Z Архив новостей новости
5 34 6 1180
11:33, 09 февраля 2018

Большинство россиян собираются праздновать Масленицу и есть блины, но не планируют соблюдать Великий пост

Это показал опрос ВЦИОМ. Отпраздновать Масленицу планируют 88% жителей страны, поститься планируют порядка 11%.

Комментарии

34

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

able_seamans 09 февраля 2018 | 11:37

Лопаты заготовлены в полном объеме )))

evgolius7 09 февраля 2018 | 11:43

Аллё...ВЦИОМ....40 % в России мусульмане.....
Наверное Масленицу и они празднуют....

pepetz 09 февраля 2018 | 12:02

evgolius7:
Если отталкиваться от цифр в 21 миллион (приблизительное количество адептов ислама в 2013 году) и 146 миллионов (население Российской Федерации на 1 января 2015 года), то можно подсчитать, сколько процентов мусульман в России. Выходит 14%
http://fb.ru/article/189076/skolko-musulman-v-rossii-projivaet

com30 09 февраля 2018 | 12:44

evgolius7:
Вообще смешно смешивать в кучу христианский пост и масленицу, ведь это языческий праздник приуроченый к весеннему равноденствию и сжиганием на костре чучела зимы.))
Но попы и сюда свои бороды с засохшей в ней квашеной капустой всунули.

bozman_xl 09 февраля 2018 | 11:38

Интерпретация: Скрепы приходят и уходят, а кушать хочется всегда!

skolzki 09 февраля 2018 | 11:51

bozman_xl: Скрепа какляцкая , там ваших журналистов из "Украинских Вестей" мочат , ты бы им помог что ли , вышел бы на улицу , а не рукоблудил бы тут на Настьку ))))))

taglit 09 февраля 2018 | 11:56

skolzki: это и есть "православнутость"!

bozman_xl 09 февраля 2018 | 11:59

skolzki: Заботливый об Украине, езжай туда, там на Украине и чеши, где чешется.

mikhail_spb_ 09 февраля 2018 | 11:39


Великий пост - это главный пост гаи?
Как же его на соблюдать?
Оштрафуют ведь.

odobryam_s 09 февраля 2018 | 11:41

Еще бы! Сами подумайте, что лучше - блины лопать или кашу на воде два месяца? Лично я - за блины!

patriot1980 09 февраля 2018 | 11:41

Пургу гоните?
99% россиян даже не знают, что такое масленица.
У них масленица круглый год- жрать от пуза, до рвоты, и в храм не ходить.
Так, только когда судьба скрутит, прибежать свечку поставить-мол, Боже, давай, действуй, спасай меня и мой выводок!

odobryam_s 09 февраля 2018 | 12:03

patriot1980: А чего там делать-то, в храме этом? Какая связь между Богом и этими лавками по продаже свечек и сбору бабла?

perrrkele_sattan 09 февраля 2018 | 11:43

/уж как при Ваньке Грозном жгли людей, за участие в масленице (и за Ивана Купала тоже), как на колы сажали, кожу сдирали, а всёравно нет настоящей, православнутой духовности в народе.
А что бы не попоститься, да по рецепту Матильды Поклонской курочку не приготовить?

from_russia_with_boyaryshnik 09 февраля 2018 | 11:43

Зачем масленица? Углеводородицу надо праздновать , это главная скрепа росиюшки

ebu_xoxlob_01 09 февраля 2018 | 11:56

from_russia_with_boyaryshnik: perrrkele_sattan: patriot1980: mikhail_spb_: evgolius7: Активистка организации Femen устроила акцию против президента Украины Петра Порошенко, когда он посещал Венский бал.Женщина оголила грудь, на которой был черной краской нанесен обращенный к украинскому лидеру призыв на английском языке, с использованием нецензурного выражения, удалиться со светского мероприятия.
Как отмечается, цель атаки — "оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте" президента Украины, которого в Femen назвали "примитивным барыгой и казнокрадом".

able_seamans 09 февраля 2018 | 12:02

ebu_xoxlob_01: Правильно и сделала...! А ты уже увековечил на груди анус вождя, который ты постоянно лижешь? Разницу чувствуешь поцриот?

litovec55 09 февраля 2018 | 12:20

able_seamans: Разницу чувствуешь поцриот?
Приезжай на следующей неделе, мы тебя блинами с лопаты покормим! Сытый человек, добрый человек!

