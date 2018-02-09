Россия не может вернуть Польше обломки самолета, разбившегося в 2010 году под Смоленском
Это связано с тем, что польская сторона еще не завершила расследование, — сказал в интервью агентству РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев. Он заверил. Что польским следователям на всех этапах предоставляют полный доступ к обломкам и черным ящикам. При крушении ТУ-154 восемь лет назад погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.
Комментарии79
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mikhail_spb_ 09 февраля 2018 | 10:36
Видимо, обломки самолёта содержат следы росвзрывчатки?
ajsenev 09 февраля 2018 | 10:39
Совершенно дикая история: собственнику не возвращают остатки его собственности. Сильнейший аргумент в пользу версии, продвигаемой польскими властями.
lisitsa1962 09 февраля 2018 | 10:44
yrich040: Так для завершения расследования и нужны
evgolius7 09 февраля 2018 | 10:47
Оригинально...
А зачем они нужны нам?
Если всё нормально...то отдайте...самолёт всё же польский...и даже колесо от самолёта...польское...
shicotus_live 09 февраля 2018 | 10:53
Абсолют но понятно почему не возвращают.
Сейчас есть полный доступ к обломкам. Исследуйте, сколько хотите. Как только закончите следствие, получите и распишитесь.
А то, если полякам сейчас их вернут, они там остатки ядреной бомбы найдут.
От них всего можно ожидать.
mjolner777 09 февраля 2018 | 11:01
shicotus_live:
Россия не виновата в том, что во время падения самолёта Качинский сильно ударился и во время каждой новой эксгумации путается в показаниях.
nic60 09 февраля 2018 | 11:19
mjolner777: Обломки Боинга сбитого над Торезом в июле 2014 г еще в марте 2015 г вывезены на авиабазу в Нидерландах .
А тут Россия уже более 7ми лет нагло и беспардонно не возвращает собственность Польше...
Так что и следом за тем как Путин в штаны вето наложил по трибуналу по обвинению Украины с сбитии Боинга над Донбассом-тут явное подтверждение что был спланированый теракт по уничтожению верхушки Польши-выгодный только Путину-за 10 лет до этого-взрывавшего Россию чтоб стать ее Президентом,,
mjolner777 09 февраля 2018 | 11:23
nic60:
Нда-с...Печалька.
Вам, туповатым лохлам, помимо репараций за Донбасс и засерание Крыма ещё и за Боинг платить...
Наскакали ...уле.
zaxs 09 февраля 2018 | 11:11
shicotus_live: А зачем тогда обломки малайзийского боинга вернули? Пусть бы себе в Донецке лежали, а то нарасследуют сейчас.
haldey 09 февраля 2018 | 11:24
zaxs: Так то не на нашей территории было! Самолет хохлы сбили над своей территорией, и останки только они могли отдать или не отдать! Мы там вообще не при делах! Но самое интересное, что расследования и не должно было состояться, так как виновного объявили тут же, не предъявив ни каких доказательств. И по задумке организаторов этого инцидента, должна была уже идти полномасштабная война между Украиной и Россией, с ввязыванием в эту войну всей Европы! А Америка за лужей потирала бы ручки и подсчитывала прибыль!
Успехов в понимании процессов!
zaxs 09 февраля 2018 | 11:31
haldey: "Мы там вообще не при делах!"
Так Гиркин оказывается хохол. Круто.
yuriykyvich 09 февраля 2018 | 12:31
haldey: Если Лугондония территория Украины, то что там делают наши "отпускники" и откуда взялся российский "Бук"?
shicotus_live 09 февраля 2018 | 11:38
zaxs: А зачем тогда обломки малайзийского боинга вернули? ...
_________________________________
А что, у республик есть МАК?
zaxs 09 февраля 2018 | 12:30
shicotus_live: А что, он есть у России? 0_0
avp235 09 февраля 2018 | 11:55
zaxs:
Вот вернули обломки малазийского Боинга - теперь все знают, что сбили русские. Вы что, хотите, чтобы и с польским самолетом так было? Потому и не возвращают.
zaxs 09 февраля 2018 | 12:32
avp235: "теперь все знают, что сбили русские"
Так значит мы не отдаем обломки что бы скрыть какие то факты? Что бы никто не знал что сбили русские? )))))))
adon182 09 февраля 2018 | 11:31
shicotus_live: А то, если полякам сейчас их вернут, они там остатки ядреной бомбы найдут.
От них всего можно ожидать
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То есть они подделают улики? А версия, что российская сторона уже 7 лет усиленно уничтожает настоящие улики, вам в голову, конечно, не приходят. А почему? Вы настолько уверены, что вокруг все заговорщики, и только Россия белая и пушистая?
