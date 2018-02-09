Защита бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина решила обжаловать приговор
Об этом сообщила адвокат экс-главы региона Ольга Артюхова. Сегодня суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам колонии строгого режима, а также штрафу размером 500 миллионов рублей. По делу также проходили бывший зам.пред правительства области Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства Николай Борисов. Защита Икрамова и Карепкина также намерена обжаловать приговоры. Николай Борисов Единственный, кому удалось избежать реального срока заключения.
Комментарии5
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olegleon 09 февраля 2018 | 11:06
защита считает, что мало дали?
evgolius7 09 февраля 2018 | 11:24
После выборов Путина будет амнистия....
Все документы подготовлены.
zloy_sok 09 февраля 2018 | 11:30
olegleon: Да, их же не устроил приговор. Будут еще давать......)
skolzki 09 февраля 2018 | 11:07
Иногент Ляксеева уже притаранила ему передачку али нет?))
nikitin43 09 февраля 2018 | 11:15
зауралье уже давно не зона влияния кремля . да , видимость создаётся , но народишко нищает , выезжает , Левиафан звереет . хорошавин один из местных левиафанов , имущество своё награбил не один , а с участием огромной толпы холуёв , пособников которые тоже имели долю малую . это 18 лет нацлидера , его вертикаль для воро , он назначает губеров , но не отвечает .