Героиня расследования Навального Настя Рыбка утверждает, что сообщение о групповом изнасиловании на яхте было шуткой
Соответствующее видео и подпись к нему появились в Инстаграме девушки. Ранее Настя рыбка пригрозила уголовным преследованием миллиардеру Олегу Дерипаске. Она говорила, что случай на яхте, о котором говорилось в публикации Фонда борьбы с коррупцией, было преступлением против нее. В расследовании Алексея Навального говорилось о коррупционных связях Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Высокопоставленный чиновник якобы проводил время на яхте миллиардера в компании девушек из эскорт-агентств.
Комментарии37
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gvs 09 февраля 2018 | 11:08
Группа изнасилованных состояла из Дерипаски и Приходько ))))
yar_10i_ban_ 09 февраля 2018 | 11:25
gvs: Значит ,после предложения женится,
снова была "групповуха".
Ей сделали групповое предложение,от которого она не смогла отказаться.
И Рыбка передумала выходить замуж за олигарха-
групповуха стала шуткой-разводом
ivorytower 09 февраля 2018 | 11:29
Что скажет жена и дочь сисяна. Айай. Папашка то тот еще педофил оказался.
mikhail_spb_ 09 февраля 2018 | 11:08
Поздно!
Генпрокуратура, следком и чекисты уже арестовали Дерибаску и Приходьку, которые во всём сознались.
skolzki 09 февраля 2018 | 11:16
mikhail_spb_: ОБЛОМ ХОМОЯЧКОВЫЙ , це НАСТЬКА ВАС ИЗВОЛИЛА ПОИМЕТЬ ))))))) Настя Рыбка: «Ровно 5 процентов распознали троллинг, остальные решили, что все «серьезно» ЧИТАЙ КОЛОНКУ ))))))))))))))))))))))))))))))))
pusin_patriot 09 февраля 2018 | 11:21
skolzki: Скрепоносный персонаж, теперь в Единую Россию, Государственную Думу и всё у неё будет хорошо! :)
haldey 09 февраля 2018 | 11:33
pusin_patriot: Так она же главный свидетель в деле навального! На ней строится обвинение в коррупции всей вертикали! Леша шутку выдает за главный аргумент! Ай-ай-ай, как неудобно получилось! Леша пользуется протухшими показаниями!
Учитесь думать своей головой, а то вас всех так и будут кормить информацией не первой свежести и Лёша, и ЭМ!!! Успехов в понимании процессов!
pusin_patriot 09 февраля 2018 | 11:42
haldey: Что там у тебя в мозгу творится в процессах - твои личные проблемы.
Она явно на новости говорила что её купили для секса "и не только", а на той яхте там ещё Серёженька, вот и всё.
то что попытались вылепить далее с её закидонами - вообще какой-то бред, если целью не было специально ещё раз обратить внимание на всю эту историю.
haldey 09 февраля 2018 | 12:19
pusin_patriot: Сказки лживой проститутки, для Леши ценная информация! Вот Истина! Пробирка Колина!!! То же самое! Изучайте процессы в целом, а не, как в сценке, смотрите сюда, сюда не смотрите, здесь рыбу заворачивали...
rom8883 09 февраля 2018 | 11:22
mikhail_spb_: Они долго и подробно давали показания. Особо интересные места пересказывали по несколько раз.
lenin3 09 февраля 2018 | 11:09
Полная дура.И не жалко...)))
skolzki 09 февраля 2018 | 11:09
Мдааа , опустилась Настька , раньше брала за щеку у алегарха , а теперь максимум у недоюриста Лёхаима сможет ток ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
olegleon 09 февраля 2018 | 11:10
ну сейчас хохлотролли набегут защищать близкую по духу "студентку" ))
- простите, а Вы москвичка?
- тю, а шо не бачишь?
andreyoo 09 февраля 2018 | 11:10
Уважаемая редакция, а слишком ли многовнимания вы уделяете жизнеописанию обычной бл... леди?
wrongway1 09 февраля 2018 | 11:29
andreyoo:
вот как раз эта "обычная бл...леди" ...стала "звездой" ---зазвездилась
haldey 09 февраля 2018 | 11:35
wrongway1: Так ЭМ давно всех тухлыми новостями кормит, а "пипол хавает!" Успехов в понимании процессов!
vukimov 09 февраля 2018 | 11:42
andreyoo:
Уважаемая редакция, а слишком ли многовнимания вы уделяете жизнеописанию обычной бл... леди?
