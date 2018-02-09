Жителю Набережных челнов присудили 320 часов обязательных работ за надпись «Бога нет» на заборе православного храма
Об этом говорится на сайте управления СК по республике. 20-летнего Антона Ушачёва признали виновным в вандализме и нарушении права на свободу вероисповеданий. По версии следствия, молодой человек нанес надпись летом прошлого года, когда был пьян.
Комментарии55
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olegleon 09 февраля 2018 | 11:37
потому что на заборе храма. если бы написал на своём, то это был бы не вандализм, а выражение собственного мнения
meister_luvin 09 февраля 2018 | 11:41
olegleon:
— Это просто хулиганство, — забормотал ксендз Кушаковский.
— Нету, нету, — продолжал великий комбинатор, — и никогда не было. Это медицинский факт.
— Я считаю этот разговор неуместным, — сердито заявил Кушаковский.
— А машину забирать — это уместно? — закричал нетактичный Балаганов. — Адам! Они просто хотят забрать «Антилопу».
shicotus_live 09 февраля 2018 | 11:43
Написал бы у себя на лбу, проблем бы не было))
astet 09 февраля 2018 | 11:52
shicotus_live: не обязательно.
Можно было бы перед самым судом
написать на том же заборе "бог есть",
и у суда не было бы претензий ;)))
tvitov66 09 февраля 2018 | 11:57
astet: неужели истец сумел в суде доказать что Бог есть???
shicotus_live 09 февраля 2018 | 12:05
astet: Были бы.
Нефига загаживать чужую собственность своими каракулями)))
headhunter_ 09 февраля 2018 | 12:02
shicotus_live: "Написал бы у себя на лбу, проблем бы не было))"
Лчше у тебя, shicotus_live...:-D
haldey 09 февраля 2018 | 11:43
olegleon: Конечно. Чужое имущество нельзя портить, а тем более провокационными надписями. Хулиган получил за хулиганство.
mppv 09 февраля 2018 | 11:55
olegleon:
Неее, свободы вероисповедания, и то, если на стороне, обращённой внутрь
gonduras_on_kolima 09 февраля 2018 | 12:34
olegleon: // потому что на заборе храма. если бы написал на своём, то это был бы не вандализм, а выражение собственного мнения //
Слышь, клоун, на России нет ни одного забора без известной всем трёхбуквенной надписи.
Дай пруф хотя бы на один случай, когда бы заборных писателей вот так наказывали.
Что до "нарушения права на свободу вероисповедания" - здесь судей нужно срочно на осмотр к психиатру.
meister_luvin 09 февраля 2018 | 11:37
так его же на самом деле нет!
from_russia_with_boyaryshnik 09 февраля 2018 | 11:39
meister_luvin: Согласно методичкам Мордора бог как бы есть. Проблема в том , что разума в Мордоре похоже уже нет.
yraman 09 февраля 2018 | 11:55
from_russia_with_boyaryshnik: А для кого - то Бог есть. И даже избранный им народ существует. Как быть?
benin_papa__ 09 февраля 2018 | 12:21
yraman:
Интересный вопрос.
Самое смешное, что большинство верящих в Христа одновременно люто ненавидят избранный им же народ))
yraman 09 февраля 2018 | 12:32
benin_papa__: Вопрос и правда интересный.
Но тут у Вас небольшое отклонение - иудеи ИЗБРАНЫ не Христом как "избранный народ". Христос вышел уже из "избранного" народа, и вера в него в иудаизме - ересь. Да и Христос вроде как не возглашал иудеев "своим народом", концепция не та, к народу не привязанная.
Так чему удивляться? Верующие ненавидят тех, кто объявляет их Бога ересью, только и всего.
Более того, если почитаете Мишу из Израиля, то выяснится, что для иудея например переход в христианство не отменяет его "избранности", а все обряды с этим связанные являются ничтожными перед их Богом.
Правда, ПОТОМ право "вернуться " надо суметь заслужить.....
shicotus_live 09 февраля 2018 | 11:47
meister_luvin: так его же на самом деле нет!...
