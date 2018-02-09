Власти Амстердама ужесточили правила поведения туристов в местном квартале Красных фонарей
Об этом предупреждает Ассоциация туроператоров России. В частности, вводится запрет на посещение большими экскурсионными группами улиц, где расположены публичные дома. Численность группы может быть не больше 20 человек. Туристам нельзя не только фотографировать проституток, но и постоянно смотреть на них. Экскурсоводы должны будут следить, чтобы во время остановок туристы располагались спиной к окнам, за которыми стоят девушки.
За нарушение экскурсоводам грозят штрафы до 950 евро.
Комментарии10
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baran_provokator 09 февраля 2018 | 10:39
так а если они снять тутку захотят? не глядя что ли?
vatnik_homiakovich1 09 февраля 2018 | 10:41
baran_provokator: пххаххаха, брависсимо, вы сделали мой день.
olegleon 09 февраля 2018 | 10:44
baran_provokator: и окажется, что это вовсе не женщина ))
kondrakr 09 февраля 2018 | 11:10
olegleon: Иначе получится гендерная дискриминация или дискриминация по признаку внешности и возраста.
olegleon 09 февраля 2018 | 11:15
kondrakr: а это очень не по западному и не толлерантно. да и права их нарушает
vasyakirin 09 февраля 2018 | 10:45
baran_provokator: так а если они снять тутку захотят? не глядя что ли?
На 20 человек?
skyliner_r34 09 февраля 2018 | 10:48
vasyakirin: Посмотрят все по- очереди по-тихому. Потом проголосуют. Тайно. Чтобы- беспалева...
platonnekafrin 09 февраля 2018 | 10:47
Да, на те, заберите ваши гроши! Русский турист ни за что к вам спиной не повернется!
com30 09 февраля 2018 | 10:54
И тут достали всех российские "высокоморальные" туристы.
grossalex022018 09 февраля 2018 | 10:58
Вот зачем нормальные извращенцы ездят в Амстердам - покурить травки в кафе, поесть грибочков и трахнуться в особо извращенной форме;)) И только рашкованы изобрели новый способ извращений - групповые экскурсии к проституткам !!!! Казалось бы чего проще - включаешь дома телевизор и смотришь на гостей Соловьева.