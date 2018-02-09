Z Архив новостей новости
5 21 6 1123
11:31, 09 февраля 2018

Министр спорта России раскритиковал решение Спортивного Арбитражного суда в отношении российских спортсменов

Павел Колобков считает вердикт несправедливым. Сегодня Спортивный Арбитражный суд отклонил иск 45 российских спортсменов и двух тренеров к Международному Олимпийскому комитету. Россияне просили суд обязать МОК допустить их на Олимпиаду.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

nitinol 09 февраля 2018 | 11:34

Колобков, недотёпа, в басманный суд нужно было обращаться!

vukimov 09 февраля 2018 | 11:37


nitinol:
//После тех упреков, которые президент МОК Томас Бах бросил в адрес CAS, после угроз о его реформировании, вынести другое решение людям, которые являются "рабочими лошадками" CAS и МОК было просто невозможно. //(с)

mordvinyka_zabiyka 09 февраля 2018 | 11:49

vukimov: гнали их ссаными тряпками...

astet 09 февраля 2018 | 11:57

mordvinyka_zabiyka: Министр спорта России раскритиковал решение Спортивного Арбитражного суда в отношении российских спортсменов

Путину пробовал жаловаться?
Санкции, бойкот?
Колобков, прими рюмашечку - полегчает!

evgolius7 09 февраля 2018 | 11:52

vukimov:
А чего теперь-то кулачками махать...?
Профукали...думали что весь мир прогнётся...не получилось...
Бывает...в чём вопрос?...
Кто ни будь из чиновников пострадал?
А кто ни будь из допингистов возвратил премиальные?
То-то...орать можно много...а толк?

meteor1908 09 февраля 2018 | 11:34

Пусть напишет жалобу во всемирную лигу сексуальных реформ...

evgolius7 09 февраля 2018 | 11:34

Южная Корея потратила на Олимпиаду-2018 - $9,5млрд,
А Россия потратила на такое же мероприятие в Сочи-2014 - $50млрд.
Как в Южной Корее обошлись без ротенбергов и прочих виолончелистов - остается загадкой!

sbk 09 февраля 2018 | 11:40

evgolius7: Корея, что с нее взять...

oleg__ 09 февраля 2018 | 12:08

sbk: Ну да. Сколько дерут с Российского народа, разве возьмёшь !

captain_ 09 февраля 2018 | 11:34

Слышали? Каков истинный показатель "народной любви" к Пуйлу?

Появилась информация, что в республике Коми у каждого предвыборного плаката с Путиным стоит машина охраны. Ну, чтобы "любимца" не закидали *овном... Гггг...

vukimov 09 февраля 2018 | 11:35

Теперь будем ждать рекордов от норвежских астматиков и обколотых терапевтически разрешенными препаратами !

vasya_von_smetankin 09 февраля 2018 | 11:40

Как для человека с лишней "хромосомой от Мединского" - весьма естественный вывод.

kriimsdyk 09 февраля 2018 | 11:43

Любой преступник считает решение любого суда неправильным.

klegg 09 февраля 2018 | 11:43

молчал бы в тряпочку

patriot1980 09 февраля 2018 | 11:44

Колобкова рвало на Олимпиаду...

vlabumur 09 февраля 2018 | 12:02

Павел Колобков считает

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А пусть считает от 1 до 45 а потом обратно.

grossalex022018 09 февраля 2018 | 12:04

– Сегодняшние решение Спортивного Арбитражного Суда (CAS), который отклонил иски россиян о не приглашении на Олимпийские игры, не отменяет того факта, что на прошлой неделе CAS снял пожизненную дисквалификацию со всех 39-ти спортсменов, а 28 из них были полностью оправданы. И это самая главная победа, – сказал Колобков.

Другой деятель просто взял и отменил медальный план . Самое смешное - ращкованам практически насрать, большая часть представления не имеет о большинстве видов спорта.

oleg__ 09 февраля 2018 | 12:06

Справедливость для суда не главное, главное ЗАКОННОСТЬ !

varlam59 09 февраля 2018 | 12:07

Сказать только, что вердикт клеветников несправедливый, это ничего не сказать и не сделать. Справедливость однажды восторжествует и все западные негодяи предстанут негодяями, но пора министру спорта со всеми своими коллегами и президентом, подумать как ускорить приход этого времени.

vadimp 09 февраля 2018 | 12:13

"Россияне просили суд обязать МОК допустить их на Олимпиаду."

Ни какой суд не может "обязать" МОК - см Олимпийскую хартию (п.44/3)

a_m_59 09 февраля 2018 | 12:19

Вообще не надо было доводить до всех этих судов...Надо было всего лишь оспорить полгода назад дисквалификацию Российского олимпийского комитета... Спрашивается, почему не оспорили??? Испугались, что всё дерьмо с государственной системой допинга наружу вылезет???