У вас есть причины обвинять Польшу? Приведите их, пожалуйста.
shicotus_live 09 февраля 2018 | 11:41
adon182: версия, что российская сторона уже 7 лет усиленно уничтожает настоящие улики, вам в голову, конечно, не приходят....
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Конечно, нет. ибо польские эксперты изначально были допущены к экспертизам.
А насчет Польши. Вы не слышали многочисленные вопли о заложенной взрывчатке? Если получат обломки, ее быстро найдут. Так что сначала пусть подписывают бумаги. а потом уж и металлолом.
gordy 09 февраля 2018 | 11:09
Тут важно не то, завершили поляки своё следствие или нет, а то, закончила ли Россия своё расследование: если да, то зачем ей обломки? Тем более, что самолёт - собственность Польши.
haldey 09 февраля 2018 | 11:17
lisitsa1962: Они нужны не для расследования, а для фальсификации расследования! Это наша страховка! Завтра они объявят о том, что мы сбили их самолет, а теперь докажи, что не верблюд...
Изучайте процессы в комплексе, не вычленяйте одно событие из общей картины, тогда легче понять закономерности, и предсказать, к чему ведет то или иное действие!
yar_10i_ban_ 09 февраля 2018 | 11:33
lisitsa1962: Зачем им обломки,когда они и без обломков
нашли следы трёх взрывов.
А уж с обломками,только держись...
avp235 09 февраля 2018 | 11:53
lisitsa1962:
Значит Россия не хочет завершения расследования. Пусть останется незавершенным.
snips 09 февраля 2018 | 10:45
yrich040: ну ватаны забудьте про свой северный поток )) поляки его гудок вам завернут чисто по их закону ))
andreyoo 09 февраля 2018 | 11:23
snips: ну ватаны забудьте про свой северный поток )) поляки его гудок вам завернут ...
---
Ха! Ха! Ха!
Смешной хомячек!
bosen48 09 февраля 2018 | 11:54
snips: Я понимаю, что Австралия далеко, ну не думал, что по интернету информация идёт так долго.
Строительство газопровода «Северный поток — 2» может начаться уже в новом 2018 году. С таким заявлением выступил в пятницу, 9 февраля, исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, сообщает Die Welt.
«Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить начало строительства трубопровода в 2018 году. Мы технически и фактически выполнили все основные стоящие перед нами задачи», — заявил Варниг.
Топ-менеджер газовой компании также отметил, что разрешения на строительство «Северного потока — 2» уже получены от Федеративной Республики Германия и Швеции.
Польша идёт лесом, она там рядом не стояла. Обломаются они с транзитом. Осталось им только с бандеровцами разбираться.
latinin 09 февраля 2018 | 10:46
yrich040: этот закон устроен по понятиям. как и другие в расее.
Дикая история.
shmuel63 09 февраля 2018 | 10:49
yrich040: "Все делается по закону, а не по понятиям!" - По какому именно закону? Ссылку , пожалуйста
sbk 09 февраля 2018 | 11:10
yrich040: А на эту тему есть закон? А какой?
А малазийский Боинг в Киеве обследубт, не знаете?
com30 09 февраля 2018 | 11:11
yrich040:
//Не надо включать идиота! //
Интересный призыв.))
То есть, случилось крушение правительственного самолета, а вы предлагаете расследовать не это, а что то другое? Типа где гнездятся волнисты попугайчики?))
Напомнили бородатый анекдот.
Ночь, мужик на коленках ползает под фонарным столбом.
Подходит милиционер и спрашивает, что мужик там делает?
Кошелек потерял.
Где здесь под столбом?
Нет, там в кустах.
Так почему ищешь тогда под стольном?
Тут светлее, удобнее искать.
drgonish 09 февраля 2018 | 10:42
ajsenev:
Интеллектуалам же говорят, что сначала должно быть завершено расследование. Приходи, смотри, делай экспертизы, сдавай анализы. А уже потом забирай обломки и при повторном расследовании можешь ими уфальсифицироваться.
chubuk 09 февраля 2018 | 11:18
drgonish: Скорее всего, после заявления поляков об окончании расследования, им ответят:"А зачем они вам? Следствие вами закончено, забудьте...". Ведь после возвращения обломков в Польшу, они могут произнести так любимую СК России фразу:"По вновь открывшимся обстоятельствам...".
natad 09 февраля 2018 | 10:43
ajsenev: Для того и не возвращают чтоб не появились следы от взрывчатки.Это во всем мире так.Завершат расследование заберут.
com30 09 февраля 2018 | 11:19
natad:
//не возвращают чтоб не появились следы от взрывчатки.//
А почему именно от взрывчатки?
