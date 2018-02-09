Полиция Таиланда по запросу американских правоохранительных органов задержала гражданина России

Следователи считают Сергея Медведева руководителем кибер-преступной группы. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Бангкок-Пост. По ее данным, Медведев жил в Таиланде около шести лет и был вторым человеком в руководстве группировки «Инфрауд», которая занималась продажей украденных данных о кредитных картах и банковских счетах, а также оружия и наркотиков в теневом сегменте интернета. Расчеты проводились в биткоинах.

Уточняется, что 31-летнего россиянина задержали по запросу ФБР.