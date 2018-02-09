В Фонде социального страхования Ингушетии, по некоторым данным, прошли обыски
Однако в организации это опровергают. В отделении Фонда социального страхования провели выемку документов, обыски проводили не местные силовики, а прикомандированные, сообщил источник «Интерфакса». Причину он не уточнил. «Новой газете» в фонде рассказали, что у них просто запрашивали документы в рамках обычной проверки, а обыска не было. В то же время в Дагестане силовики проводят выемку документов в управлении Росимущества – по запросу из Генпрокуратуры, передает ТАСС. Ранее в Дагестане задержали высокопоставленных чиновников республиканского правительства, их доставили в Москву и арестовали по делу о мошенничестве на 100 миллионов рублей. Сейчас в республике продолжается масштабная проверка чиновников, там работают следователи из центрального аппарата МВД и ФСБ. Масштабные проверки после Дагестана могут повториться в других северокавказских республиках, в том числе в Чечне, писало интернет-издание «Кавказский узел». Как отмечал в интервью газете «Коммерсант» политолог Алексей Малашенко, в последнее время коррупция в Дагестане достигла «катастрофических размеров». По его мнению, если Москве удастся справить с проблемами там, это могло бы положительно сказаться на всем Кавказе.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
captain_ 09 февраля 2018 | 11:08
Какие-то две параллельные вселенные:
в одной Илон Маск, Дэвид Боуи и космос,
в другой Настя Рыбка, чиновники и олигархи, обыски...
olegleon 09 февраля 2018 | 11:17
captain_: про первое сообщают одни СМИ, про второе Эхо
"может что-то в консерватории поменять?"
gregor 09 февраля 2018 | 11:12
Дагестан ,.... Ингушетия ....,.такое впечатление впечатление , что Путин ,перед выборами ,решил войнушку организовать на Кавказе . И перед самым голосованием ,как бы победить .... на время . Потом платить контрибуции .... естественно ,за счёт пенсионеров , больных ,инвалидов и за счёт прочего 86 % населения .
Лично мне так кааааатся .
olegleon 09 февраля 2018 | 11:20
gregor: "за счёт" может быть только "за счёт налогоплательщиков". ещё Маргарет Тэтчер сказала в 1983 году "Нет никаких «общественных денег», есть только деньги налогоплательщиков"
vasya_von_smetankin 09 февраля 2018 | 11:23
Борьба пауков за стремительно сокращающуюся в банке популяцию мошек продолжается.