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 5 февраля

5 430 6 9500 05.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 6 февраля Поздравить…

5 235 6 6630 06.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Вносим на рассмотрение «антисталинский закон» В России ударными темпами строится именно сталинское государство, где человек — пыль под ногами, а «органы» не ошибаются…

5 152 6 5688 09:20
Kполитика, общество, история, законы, мнения
Блоги

Кусок эфира

Татьяна Васюченко (2010 г.): Когда определяешь наказание, ты понимаешь огромную ответственность Судья Татьяна Васюченко приговорила Никиту Белых к  8 годам колонии строгого режима…

5 120 6 25778 02.02
Kправосудие, суды, белых, эфиры, эхо москвы, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Где за себя проголосует Путин? Явка в Крыму очень важна, как и максимальное количество голосов в поддержку Путина. Именно поэтому, возможный визит Владимира Владимировича может быть очень важным и сподвигнуть крымчан пойти на свои избирательные участки…

5 145 6 18258 02.02
Kобщество, путин, выборы, политика, крым, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уголовная ответственность для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения…

5 314 6 24361 02.02
Kистория, война, законы, мнения
Блоги

На станции метро «Киевская» Арбатско-Покровской линии изменили одну из фресок После реставрации венок в волосах украинской девушки сменился на русский платок…

5 109 6 20346 02.02
Kполитика, общество, метро, рф, украина, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Придите и помешайте продлению власти Путина Кремль и «забастовщики» ведут к одной цели — повышению «путинского процента». Одни занимаются мобилизацией лояльного электората, другие  — демобилизацией протестного…

5 275 6 16719 08.02
Kполитика, общество, выборы, президент, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…

5 218 6 13555 04.02
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Борис Титов уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии роста

Передал Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, в на Родине дело продолжает висеть…

5 136 6 10401 05.02
Kпутин, бизнес, рф, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Конкуренция теперь выше — а предложение «Яблока» стало слабее Путин принял решение допустить Явлинского на президентские выборы в качестве своего спаринг-партнера, потому что он безопасен, заранее обречен…

5 301 6 24731 06.02
Kполитика, общество, мнения, путин, явлинский
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Против бойкота выборов Против бойкота выборов Что же будет, если 13-14% от общего числа избирателей присоединятся к бойкоту? За Путина по-прежнему проголосует столько же человек, но их вес среди пришедших увеличится значительно…

5 338 6 28487 08.02
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, выборы, видео, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Подписи за Явлинского и «страшная тайна» Навального Навальный, заявивший о 60% якобы поддельных подписей за Явлинского, обязан объяснить, что именно привело его к этому выводу…

5 135 6 11530 07.02
Kполитика, выборы-2018, навальный, мнения
Блоги

Антон Шипулин: Putin Team — это моя команда «Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды»...

5 379 6 35514 03.02
Kполитика, общество, путин, спорт, события
Блоги

Григорий Явлинский политик

О возможном участии в переговорах по Украине Если Путин захочет налаживать отношения с Украиной, и это будет серьезно и искренне, то тогда можно обсуждать и обдумывать, как этому процессу помогать…

5 169 6 15729 07.02
8читать ;смотреть
Kполитика, выборы-2018, рф, украина, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев: МОК принял постыдное решение А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства – России…

5 341 6 32712 05.02
Kолимпиада-2018, спорт, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

Настя Рыбка после расследования ФБК о связях Дерипаски с вице-премьером Приходько заявила о групповом изнасиловании И потребовала от бизнесмена на ней жениться…

5 65 6 25976
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Выкатили этот абсолютно пустой список. Настоящий – продолжает висеть над Кремлем дамокловым мечом, что совершенно правильно…

5 281 6 153674 03.02
#слушать 48:42 8читать $скачать 11.2 МБ
Голосование
Кто круче в космосе?
5 58 6 6678 07.02
Блоги

Евгений Чичваркин бизнесмен

Никто по списку не приедет Бизнес в России будут грабить и давить с особым цинизмом после выборов. Частный бизнес Путину не нужен. Осенью врубят станок и ограничат хождение валюты. Мы ждём нового притока эмиграции…

5 403 6 242131 05.02
Kбизнес, рф, путин, мнения
Блоги

+ Настя Рыбка: Это было групповое изнасилование Настя Рыбка: Это было групповое изнасилование Девушка опубликовала в Инстаграме запись в которой она признается, что раньше боялась рассказать о произошедшем на яхте….

5 429 6 228305 08.02
8читать ;смотреть
Kполитика, скандалы, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6672001
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3283291

Сегодня в эфире