Новокузнецким полицейским поручили круглосуточно охранять предвыборные плакаты с изображением Владимира Путина
Об этом со ссылкой на источник сообщает местное издание Novokuznetsk.su. Местные жители подтверждают, что действительно, на участках, где размещены баннеры, дежурят автоинспекторы или полицейские в штатском.
Комментарии43
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sbk 09 февраля 2018 | 11:34
От 86% охраняют?
haldey 09 февраля 2018 | 11:39
sbk: Они город круглосуточно охраняют, дебилы! А то, что плакаты в городе повесили, это конечно недоработка... Надо было в глухой тайге, на радость демшизе... Можно было бы орать, что оставшиеся 14% можно у медведей занять)))
Успехов в понимании процессов!
sbk 09 февраля 2018 | 11:49
haldey: А до появления плакатов город был брошен на произвол судьбы, так получается?
astet 09 февраля 2018 | 12:09
sbk: Новокузнецким полицейским поручили круглосуточно охранять предвыборные плакаты с изображением Владимира Путина
напоминает времена,
Не хватает только комендантского часа и аусвайсов!!!
Новокузнетчане,
город точно не под фашистами?!!!
haldey 09 февраля 2018 | 12:15
sbk: Сказочный дебил! Они всегда круглосуточно охраняют город! Просто чудак (на букву "М") из ЭМ, вернее из другой либералистической редакции, озвучил эту хрень, а ЭМ радостно подхватило, мол им поручили, а то, ишь ты, круглосуточно тусуются по городу, где плакаты висят...
"Это жжж неспроста жжж..." Вини Пух.
sbk 09 февраля 2018 | 12:22
haldey: Теперь понял. Они всегда охраняли, охраняют и будут охранять город.
Особенно под портретами.
dexter86 09 февраля 2018 | 11:53
haldey: Вам желаю успехов в понимании процессов!
sbk 09 февраля 2018 | 12:01
dexter86: Спасибо. Но понимания не добавится, пока вы не объясните.
rus163tlt 09 февраля 2018 | 12:01
haldey: Халдей он и в Африке халдей...успехов в понимании.)
evgolius7 09 февраля 2018 | 11:40
Главное, что бы боярышник во время подвозили....
А так...нормалёк....можно ещё и к плакату себя приковать....после того как принято на грудь.
pusin_patriot 09 февраля 2018 | 11:46
sbk: ну знают же новокузнецкие полицейские, явно знают, кто главный преступник в стране!
Они готовы даже изображения изолировать, что сделали бы с телом - даже подумать страшновато.
captain_ 09 февраля 2018 | 12:00
Почему охраняют?
Потому что очень велика "народная любовь" к *идеру нации... Ггг...
curious69_ 09 февраля 2018 | 11:36
Надо их ещё обязать молится на плакаты во время дежурства ,а при первом подходе выражать патриотический восторг. Марьяна ( жим лёжа) не даст соврать.
taglit 09 февраля 2018 | 11:44
curious69_: Арсений, ученик 11 класса Котеревской школы в деревне Котерево Истринского района Московской области закрасил чёрным фломастером глаза на портрете Владимира Путина. Плакат с портретом Путина формата А3 из твердого картона много лет висел в углу кабинета учителя английского языка Людмилы Кошечкиной. Осенью этого года, в разгар войны с Украиной, пацифист и будущий художник-мультипликатор Арсений решил, что хватит это терпеть.
«Где бы я ни находился, глаза Путина следили за мной. А мой сосед по парте сильно нервничал из-за пристального взгляда Путина и мы пришли к выводу, что такие портреты в школе — нехилый признак тоталитаризма. К тому же, я недавно узнал, что российские войска ведут военные действия на Украине. А я пацифист и считаю, что присоединение Крыма не стоит санкций, конфликта с Европой и США и гибели людей. После гибели российских десантников во время дежурства по классу я закрасил Путину глаза чёрным. Сначала хотел только зрачки, а потом замазал глаза полностью и нарисовал блики», — рассказывает Арсений.
taglit 09 февраля 2018 | 11:47
taglit: Почти два месяца учителя не замечали изменений в портрете президента.
Неделю назад ученик второго класса спросил у Людмилы Кошечкиной, почему у Путина чёрные глаза. И разразился скандал.
