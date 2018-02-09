Защита бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина решила обжаловать приговор

Об этом сообщила адвокат экс-главы региона Ольга Артюхова. Сегодня суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам колонии строгого режима, а также штрафу размером 500 миллионов рублей. По делу также проходили бывший зам.пред правительства области Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства Николай Борисов. Защита Икрамова и Карепкина также намерена обжаловать приговоры. Николай Борисов Единственный, кому удалось избежать реального срока заключения.