Власти Амстердама с апреля ужесточат правила в популярном среди туристов «квартале красных фонарей»
Главное нововведение, которое вероятно сильно разочарует туристов. Им запретят в районе Де Валлен, больше известном как «квартал красных фонарей» смотреть в окна заведений, которые предоставляют секс-услуги. Проще говоря, туристы не смогут разглядывать проституток. За этим последят экскурсоводы. Кроме того, в квартал, который остаётся одной из главных достопримечательностей Амстердама, запретят водить большие экскурсии. Численность группы не должна превышать 20-ти человек. При этом если в ней 5 туристов для проведения экскурсии потребуется специальная лицензия. Путешественникам также запретят фотографировать проституток. В квартале красных фонарей полностью запретят употреблять алкоголь или наркотики. Группам туристов запретят также стоять подолгу на мостах или около магазинов в часы их работы. За нарушение правил придётся ответить экскурсоводам. Их могут оштрафовать на сумму до тысячи евро, отметили в Ассоциации туроператоров России. Новые правила вводят, чтобы избавиться от толп туристов в старых районах столицы Нидерландов, объясняют власти Амстердама. Квартал каждый год посещает более 200 тысяч человек. Городские власти также намерены ужесточить правила для работниц секс-индустрии: они должны в совершенстве владеть голландским, английским, немецким или испанским языками, а также закрывать двери борделей в предрассветные часы.
Комментарии9
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nikitin43 09 февраля 2018 | 11:09
может попов из россии перестанут туда пускать ? так и едуть , так и едуть вместе с депутатами госдуры...
andreyoo 09 февраля 2018 | 11:12
Это типа "на правах рекламы"? Спешите успеть!
olegleon 09 февраля 2018 | 11:22
andreyoo: а сегодня Эхо, кажется, отрабатывает рекламные контракты. про "девушек за деньги" две темы постоянно публикует
olegleon 09 февраля 2018 | 11:12
"В квартале красных фонарей полностью запретят употреблять алкоголь"
да кто же с трезвяка на них смотреть то будет?!
rom8883 09 февраля 2018 | 11:17
olegleon: Для того и запретят.
yuriykyvich 09 февраля 2018 | 12:15
olegleon: Ну ты не прав! Там такие красавицы из Донецка (жены шахтеров на подработке) встречаются...
gotoviy_emigrant 09 февраля 2018 | 11:14
Знать язык в совершенстве? Это удар по порноиндустрии! Даже я, будучи человеков образованным,не знаю родного языка,так что бы,в совершестве.
zloy_sok 09 февраля 2018 | 11:22
Новый подход в бизнесе,-не пускать клиентов в бизнес)
a_111111 09 февраля 2018 | 12:18
Я как-то, правда в Гааге, видел группу российских курсантов с экскурсоводом. Но думаю квартал Красных фонарей они точно не пропустили...