Власти Амстердама с апреля ужесточат правила в популярном среди туристов «квартале красных фонарей»

Главное нововведение, которое вероятно сильно разочарует туристов. Им запретят в районе Де Валлен, больше известном как «квартал красных фонарей» смотреть в окна заведений, которые предоставляют секс-услуги. Проще говоря, туристы не смогут разглядывать проституток. За этим последят экскурсоводы. Кроме того, в квартал, который остаётся одной из главных достопримечательностей Амстердама, запретят водить большие экскурсии. Численность группы не должна превышать 20-ти человек. При этом если в ней 5 туристов для проведения экскурсии потребуется специальная лицензия. Путешественникам также запретят фотографировать проституток. В квартале красных фонарей полностью запретят употреблять алкоголь или наркотики. Группам туристов запретят также стоять подолгу на мостах или около магазинов в часы их работы. За нарушение правил придётся ответить экскурсоводам. Их могут оштрафовать на сумму до тысячи евро, отметили в Ассоциации туроператоров России. Новые правила вводят, чтобы избавиться от толп туристов в старых районах столицы Нидерландов, объясняют власти Амстердама. Квартал каждый год посещает более 200 тысяч человек. Городские власти также намерены ужесточить правила для работниц секс-индустрии: они должны в совершенстве владеть голландским, английским, немецким или испанским языками, а также закрывать двери борделей в предрассветные часы.