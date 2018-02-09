Министр спорта России раскритиковал решение Спортивного Арбитражного суда в отношении российских спортсменов
Павел Колобков считает вердикт несправедливым. Сегодня Спортивный Арбитражный суд отклонил иск 45 российских спортсменов и двух тренеров к Международному Олимпийскому комитету. Россияне просили суд обязать МОК допустить их на Олимпиаду.
Комментарии21
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nitinol 09 февраля 2018 | 11:34
Колобков, недотёпа, в басманный суд нужно было обращаться!
vukimov 09 февраля 2018 | 11:37
nitinol:
//После тех упреков, которые президент МОК Томас Бах бросил в адрес CAS, после угроз о его реформировании, вынести другое решение людям, которые являются "рабочими лошадками" CAS и МОК было просто невозможно. //(с)
mordvinyka_zabiyka 09 февраля 2018 | 11:49
vukimov: гнали их ссаными тряпками...
astet 09 февраля 2018 | 11:57
mordvinyka_zabiyka: Министр спорта России раскритиковал решение Спортивного Арбитражного суда в отношении российских спортсменов
Путину пробовал жаловаться?
Санкции, бойкот?
Колобков, прими рюмашечку - полегчает!
evgolius7 09 февраля 2018 | 11:52
vukimov:
А чего теперь-то кулачками махать...?
Профукали...думали что весь мир прогнётся...не получилось...
Бывает...в чём вопрос?...
Кто ни будь из чиновников пострадал?
А кто ни будь из допингистов возвратил премиальные?
То-то...орать можно много...а толк?
meteor1908 09 февраля 2018 | 11:34
Пусть напишет жалобу во всемирную лигу сексуальных реформ...
evgolius7 09 февраля 2018 | 11:34
Южная Корея потратила на Олимпиаду-2018 - $9,5млрд,
А Россия потратила на такое же мероприятие в Сочи-2014 - $50млрд.
Как в Южной Корее обошлись без ротенбергов и прочих виолончелистов - остается загадкой!
sbk 09 февраля 2018 | 11:40
evgolius7: Корея, что с нее взять...
oleg__ 09 февраля 2018 | 12:08
sbk: Ну да. Сколько дерут с Российского народа, разве возьмёшь !
captain_ 09 февраля 2018 | 11:34
Слышали? Каков истинный показатель "народной любви" к Пуйлу?
Появилась информация, что в республике Коми у каждого предвыборного плаката с Путиным стоит машина охраны. Ну, чтобы "любимца" не закидали *овном... Гггг...
vukimov 09 февраля 2018 | 11:35
Теперь будем ждать рекордов от норвежских астматиков и обколотых терапевтически разрешенными препаратами !
vasya_von_smetankin 09 февраля 2018 | 11:40
Как для человека с лишней "хромосомой от Мединского" - весьма естественный вывод.
kriimsdyk 09 февраля 2018 | 11:43
Любой преступник считает решение любого суда неправильным.
klegg 09 февраля 2018 | 11:43
молчал бы в тряпочку
patriot1980 09 февраля 2018 | 11:44
Колобкова рвало на Олимпиаду...
vlabumur 09 февраля 2018 | 12:02
Павел Колобков считает
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А пусть считает от 1 до 45 а потом обратно.
grossalex022018 09 февраля 2018 | 12:04
– Сегодняшние решение Спортивного Арбитражного Суда (CAS), который отклонил иски россиян о не приглашении на Олимпийские игры, не отменяет того факта, что на прошлой неделе CAS снял пожизненную дисквалификацию со всех 39-ти спортсменов, а 28 из них были полностью оправданы. И это самая главная победа, – сказал Колобков.
Другой деятель просто взял и отменил медальный план . Самое смешное - ращкованам практически насрать, большая часть представления не имеет о большинстве видов спорта.
oleg__ 09 февраля 2018 | 12:06
Справедливость для суда не главное, главное ЗАКОННОСТЬ !
varlam59 09 февраля 2018 | 12:07
Сказать только, что вердикт клеветников несправедливый, это ничего не сказать и не сделать. Справедливость однажды восторжествует и все западные негодяи предстанут негодяями, но пора министру спорта со всеми своими коллегами и президентом, подумать как ускорить приход этого времени.
vadimp 09 февраля 2018 | 12:13
"Россияне просили суд обязать МОК допустить их на Олимпиаду."
Ни какой суд не может "обязать" МОК - см Олимпийскую хартию (п.44/3)
a_m_59 09 февраля 2018 | 12:19
Вообще не надо было доводить до всех этих судов...Надо было всего лишь оспорить полгода назад дисквалификацию Российского олимпийского комитета... Спрашивается, почему не оспорили??? Испугались, что всё дерьмо с государственной системой допинга наружу вылезет???