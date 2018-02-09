Жительница Петербурга погибла из-за падения наледи с крыши дома

Возбуждено уголовное дело, — сообщает агентство «Интерфакс». Пожилая женщина получила травмы накануне днем на Васильевском острове. Местные коммунальщики уверяют, что рядом с домом было выставлено заграждение и написано, что проход запрещен. Расследование идет по статье о причинении смерти по неосторожности.