sherbek66 09 февраля 2018 | 11:45

Итак народ пост держит, круглогодично....

lifar 09 февраля 2018 | 11:47

И из-за ради этого на Эхе Москвы сегодня царит всеобщее ликование.

democ 09 февраля 2018 | 12:19

lifar: Так весело же. Как спросить кого, так истинный верующий и иконки в машине возит. А как пасха, мясо наворачивает так, что аж за ушами трещит.

democ 09 февраля 2018 | 12:36

democ: Оговорился - пост.

aleksei123m 09 февраля 2018 | 11:48

Т.е. ВЦИОМ признает, что большинство россиян умные и понимают, что живут в 21веке, несмотря ни на что?
Это радует.
Осталось разобраться, как получаются, у тех же социологов, 86%, если полицейским поручено круглосуточно охранять предвыборные плакаты с путиным (Новокузнецк)?

vlabumur 09 февраля 2018 | 11:56

Сыропустная седмица это время подготовки к Великому Посту.

Если на Масленицу главное – разного рода развлечения, то это не христианство, а антихристианство.

Но мы то язычники для нас масленица праздник,а пост это покаяние,это нет а в чем катятся если виноват "Путин или. Навльный, патриоты,либералы.заграничные враги. совки. пригожинские тролли"
выбирай на свой вкус.
без Бога широка дорога.

aleks50 Алексей Клубников 09 февраля 2018 | 12:00

Эти постящиеся при выходе с поста получают как правило массу проблем с кишечником.

pusin_patriot 09 февраля 2018 | 12:08

aleks50: Так аккуратно надо (после любого вынужденного голода), манной - рисовой - пшенной кашки на молочке с маслечком чуток на первый денек-два в качестве основного, чуть мясца уже к кашке на второй-третий день и понемногу увеличивать в рационе. Но никак не "Жрём от пуза до рвоты свинину в жареных пирогах", на праздник по окончании голода.

nikto_nikak 09 февраля 2018 | 12:05

Есть блины...приготовленные в антисанитарных условиях....хавать...жрать....на улице....после метро....грязными руками...а потом уделывать все подворотни, подъезды....инфекционные отделения .....Вот это Масленица! Это по да! Вот это настоящий праздник!)))))

democ 09 февраля 2018 | 12:08

Пожрать и нажраться для русского человека - это святое. Тоже самое как украсть и убить, а потом покаяться.

electroknight 09 февраля 2018 | 12:11

Капитан Очевидность подсказывает мне, что переход к монотеизму фактически не состоялся. Суеверия про соль и зеркала, домовые с русалками никуда не делись, этажом выше живёт целый пантеон богов под видом христианских святых — огромное населённое бюрократами здание. Вы по какому вопросу? Сноха почками болеет? С почками вам к Матроне, заявление напишите и займите место в очереди. Финансовые неудачи? Принимает такой-то (какой-нибудь св. Онуфрий, например), пройдите в кабинет, поцелуйте кусочек его трупа, и он все ваши вопросы решит, хоть и не сразу — волокита тут у нас бывает часто.

shmuel63 09 февраля 2018 | 12:11

То есть, россияне в большинстве своем предпочитают языческмй ритуал православному. Недоработка РПЦ.

konvoi 09 февраля 2018 | 12:19

И канешна же под это дело сегодня, ехавские вольнодумцы зачавкают мацу.

cukker 09 февраля 2018 | 12:31

пожрать "дорогие россияне" мастера. 90% имеют избыточный вес. а о душе подумать некогда.надо пожрать и Пугачеву посмотреть

platonnekafrin 09 февраля 2018 | 12:32

Ну мы христиане, разумеется, но только для блинов.

karabay 09 февраля 2018 | 12:47

Масленица - языческий праздник, он в разы старше христианства,при чём тут пост, тем более Великий, однако!

bbob 09 февраля 2018 | 12:53

//поститься планируют порядка 11%//
Ну вот в этих пределах и находится число христиан в России (всех, и православных, и католтков, и протестантов), а не то, что нам втюхивают по КисельТВ.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 5 февраля

5 430 6 9500 05.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 6 февраля Поздравить…

5 235 6 6630 06.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Вносим на рассмотрение «антисталинский закон» В России ударными темпами строится именно сталинское государство, где человек — пыль под ногами, а «органы» не ошибаются…