Почему не от корки арбуза, на котором мог подскользнутся самолет? ))
То есть имеется подозрение, что все таки президентский самолет был сбит?
И именно подтверждение этого подозрения боятся кремль, если ссыт вернуть не свои, а останки польского правительственного самолета.
На воре и шапка горит.
varlam59 09 февраля 2018 | 10:46
ajsenev: Дураков нет отдать обломки пока расследование не завершено. Поляки сфальсифицируют результаты, наклевещут и пойди потом доказывай, что они лгуны. А так у поляков руки коротки подсунуть следы взрывчатки. У России есть что предъявить всему миру. Кто хочет, пусть проверит.
haldey 09 февраля 2018 | 11:13
ajsenev: Как задолбали эти дебилы! Вы когда думать начнете! Эти останки могут являться защитой от их хотелок, которые пытаются выдать за истину! Мы страхуем себя от фальсификаций! А вы орете, пусть они решат нашу судьбу по своему произволу!
Это их имущество! Какое имущество? Золото, брильянты? Мы сломаем их имущество, испортим??? Дебилы, это уже утиль, обломки!!!
Аргумент в пользу версии, это твой воспаленный разум! Вы безоговорочно верите всем тем, кто обманывал, обманывает и будет обманывать Россию, да и весь мир!
Повышайте свою меру понимания! Изучайте процессы!
А то вы скоро каждый пук будете с радостью воспринимать за свидетельские показания против России!
yuriykyvich 09 февраля 2018 | 12:34
haldey: Больше чем Путин Россию и россиян никто не обманывал.
andreyoo 09 февраля 2018 | 11:21
ajsenev: Сильнейший аргумент в пользу версии, продвигаемой польскими властями.
--- как раз наоборот.
Мацеревич, кот. нынешний министр обороны и без обломков находил там и следы вакуумной бомбы, и искусственного тумана, и гильзы от нагановв НКВД...
А с обломками найдет даже сперму СамиЗнаетеКого
bosen48 09 февраля 2018 | 11:25
ajsenev: Комментарии в стиле тупой и ещё тупее. Прокладки жгут.
nikitin43 09 февраля 2018 | 10:40
mikhail_spb_: заявление МИДа как у путена про 25 млн новых рабочих мест .
olegleon 09 февраля 2018 | 10:42
mikhail_spb_: жалко, что у тебя отсутствуют следы мозга
varlam59 09 февраля 2018 | 10:42
mikhail_spb_: Читать не умеешь? Полякам открыт полный доступ к обломкам. Пусть ищут росвзрывчатку, которой нет.
com30 09 февраля 2018 | 11:51
varlam59:
//Читать не умеешь? //
Ух и тугодумы. Тяжело понять?
Это обломки чужого правительственного самолета, на который распространяется дипломатическая неприкосновенность!
Он вообще не должен находится на территории РФ, или должны охраняться польскими военными и спецслужбами, до момента вывоза.
В данной ситуации, это квалифицируется как незаконный захват иностранного дипломатического представительства и чужой собственности, незаконное завладение и удержание.
100% на этом самолете находилась не только вся польская верхушка государственной власти, но и сов.секретные документы, а также аппаратура спец.связи президента Польши.
А если кремль боится что польские специалисты найдут на обломках следы преступления совершенных РФ, значит есть чего боятся. Значит они там точно есть. Если не было, не боялись и не скрывали обломки.
Только тупым непонятно, что поляки уже и без обломков, только на основании того, что РФ отказывается их отдавать, может объявить что самолет сбила российская ПВО. А потом уже эти обломки Путин может скрутить в трубочку и засунуть "Печальному коню" в задницу. Они уже не будут доказательствами ничего. Не выдача обломков-улик, подтверждает злонамеренность РФ и скрытие улик преступления.
Только пока есть две версии, либо это под суетились российские авиадиспетчеры, либо ПВО. Если бы диспетчеры, тогда бы обломки отдали сразу, ну а так если не отдают, значит сбили.
vargor 09 февраля 2018 | 12:14
com30: Обломки для поляков открыты и никто не мешает им искать то, чего нет. Стоит отдать, и сразу найдут. Какое наилучшее средство против такой фальсификации и клеветы? Правильно, не отдавать!
bosen48 09 февраля 2018 | 11:23
mikhail_spb_: Росвзрывчатки не обнаружат, т.к. самолёт летел из Варшавы. А вот следы росдебила Михаила на ЭМ точно обнаружились.
borhudarov 09 февраля 2018 | 10:40
Так пусть у себя и расследуют, в чем проблема то? Поэтому вопросы и возникают. Что сами себе проблемы создаем?
gregor 09 февраля 2018 | 10:41
Россия не может вернуть Польше обломки самолета, разбившегося в 2010 году под Смоленском
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Россия просит вернуть обломки самолета , который сбили в Сирии , потому ,что следствие закончено ? Кем ?
