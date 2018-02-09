Жительница Петербурга погибла из-за падения наледи с крыши дома
Возбуждено уголовное дело, — сообщает агентство «Интерфакс». Пожилая женщина получила травмы накануне днем на Васильевском острове. Местные коммунальщики уверяют, что рядом с домом было выставлено заграждение и написано, что проход запрещен. Расследование идет по статье о причинении смерти по неосторожности.
Комментарии4
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nik213 09 февраля 2018 | 11:59
Привает от Вальки полстакана, она же красные труселя, она же она раскладушка, она же сосуля.
gregor 09 февраля 2018 | 12:11
Жительница Петербурга погибла из-за падения наледи с крыши дома
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Жительница Петербурга погибла из-за падения нЕлЮди с крыши дома .
kochar 09 февраля 2018 | 12:25
"...Местные коммунальщики уверяют, что рядом с домом было выставлено заграждение и написано, что проход запрещен..."
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Не выставлять заграждение надо кретины,а чистить .
vladimirbelarus 09 февраля 2018 | 12:33
Сосули с Валькиным лазером нашли цель. Вальку - на кичу!