_______________________________________
Учительница - детям: "Дети, кричите в небо - Бога нет!" И видит, что
мальчик еврей стоит молча. Она ему: "Почему ты молчишь?" Он отвечает:
"Если там никого нет, то зачем кричать? А если там кто-то есть, то зачем
портить отношения?"
student_ru_ru 09 февраля 2018 | 11:54
shicotus_live: Третий вариант - если он там есть, то зачем он всех заставил лаяться из-за себя, ибо ничего не происходит без его всевидящего ока? Четвёртый - а если его нет, то зачем лаяться из-за ничего?
shicotus_live 09 февраля 2018 | 12:08
student_ru_ru: Третий вариант - если он там есть, то зачем он всех заставил лаяться из-за себя,...
___________________________________
Он никого не заставляет.
Главное отличие Бога от Дьявола и состоит в свободе воли человека.
student_ru_ru 09 февраля 2018 | 12:15
shicotus_live: Это всё игра слов и человеческого воображения. Заставляет или нет, но лаются из-за него. А кто дал свободу воли, согласно вашим логическим раскладкам, как не он? И почему он должен наказывать и за что, если его же творение воспользовалось его же творением, то есть данной им свободой воли, и стало его ругать? Где логика согласно вашей же логике? А может, ваша логика есть лишь построение на предположении? А если предположение неверно? Ваша логическая конструкция рассыпается в пух и прах?
shicotus_live 09 февраля 2018 | 12:32
student_ru_ru: Заставляет или нет, но лаются из-за него...
______________________________
Нет. В том то и дело, лаются из за своих ПРЕДСТАВЛЕНИЙ о Нем. А это совсем другая история.
Сказано же было "Нет ни эллина, ни иудея.."
student_ru_ru 09 февраля 2018 | 12:36
shicotus_live: Это всё продолжение художественной игры слов на логике некоей конструкции, основанной на допущении и предположении. Игра человеческого воображения, склонного к самообману.
yraman 09 февраля 2018 | 12:40
student_ru_ru: А вроде Бог за хулу на него не наказывает. Наказывают - люди.
Для суда Божьего иная заповедь имеется - по словам их встретите их, по делам их судить их будете)))
student_ru_ru 09 февраля 2018 | 12:48
yraman: Согласен. Ибо если он и есть, то такой фигнёй заниматься не будет - не его это масштаб, если глядеть на Вселенную в десятки млрд.. а то и вообще бесконечно, световых лет и считать, что это его творение.
Тут вопрос в другом - зачем некоторые слабые умом людишки встают грудью на его защиту и выслуживаются перед ним? А ведь это по сути есть именно выслуживание, разве нет? Вот их конкретные дела - за СЛОВЕСНУЮ хулу наказывают людей. А кто они такие и почему они берутся именем его творить здесь дела? Кто им дал эти полномочия и разве это не самозванцы по сути своей?
yraman 09 февраля 2018 | 12:06
shicotus_live: ))))
- Создатель, тут такое дело....
- Что опять, Петр?
- Тут к вам атеисты...
- так скажите им, что меня нет.....
shicotus_live 09 февраля 2018 | 12:10
yraman: - Бог умер! (Ницше)
- Ницше умер. (Бог)
yraman 09 февраля 2018 | 12:16
shicotus_live: Самое смешное во всей этой шляпе то, что атеисты - такие же ГЛУБОКО ВЕРУЮЩИЕ люди)))
Ибо ВЕРУЮТ, что Бога нет. Хотя иудаизм имеет "исторические" корни, христианство выросло из него, ислам вообще упоминает обе эти веры, считая себя "последней волей", после которой капец всему.....
Так что, с учетом подавляющего большинства верующих в наличие того или иного Бога\Богов - предлагаю считать атеистов сектой, ибо суть есть малочисленное ответвление от всех существующих ВЕР, и держащееся также исключительно на ВЕРЕ)))
shicotus_live 09 февраля 2018 | 12:24
yraman: Самое смешное во всей этой шляпе то, что атеисты - такие же ГЛУБОКО ВЕРУЮЩИЕ люди)))....
______________________________
Абсолютно верно!