Эрдоган следствие с Путиным закончил следствие ?
lisitsa1962 09 февраля 2018 | 10:46
gregor: Кстати, да. Почему Россия может получить обломки самолёта до завершения расследования сирийцами а поляки не могут обломки своего самолёта от россиян получить?
gregor 09 февраля 2018 | 11:20
lisitsa1962: lisitsa1962:
Потому ,как и Путин и Эрдоган знают ,кто сбивал эти два самолёта .
andreyoo 09 февраля 2018 | 11:26
lisitsa1962: Потому что там военный самолет, дура! А правила расследования авиакатастро распространяются только на гражданские. И место хранения обломков определяет следствие.
boseal 09 февраля 2018 | 10:45
Сейчас к обломкам самолета доступ имеют все и Россия в том числе, а при передаче полякам доступ так же останется у всех кроме России. Более того, через некоторое время после передачи нас ожидает лавина идиотских версий от различных экспертов, которые начнут находить личные подписи Путина на обломках и аксельбанты офицеров Генерального Штаба РФ, которые до этого никто странным образом не замечал.
gригорьич 09 февраля 2018 | 11:22
boseal: угу. И визитку Яроша. Врать-то не надоело?
boseal 09 февраля 2018 | 12:38
gригорьич: Ну если поляки еще и визитку Яроша найдут, то это скорее им минус)). Хотя судя по отношению польских властей к Бандере может произойти и такой казус)).
P.S. Кстати насчет врать? Где именно я соврал, уважаемый собеседник?
grossalex022018 09 февраля 2018 | 10:49
Польше не могут вернуть обломки потому что поляки ведут раследование. А вот тут по подробнее - в Москве ждут пока брат Качинского сам в гроб не ляжет ? ОБломки лежат в ангаре в МОскве, а почему они не могут лежать в Варшаве - действия то будут совершаться те-же самые.
liberal_vulgaris 09 февраля 2018 | 10:54
grossalex022018: В Москве ждут, что поляки признают уже всем очевидный факт: самолет разбился из-за тупости и пьянства польского руководства
grossalex022018 09 февраля 2018 | 11:07
liberal_vulgaris: Ну тупи - надо было обломки сразу отдать, пока перегар с салоне не выветрился. А так получается рашкованы бухают , тупят и пытаются надышать перегар на обломки.
andreyoo 09 февраля 2018 | 11:29
grossalex022018: почему они не могут лежать в Варшаве
---
Потому что расследование авиакатастроф проходит в тоя стране где она произошла.
Читаю комменты и поражаюсь тотальной глупости хомячков и огромному энтузиасту эту глупость показывать.
velbkeirf1 09 февраля 2018 | 10:51
Россия не может вернуть Польше обломки самолета При крушении ТУ-154 восемь лет назад погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский\\\\\\\\\\\\
а кто сказал что в самолете не летел евонный брат-блезнец
velbkeirf1 09 февраля 2018 | 10:58
velbkeirf1:пардон близнец -Ярик и ведь надо быть полным идиотом чтобы летать на поминки всем составом
vlabumur 09 февраля 2018 | 10:51
Обломки ведь польского самолета,чужое брать не хорошо.
sg68g 09 февраля 2018 | 10:51
Тут какой
alle_op 09 февраля 2018 | 10:51
Железная логика.
lapuh 09 февраля 2018 | 10:52
Интересная логика.
mamiluk 09 февраля 2018 | 10:53
Рыльце у путинского режима в пушку...сколько преступлений еще он совершит...сколько еще подбитых и взорванных душ придется расследовать...боюсь одним взорванным самолетом Качинского режим не ограничится...хотя УЖЕ есть МН-17...не говоря уже о знаковых преступлениях:как "рязанский сахар",преступления в Чечне, Беслан,Дубровка,убитые журналисты(начиная с Холодова) военные и правозащитники...кончая Немцовым у-у-у!!!!!...и это еще только навскидку!-всех пособников режима и самого диктатора:ждет высшая мера социальной справедливости ....Это будет грандиозный процесс и событие в истории для назидания потомкам.
velbkeirf1 09 февраля 2018 | 11:02
mamiluk: дрючил бы лучше уважаемый своих ишаков с картинки да не лез в политику может и не было бы у вас такой болезненной фантазии
sg68g 09 февраля 2018 | 10:57
Тут какой то англичанин по снимкам в интернете провел свое "независимое расследование" и пришел к выводу что был взрыв. Определил по характеру разрушений .. березы..