Кошечкина собрала одиннадцатый класс и несколько часов допытывала, кто посмел испортить портрет Путина. «Она требовала сознаться, кто замазал глаза единственному адекватному человеку в стране. Класс молчал, — рассказывает Арсений, — Потом учитель допрашивала каждого ученика по отдельности. Учитель кричала: закрасить глаза портрету Путина всё равно, что нарисовать рожки на изображении родной матери или выколоть на фотографии глаза отцу. Она очень сильно переживала и кричала: это личный выпад против неё, и не дай бог, если узнают об этой ситуации „наверху“. Учительница сказала, что только тот, кто ненавидит свою страну и хочет уехать за границу, способен замалевать глаза портрету Путина».
Учительница требовала сознаться, кто замазал глаза единственному адекватному человеку в стране.
Арсений решил сознаться, чтобы прекратить допрос и отвести подозрения от одноклассников.
«Когда Людмила Александровна услышала, что это я, то сначала в ужасе выбежала из кабинета. А когда вернулась, потребовала, чтобы я исправил ситуацию. Она не стала даже спрашивать меня, почему я закрасил глаза Путину. Но я всё равно сказал, что я против культа личности и никакого преступления не совершал, виноват только в порче школьного имущества», — рассказывает Арсений.
nik213 09 февраля 2018 | 11:53
taglit: Глаза протухшей воблы можно было и не замалёвывть
bbob 09 февраля 2018 | 12:47
taglit: Ааааа! Спасибо что раскопали где-то такое. Это можно на цитаты разбирать.
"почему у Путина чёрные глаза"
"замазал глаза единственному адекватному человеку в стране"
"только тот, кто ненавидит свою страну и хочет уехать за границу, способен замалевать глаза портрету Путина"
Прекрасно же!
mikhail_spb_ 09 февраля 2018 | 11:37
Говорят, плакаты с изображениями нацлидера начали мироточить.
Поэтому мильтоны охраняют их от наплыва верующих.
fadiezmajor 09 февраля 2018 | 11:48
mikhail_spb_: Зачет!! +100500!!!
odobryam_s 09 февраля 2018 | 11:39
Любовь народная она такая! Не поставь ментов - зацелуют плакаты до неузнаваемости.... 146% поддержки как-никак,....
vilingrad 09 февраля 2018 | 11:40
Если кто-то кое где у нас порой
Путина порочит
С ними мы ведем жестокий бой
Утром, днем и ночью...
platonnekafrin 09 февраля 2018 | 11:40
На разводе Обещали так:
Если защитишь плакат от кала хотя бы раз за смену, тогда отгул.
Сто раз защиты - медаль и звание,
А тыщу раз в дерьме, то ты совсем герой (герою мертвому - звезда, живому - благодарность и квартира.
gennomov 09 февраля 2018 | 11:43
В академ городке сделали проще для проезда изображения убрали с улиц снег, грязь, мусор и людей.
gregor 09 февраля 2018 | 11:45
Новокузнецким полицейским поручили круглосуточно охранять предвыборные плакаты с изображением Владимира Путина
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Наконец-то ..., будет хоть чем -нибудь заняться полезным .
Страна зазеркалья и бездорожья с 86 % гипнотизёров от телевизора .
Телевизор сказал спААААААААААть .... вот 86 % и кемарят ....,пока их же и обворовывают .... . Браво Путин ...,так их .
piterjanis 09 февраля 2018 | 11:46
Местные власти ж. пу рвут
sherbek66 09 февраля 2018 | 11:47
Маразм Рассейского масштаба....
student_ru_ru 09 февраля 2018 | 11:49
"Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я признан идиотом. Я официальный идиот", - говорит Швейк. Когда началась Первая мировая война, он снова оказался перед комиссией, в которой было три представителя трех школ психиатрии. "И если в случае со Швейком три противоположных научных лагеря пришли к конечному соглашению, то это следует объяснить исключительно тем огромным впечатлением, которое произвел Швейк на всю комиссию". Что же послужило главным основанием для единодушия? "Заметив на стене портрет австрийского императора, Швейк громко воскликнул: "Господа, да здравствует государь император Франц-Иосиф Первый!" Нормальным такого подданного даже официальные врачи признать не смогли.