5 152 6 5688 09:20
Kполитика, общество, история, законы, мнения
Блоги

Кусок эфира

Татьяна Васюченко (2010 г.): Когда определяешь наказание, ты понимаешь огромную ответственность Судья Татьяна Васюченко приговорила Никиту Белых к  8 годам колонии строгого режима…

5 120 6 25778 02.02
Kправосудие, суды, белых, эфиры, эхо москвы, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Где за себя проголосует Путин? Явка в Крыму очень важна, как и максимальное количество голосов в поддержку Путина. Именно поэтому, возможный визит Владимира Владимировича может быть очень важным и сподвигнуть крымчан пойти на свои избирательные участки…

5 145 6 18258 02.02
Kобщество, путин, выборы, политика, крым, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уголовная ответственность для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения…

5 314 6 24361 02.02
Kистория, война, законы, мнения
Блоги

На станции метро «Киевская» Арбатско-Покровской линии изменили одну из фресок После реставрации венок в волосах украинской девушки сменился на русский платок…

5 109 6 20346 02.02
Kполитика, общество, метро, рф, украина, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Придите и помешайте продлению власти Путина Кремль и «забастовщики» ведут к одной цели — повышению «путинского процента». Одни занимаются мобилизацией лояльного электората, другие  — демобилизацией протестного…

5 275 6 16719 08.02
Kполитика, общество, выборы, президент, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…

5 218 6 13555 04.02
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Борис Титов уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии роста

Передал Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, в на Родине дело продолжает висеть…

5 136 6 10401 05.02
Kпутин, бизнес, рф, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Конкуренция теперь выше — а предложение «Яблока» стало слабее Путин принял решение допустить Явлинского на президентские выборы в качестве своего спаринг-партнера, потому что он безопасен, заранее обречен…

5 301 6 24731 06.02
Kполитика, общество, мнения, путин, явлинский
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Против бойкота выборов Против бойкота выборов Что же будет, если 13-14% от общего числа избирателей присоединятся к бойкоту? За Путина по-прежнему проголосует столько же человек, но их вес среди пришедших увеличится значительно…

5 338 6 28487 08.02
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, выборы, видео, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Подписи за Явлинского и «страшная тайна» Навального Навальный, заявивший о 60% якобы поддельных подписей за Явлинского, обязан объяснить, что именно привело его к этому выводу…

5 135 6 11530 07.02
Kполитика, выборы-2018, навальный, мнения
Блоги

Антон Шипулин: Putin Team — это моя команда «Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды»...

5 379 6 35514 03.02
Kполитика, общество, путин, спорт, события
Блоги

Григорий Явлинский политик

О возможном участии в переговорах по Украине Если Путин захочет налаживать отношения с Украиной, и это будет серьезно и искренне, то тогда можно обсуждать и обдумывать, как этому процессу помогать…

5 169 6 15729 07.02
8читать ;смотреть
Kполитика, выборы-2018, рф, украина, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев: МОК принял постыдное решение А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства – России…

5 341 6 32712 05.02
Kолимпиада-2018, спорт, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

Настя Рыбка после расследования ФБК о связях Дерипаски с вице-премьером Приходько заявила о групповом изнасиловании И потребовала от бизнесмена на ней жениться…

5 65 6 25976
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Выкатили этот абсолютно пустой список. Настоящий – продолжает висеть над Кремлем дамокловым мечом, что совершенно правильно…

5 281 6 153674 03.02
#слушать 48:42 8читать $скачать 11.2 МБ
Голосование
Кто круче в космосе?
5 58 6 6678 07.02
Блоги

Евгений Чичваркин бизнесмен

Никто по списку не приедет Бизнес в России будут грабить и давить с особым цинизмом после выборов. Частный бизнес Путину не нужен. Осенью врубят станок и ограничат хождение валюты. Мы ждём нового притока эмиграции…

5 403 6 242131 05.02
Kбизнес, рф, путин, мнения
Блоги

+ Настя Рыбка: Это было групповое изнасилование Настя Рыбка: Это было групповое изнасилование Девушка опубликовала в Инстаграме запись в которой она признается, что раньше боялась рассказать о произошедшем на яхте….

5 429 6 228305 08.02
8читать ;смотреть
Kполитика, скандалы, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6672001
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3283291

Сегодня в эфире