Ща отдай обломки - столько долбоебов подобных набежит.. Пусть приходят, обстедуют.. Как подпишут самое последнее заключение - вот тогда и заберут. А то у них в руках все обломки окажутся пробитыми отравленным ледорубом..
Какой на хер взрыв то? Ведь чекисты уже напустили достаточно туману чтобы он мимо аэродрома бухнулся. На хрена его взрывать за 5 метров от земли. когда ему и так уже кранты?
dassie Алексей Памятных 09 февраля 2018 | 11:02
Описка в первом предложении: должно быть "российская сторона". Исправьте, пожалуйста.
com30 09 февраля 2018 | 11:02
Дурацкая отговорка, - Вы еще продолжаете расследование катастрофы самолета, тогда мы не дадим Вам эти обломки для вашего расследования.
Ну, а видимо после окончания расследования скажут, - а зачем вам эти обломки, вы же уже закончили расследования? ))
Притом эти обломки государственная собственность Польши, имеющая дипломатический статус.
kochar 09 февраля 2018 | 11:03
Вообще то борт принадлежал польской стороне и невозврат по любой причине наводит на нехорошие мысли.
А теперь (не каркаю) представьте ситуацию наоборот. Вони было бы...
sergushakil 09 февраля 2018 | 11:03
МАК признал непосредственной причиной крушения самолета решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили провести еще одно расследование.
По российскому законодательству обломки самолета находятся в России до окончания расследования. Это аксиома. Теперь под каждого идиота законы менять, что ли?
Обломки выложены, доступ к ним есть. Что они хотят найти после перевозки?
grossalex022018 09 февраля 2018 | 11:13
sergushakil: Весь прикол в том что результаты расследований и решения коммисий меняются в зависимости от внешнеполитического курса двух стран ;)) ПРи этом Рашковань смешают с говном в любом случае, просто по факту существования и тупости руководства ;)) С польским руководством такая же хрень.
nikto_nikak 09 февраля 2018 | 11:03
Странная ситуация. А почему бы не вернуть обломки? Это все же собственность Польши.
andreyoo 09 февраля 2018 | 11:38
nikto_nikak: Это все же собственность Польши.
---
Это сейчас веществееные доказательства или улики.
"обственность Польши" они вновь станут после завершения расследования.
Странная ситуация в другом. Почему ты пишешь тут а не слушаешь урок в школе?
grossalex022018 09 февраля 2018 | 11:51
andreyoo: Шляпу сними, НАХ пошел ;)) Все прелдельно просто - рашкованская сторона раследования закончила, какая то коммисия из Польши с результатами согласилась. Вот именно в это момент и надо было передать обломки., не дожидаясь перемен в Варшаве и смены риторики. Теперь Московия по любому будет в говне
andreyoo 09 февраля 2018 | 12:39
grossalex022018: Даун, все еще проще. Итоговое Заключение комиссии польская сторона так и не подписала. Оттуда и тянется. Значит формально следствие не окончено, значит обломки остаются в его распоряжении.
nikto_nikak 09 февраля 2018 | 12:00
andreyoo: Наверное потому, что тебе уроки никак не помогли....)))))
mikr 09 февраля 2018 | 11:06
Пора уже прекращать обращать внимание на происки поляков. Прежде чем запрашивать разрешение на пролет над российской территорией, они обязаны были согласиться с условиями МАК. А в этих условиях четко прописано, что в случае авиакатастрофы обломки возвращаются владельцу только после завершения расследования. Поэтому у них на данный момент есть выбор из трех вариантов. Либо они соглашаются с выводами следственной комиссии и получают наконец свои обломки, либо продолжают свое расследование в России, либо идут на хер.
urikan 09 февраля 2018 | 11:16
mikr: Ну, сбили этот самолёт. потому и не отдают обломки. Чего тут неясного?
Никто обломки не отдаст.
gригорьич 09 февраля 2018 | 11:24
Интересно, посол России в Варшаве Сергей Андреев сам эту чушь придумал или Захарова помогла? Дебилы, мля! (С)
perz 09 февраля 2018 | 11:26
Российская сторона завершила расследование,установила причины крушения. Так почему же не вернуть обломки самолета ,принадлежащего Польше.?