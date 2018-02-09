Полиция Таиланда по запросу американских правоохранительных органов задержала гражданина России
Следователи считают Сергея Медведева руководителем кибер-преступной группы. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Бангкок-Пост. По ее данным, Медведев жил в Таиланде около шести лет и был вторым человеком в руководстве группировки «Инфрауд», которая занималась продажей украденных данных о кредитных картах и банковских счетах, а также оружия и наркотиков в теневом сегменте интернета. Расчеты проводились в биткоинах.
Уточняется, что 31-летнего россиянина задержали по запросу ФБР.
Комментарии8
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nikitin43 09 февраля 2018 | 10:36
во засада , теперь уже русским бандитам и в азию ездить нельзя , обложили шакалов.
skolzki 09 февраля 2018 | 10:53
nikitin43: А украинским думаешь можно ? бугагагагага ))) Украинские хакеры заработали 100 миллионов долларов на доступе к пресс-релизам
The New York Times11:38, 12 августа 2015Надежный источник
В США раскрыта группа злоумышленников, незаконным образом получившая доступ к лентам финансовых новостей PR Newswire, Business Wire и Marketwired. Используя сведения из еще не опубликованных пресс-релизов различных компаний, злоумышленники заработали на купле-продаже ценных бумаг в общей сложности 100 миллионов долларов за период с 2010 по 2015 годы.
В частности, в 2013 году преступной группе удалось получить доступ к пресс-релизу компании Panera Bread, в котором говорилось о снижении ожиданий по доходам. Используя эти сведения, трейдерам, работавшим в составе преступной группы, удалось заработать один миллион долларов на торгах. Благодаря заранее добытому пресс-релизу компании Align Technology о резком росте выручки злоумышленникам удалось выручить 1,4 миллиона долларов в 2013 году.
По данным правоохранительных органов США, в общей сложности к махинациям причастны 32 человека. Руководили группой злоумышленников два гражданина Украины — Иван Турчинов КУРИ БАБМБУК БЕЗХРОМОСОМНЫЙ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ansata 09 февраля 2018 | 10:41
Давай Мария, завывай!
sterhogolub 09 февраля 2018 | 10:49
Гражданин Росси, пройдёмте! )))
seryj_wolk 09 февраля 2018 | 11:54
sterhogolub: Еще один голубец попался. Бут в Штатах скоро из командира отделения дорастет до командира батальона!
vlabumur 09 февраля 2018 | 10:54
— С жульём, допустим, надо бороться!
razval74 09 февраля 2018 | 11:26
Только в КНДР хакеры защищены от пиндосов. Но туда почему-то никто не едет, странно.
rom8883 09 февраля 2018 | 11:27
Ожидаем что ведомство Бастрыкина вчера заведёт на него дело и тоже потребует выдачи.