Они верят в НИЧТО)))
Это у Гумилева было разделение религий на конструктивные и деструктивные? Вот атеизм, это еще какая религия. только направленная в пустоту, то есть на разрушение.
gonduras_on_kolima 09 февраля 2018 | 12:44
yraman: // Самое смешное во всей этой шляпе то, что атеисты - такие же ГЛУБОКО ВЕРУЮЩИЕ люди)))
Ибо ВЕРУЮТ, что Бога нет. //
Это ты сказал, как в лужу пёрdнул.
Ты хотя бы пробовал разобраться со значением терминов, о которых постишь свои бездарные выхлопы?
Как первое приближение можно взять педивикию, и там про сабж написано такое:
// Ве́ра — признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры //
Уже дошло или ещё добавить?
Атеисты, точнее, люди с логическим складом ума и научным подходом к действительности - ни во что не верят.
За истину они могут считать только факты и логические обоснования.
А теперь приведи хоть один случай в истории человечества, подтверждающий факт наличия бога.
Учи матчасть перед выхлопом!
yraman 09 февраля 2018 | 12:50
gonduras_on_kolima: За наличием Бога Вам не ко мне, Вам в Израиль, к раввинам и историкам.
Тыкалку и лексикон не обсуждаю, дело Ваше личное.
avp235 09 февраля 2018 | 11:49
meister_luvin:
Так это наказание за разглашение государственной тайны (бога на самом деле нет).
mppv 09 февраля 2018 | 11:57
avp235:
Дак смотря какого государства эта тайна.
avp235 09 февраля 2018 | 12:18
mppv:
Да того, которое наказывает за публикацию этой тайны.
vlabumur 09 февраля 2018 | 12:25
meister_luvin: так его же на самом деле нет!
+++++++++++++++++++++++++++
Каждый год, обычно в первый четверг февраля,
тысячи религиозных лидеров, политиков,
бизнесменов и президент Соединенных Штатов собираются, чтобы поговорить о вере.
Молитвенный завтрак состоялся в Вашингтоне 8 февраля. В мероприятии приняло участие более 3800 политических, религиозных и общественных деятелей, представляющих более 130 стран.
Вот вы бы объяснили,а то эта пьяная дубина видимо не смогла обьяснить опять собрались.
noxepy_1488 09 февраля 2018 | 11:37
Напомню, что на рубеже 80 - 90, и в начале святых девяностых, все неполживцы с придыханием твердили мантры о "духовности", "дорога не нужна, если не ведет к храму", "великомученниках Романовых", и т.д. Каждое появление любого служителя церкви на телеэкранах воспринималось как откровение, а уж о преподавании в школах Закноа Божия не могли и мечтать!
student_ru_ru 09 февраля 2018 | 11:41
noxepy_1488: Так-то да.
kriimsdyk 09 февраля 2018 | 11:42
noxepy_1488: Действительно. РПЦ ведет себя в соответствии с народным наблюдением "Посади свинью за стол, она и ноги на стол", "Дай с ноготок, попросит с локоток".
meister_luvin 09 февраля 2018 | 11:44
kriimsdyk:
"От таких разговоров у меня по спине мурашки бегали. Прежде он никогда но посмел бы так разговаривать. Вы посмотрите только, как он переменился от одной мысли, что скоро будет свободен! Недаром говорит старая пословица: «Дай негру палец – он заберет всю руку». Вот что, думаю, выходит, если действовать сгоряча, без соображения" (Марк Твен).
alexakimfaa 09 февраля 2018 | 11:42
А хоть кто-то - может опровергнуть эту надпись молодого человека,что "Бога нет."?.. С другой стороны - в суде чем руководствовались,когда выносили глупейшее решение?..
fadiezmajor 09 февраля 2018 | 11:45
А могли бы и двушечку впаять... Дообрыя-добрыя!!!
zorkiy2016 Андрей Шкадов 09 февраля 2018 | 11:48
А так: Бога на Вас нет! В смысле - управы...
ivar1964 09 февраля 2018 | 11:53
А что, Бог в это время на самом деле был в храме? Обвиняемый ввел в заблуждение страждущих?
grossalex022018 09 февраля 2018 | 11:55
Теперь он будет 320 часов писать "Бог есть" на стенах школы !!!
stalinator 09 февраля 2018 | 11:59
и нарушении права на свободу вероисповеданий.
