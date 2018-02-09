Министр спорта России раскритиковал решение Спортивного Арбитражного суда в отношении российских спортсменов

Павел Колобков считает вердикт несправедливым. Сегодня Спортивный Арбитражный суд отклонил иск 45 российских спортсменов и двух тренеров к Международному Олимпийскому комитету. Россияне просили суд обязать МОК допустить их на Олимпиаду.