦИОМ признает, что большинство россиян умные и понимают, что живут в 21веке, несмотря ни на что?
Это радует.
Осталось разобраться, как получаются, у тех же социологов, 86%, если полицейским поручено круглосуточно охранять предвыборные плакаты с путиным (Новокузнецк)?
vlabumur 09 февраля 2018 | 11:56
Сыропустная седмица это время подготовки к Великому Посту.
Если на Масленицу главное – разного рода развлечения, то это не христианство, а антихристианство.
Но мы то язычники для нас масленица праздник,а пост это покаяние,это нет а в чем катятся если виноват "Путин или. Навльный, патриоты,либералы.заграничные враги. совки. пригожинские тролли"
выбирай на свой вкус.
без Бога широка дорога.
aleks50 Алексей Клубников 09 февраля 2018 | 12:00
Эти постящиеся при выходе с поста получают как правило массу проблем с кишечником.
pusin_patriot 09 февраля 2018 | 12:08
aleks50: Так аккуратно надо (после любого вынужденного голода), манной - рисовой - пшенной кашки на молочке с маслечком чуток на первый денек-два в качестве основного, чуть мясца уже к кашке на второй-третий день и понемногу увеличивать в рационе. Но никак не "Жрём от пуза до рвоты свинину в жареных пирогах", на праздник по окончании голода.
nikto_nikak 09 февраля 2018 | 12:05
Есть блины...приготовленные в антисанитарных условиях....хавать...жрать....на улице....после метро....грязными руками...а потом уделывать все подворотни, подъезды....инфекционные отделения .....Вот это Масленица! Это по да! Вот это настоящий праздник!)))))
democ 09 февраля 2018 | 12:08
Пожрать и нажраться для русского человека - это святое. Тоже самое как украсть и убить, а потом покаяться.
electroknight 09 февраля 2018 | 12:11
Капитан Очевидность подсказывает мне, что переход к монотеизму фактически не состоялся. Суеверия про соль и зеркала, домовые с русалками никуда не делись, этажом выше живёт целый пантеон богов под видом христианских святых — огромное населённое бюрократами здание. Вы по какому вопросу? Сноха почками болеет? С почками вам к Матроне, заявление напишите и займите место в очереди. Финансовые неудачи? Принимает такой-то (какой-нибудь св. Онуфрий, например), пройдите в кабинет, поцелуйте кусочек его трупа, и он все ваши вопросы решит, хоть и не сразу — волокита тут у нас бывает часто.
shmuel63 09 февраля 2018 | 12:11
То есть, россияне в большинстве своем предпочитают языческмй ритуал православному. Недоработка РПЦ.
konvoi 09 февраля 2018 | 12:19
И канешна же под это дело сегодня, ехавские вольнодумцы зачавкают мацу.
cukker 09 февраля 2018 | 12:31
пожрать "дорогие россияне" мастера. 90% имеют избыточный вес. а о душе подумать некогда.надо пожрать и Пугачеву посмотреть
platonnekafrin 09 февраля 2018 | 12:32
Ну мы христиане, разумеется, но только для блинов.
karabay 09 февраля 2018 | 12:47
Масленица - языческий праздник, он в разы старше христианства,при чём тут пост, тем более Великий, однако!
bbob 09 февраля 2018 | 12:53
//поститься планируют порядка 11%//
Ну вот в этих пределах и находится число христиан в России (всех, и православных, и католтков, и протестантов), а не то, что нам втюхивают по КисельТВ.