Иногда Швейк как будто бы подтверждает свой идиотизм. Несмотря на радикулит, он приказывает везти его на призывной пункт в коляске и по пути кричит прохожим: "Эту войну мы безусловно выиграем!" и "На Белград! На Белград!" (с)
akk48 09 февраля 2018 | 11:50
что бы не зацеловали. от радости . что зарегистрировали кандидатом.
fadiezmajor 09 февраля 2018 | 11:53
Кулиж, любят сильно, ага...
Зацелуют до смерти, изомнут, как цвет...
Если пипифакса в туалете нет!
bbob 09 февраля 2018 | 11:53
Народная любовь к дорогому ВладимВладимычу зашкаливает!
zurrog_ 09 февраля 2018 | 11:56
Какие плакаты - такие и полицейские. И наоборот. Так что пох.
aleksei123m 09 февраля 2018 | 11:56
Ох, "любит" народ своего ..., ох, любит.
nik213 09 февраля 2018 | 11:56
А если ботоксному плешь тушью замаскировать, порыв будет засчитан как патриотический?
advokat52 advokat 09 февраля 2018 | 12:01
а то все баннеры цветами завалили
curhatuy6 09 февраля 2018 | 12:03
Крепкая власть, если даже плакаты с ее изображением, приходится ментам охранять!!!:)
vlabumur 09 февраля 2018 | 12:12
И правильно охраняют а то начнет кажный об них цигарки тушить.народ подлый только притворяется что вождей любит.А разреши "смерть Сталина" все сбегутся и хохотать будут .
А тут САМ,ясно охранять надо зорко.
electroknight 09 февраля 2018 | 12:17
Так ведь чрезмерная народная любовь к государю до греха может довести, вот и поставили околоточных присматривать за сохранностью. Мало ли что, захочет вот иной, не шибко умный подданный, выразить преданность свою и обожание — срамота какая-нибудь приключиться может с портретом.
vebis 09 февраля 2018 | 12:22
"
Путин может закончить свою жизнь как диктатор Чаушеску (расстрелян), Хусейн (повешен) или Каддафи (раненого растерзали и убили). "Русский бунт – бессмысленный и беспощадный", писал Александр Пушкин. Не исключаю, что окружение президента России ради своей безопасности и сохранения миллиардных состояний проведет операцию под кодовым названием "кремлевский карлик" и "замочит Путина в сортире".
Формула спасения цивилизации выведена мастерами Дальнего Востока: "Сегодня уже не тысячи, а миллионы говорят: "Нет войне!". Человечество осознало тот факт, что еще одна большая битва будет равнозначна его полному уничтожению, и довольно много людей утверждают, что лучше пусть исчезнет правитель и целый народ, который развязал войну, но цивилизация уцелеет".
Думаю, мир можно спасти, ликвидировав правителя и его окружение.
Петля на шее Путина затянулась, стул под ним зашатался... Мировой общественности осталось сделать лишь одно движение для спасения цивилизации.
"
Григорий Омельченко, генерал-лейтенант, экс-начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления военной контрразведки СБУ, депутат Верховной Рады пяти созывов, член ПАСЕ в 2006–2010 гг., кандидат юридических наук
http://demset.org/f/showthread.php?p=30565#post30565
vlabumur 09 февраля 2018 | 12:39
vebis: Путин может закончить свою жизнь
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А что вы гадаете .Ванга точно предсказала .Умрет в почете. На 122 году жизни.
vebis 09 февраля 2018 | 12:51
vlabumur: Ванга точно предсказала .Умрет в почете. На 122 году жизни.
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Отличный аргумент! - Путлеру и вам, проплаченным его троллям (как ты), - остаётся лишь сивый бред вранья и мистика.
mirnyy 09 февраля 2018 | 12:25
Вот она, «народная любовь», во всей красе... Надеюсь, настанет то время, когда «всех слуг народа» развесят под плакатами их любимого лидера.
vebis 09 февраля 2018 | 12:31
Даже гламурная пуйловая крестница, Собчак, в интервью Голосу Америки сказала, что Путин боится, что с ним случится то же, что с Пиночетом и Каддафи
zhrv 09 февраля 2018 | 12:47
- "Новокузнецким полицейским поручили круглосуточно охранять предвыборные плакаты с изображением Владимира Путина"
Говорят же, что силовиков у нас аномально много, вот и ищут им "работу".