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Каким это образом он нарушил? Он,что запретил чего-то? Кого-то не пускал или затыкал рот?
platonnekafrin 09 февраля 2018 | 11:59
Вот сущий бред и произвол! Шёл человек, остановился у церкви, час смотрел на забор, понял, что Бога на нем нет. Написал про свое наблюдение, чтоб другие на заборе Бога не искали, а шли куда-нибудь. Тут раз! "Виновен в вандализме". При этом прокурор даже не потрудился доказать, что Бог в тот момент всё же был на заборе.
arcush 09 февраля 2018 | 12:00
Бог конечно есть! Но он до такой степени устал от нас, что назначил нам своего представителя. Гундяйка - и спиртом торговал и табаком, и часики, и яхты, и нанопыль... Господи! Приди в сознание! Зачем воров, подлецов, дураков и прочую погань назначаешь нам в пастыри? Может ты, Господи, просишь избавить нас от них? Может уже пора? Дай знак! ....Мы домик для уточки оставим! Пусть живет уточка...
nikto_nikak 09 февраля 2018 | 12:02
Наказали как-то...по-божески...А могли просто искалечить.... Уж и не знаю, что было бы правильней.
symphony 09 февраля 2018 | 12:19
Таким образом воспитывается наша духовность. А не проще бы эту надпись просто смыть, кому не понравилось? Нет нельзя. Это улика. Лучше обратиться в суд, Заседать. Протоколы писать. Наказать. Сколько людей задействовано.
kochar 09 февраля 2018 | 12:21
А если напишет "Бог есть" то опять 320 часов?
o_smirnov 09 февраля 2018 | 12:22
320 часов обязательных работ - за ПРАВДУ.
vadimp 09 февраля 2018 | 12:28
Вандализм то да, а вот "свободу" как раз суд и нарушил. Наказав за веру "бога нет".
piter_ug 09 февраля 2018 | 12:29
Очень интересно!
Ему бы надо посудиться и посудиться до самого верха.
Что скажет КС по поводу наличия/отсутствия Бога?
timwlad62 09 февраля 2018 | 12:40
Жителю Набережных челнов присудили 320 часов обязательных работ за надпись «Бога нет» на заборе православного храма
Об этом говорится на сайте управления СК по республике. 20-летнего Антона Ушачёва признали виновным в вандализме и нарушении права на свободу вероисповеданий. По версии следствия, молодой человек нанес надпись летом прошлого года, когда был пьян.
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Ну вообще то Бог есть и он поощряет или наказывает в зависимости от уровня социального образования.
Мы все рабы своего социального образования .
Так что господа в студии первого канала на передаче время покажет,Украина наказана Богом за свой уровень социального образования.
Так, что господа поляки,ваше социальное образование быть прислугой на все руки и воспитывает отношение к полякам.
Бог всё видит так как Бог это народ ,общество которое имеет ко всему своё отношение в зависимости от того образование которое ему дают.
Так господа либералы,вы всегда биты будете именно за своё развратное отношение к Богу,он же народ , с установкой реваншизма по любому поводу ради своей персональной выгоды .
Потому Украина распадётся ,либералы принудят очень развратно поступить как либералы научили исходя из реваншизма ради своей выгоды.К стати,так всегда и было.
И так для Украины границы по 17 веку предписаны.
Поляки,не гневите Бога своим развратом чтобы русские танки в Варшаву не въехали восстановив границы с Германской империей 1939 года,но с резервацией для бандеровцев и польского герцогства или польского царства.
Экономики диктует таковы законы.
alexakimfaa 09 февраля 2018 | 12:53
timwlad62: Тут же не про Украину и Польшу!..Читайте внимательно,прежде чем нести чепуху...
bbob 09 февраля 2018 | 12:43
Чет маловато. За разглашение гостайны больше положено.
karabay 09 февраля 2018 | 12:53
Местные попы, конечно, хотели бы сжечь Ушачёва живьём, но хоть так, однако...