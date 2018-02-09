Героиня расследования Навального Настя Рыбка утверждает, что сообщение о групповом изнасиловании на яхте было шуткой

Соответствующее видео и подпись к нему появились в Инстаграме девушки. Ранее Настя рыбка пригрозила уголовным преследованием миллиардеру Олегу Дерипаске. Она говорила, что случай на яхте, о котором говорилось в публикации Фонда борьбы с коррупцией, было преступлением против нее. В расследовании Алексея Навального говорилось о коррупционных связях Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Высокопоставленный чиновник якобы проводил время на яхте миллиардера в компании девушек из эскорт-агентств.