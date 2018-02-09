В Фонде социального страхования Ингушетии, по некоторым данным, прошли обыски

Однако в организации это опровергают. В отделении Фонда социального страхования провели выемку документов, обыски проводили не местные силовики, а прикомандированные, сообщил источник «Интерфакса». Причину он не уточнил. «Новой газете» в фонде рассказали, что у них просто запрашивали документы в рамках обычной проверки, а обыска не было. В то же время в Дагестане силовики проводят выемку документов в управлении Росимущества – по запросу из Генпрокуратуры, передает ТАСС. Ранее в Дагестане задержали высокопоставленных чиновников республиканского правительства, их доставили в Москву и арестовали по делу о мошенничестве на 100 миллионов рублей. Сейчас в республике продолжается масштабная проверка чиновников, там работают следователи из центрального аппарата МВД и ФСБ. Масштабные проверки после Дагестана могут повториться в других северокавказских республиках, в том числе в Чечне, писало интернет-издание «Кавказский узел». Как отмечал в интервью газете «Коммерсант» политолог Алексей Малашенко, в последнее время коррупция в Дагестане достигла «катастрофических размеров». По его мнению, если Москве удастся справить с проблемами там, это могло бы положительно сказаться на всем Кавказе.