Власти Амстердама ужесточили правила поведения туристов в местном квартале Красных фонарей

Об этом предупреждает Ассоциация туроператоров России. В частности, вводится запрет на посещение большими экскурсионными группами улиц, где расположены публичные дома. Численность группы может быть не больше 20 человек. Туристам нельзя не только фотографировать проституток, но и постоянно смотреть на них. Экскурсоводы должны будут следить, чтобы во время остановок туристы располагались спиной к окнам, за которыми стоят девушки.

За нарушение экскурсоводам грозят штрафы до 950 евро.