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Дак это Лёхин главный свидетель коррупционного скандала, вы что?
ha12raz 09 февраля 2018 | 11:10
Исправили ошибку.....проститутки .дали денег проститутке больше...
А чо, не жалко, не свои ведь !.
Еще у нас возьмут.
ivorytower 09 февраля 2018 | 11:32
ha12raz: /Еще у нас возьмут. /
Всегда забавно наблюдать, как ряженые хохлоботы примазываются к нашим деньгам. Воровская сущность скаклопитеков.
keg 09 февраля 2018 | 11:11
приплыла рыбка ... теперь жарить будут...
michael_golubchik 09 февраля 2018 | 11:25
keg: Не за что. Там ничего такого с их точки зрения не произошло. Поэтому и инстаграм не трогали и снимать позволяли все на телефон.
sedoi63 09 февраля 2018 | 11:12
Слава богу! Маму свою пусть теперь успокоит?
borhudarov 09 февраля 2018 | 11:15
Ага, уже вправили мозги, или что там у нее?
michael_golubchik 09 февраля 2018 | 11:23
borhudarov: Это был явный троллинг изначально. Насильника не призывают женится или идти на разборки на ТВ. Только вот непонятно было кого собственно троллят-то. Не похож было что собственно Дерипаску. А зачем тогда? Навального. Тоже непонятно. Оказалось что троллит общество и его нормы.
venezianez49 09 февраля 2018 | 11:16
Должно быть, есть какая-то связь между этим "групповым изнасилованием" и "насильниками" (кастратами) Невзорова ?
Что-то объединяет этих персонажей, несмотря на разницу в возрасте...
Может быть - глупость, перемешанная с желанием славы ?
gregor 09 февраля 2018 | 11:17
Героиня расследования Навального Настя Рыбка утверждает, что сообщение о групповом изнасиловании на яхте было шуткой
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Это шутка была Дерипаской оплачена уже ?
sbk 09 февраля 2018 | 11:20
Быстро "работают" потерпевшими.
olushka_05 Ольга Бажанова 09 февраля 2018 | 11:21
так в своем видеообращении она не могла улыбки сдержать...
не то чтобы шутка - но троллинг многие увидели.
однако, в каждой шутке есть доля шутки. Понятно, что была попытка дезавуировать расследование ФБК. Факты остались, что бы сейчас не троллила Рыбка
platonnekafrin 09 февраля 2018 | 11:24
Приходько необходимо первым известить про этот розыгрыш, ведь он с пяти утра на валидоле вещи собирает. Телевизор поди из розетки выдернул и нечего не знает, так что надо посылать к нему фельдъегерей, и чтобы сообщали флегматично и лениво в домофон, а то особо рьяные начнут болгаркой двери вскрывать - лишимся ценного госслужащего.
sbk 09 февраля 2018 | 11:32
platonnekafrin: Не будь этого невинного эпизода, страна бы и не знала никакого Приходько...
gregor 09 февраля 2018 | 11:30
Не завидую этой" Рыбке " ...она носитель информации , свидетель секретных переговоров , где задействованы ..... компромат на Кремль .
А это уже ......... так себе ,для здоровья .
ansata 09 февраля 2018 | 11:32
Возможно и "шутка", а фото Приходько на яхте, тоже шутка?
sadda 09 февраля 2018 | 11:33
Настя Рыбка - "деньги на счет поступили, так что с уверенностью могу сказать что это была шутка."
wasielna 09 февраля 2018 | 11:35
Есть пословица: Мужчину определяет Дело, которым он занимается, и Женщина, которая с ним рядом.
Женщины у дерипасок убогие, дела мутные.
Зачем эти человечки?
ox1 09 февраля 2018 | 11:35
Вот такая борьба с коррупцией.
amart 09 февраля 2018 | 11:41
Так вот они какие, пресловутые скрепы русской елиты... :)) Понятно!
litovec55 09 февраля 2018 | 11:47
Леша в очередное дерьмо вляпался! Ну, что тут скажешь! Падкий на всякую чушь рвется к власти! Не смешно! Но смешные те кто его поддерживает!