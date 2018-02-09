Россия не может вернуть Польше обломки самолета, разбившегося в  2010 году под Смоленском

Это связано с тем, что польская сторона еще не завершила расследование, — сказал в интервью агентству РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев. Он заверил. Что польским следователям на всех этапах предоставляют полный доступ к обломкам и черным ящикам. При крушении ТУ-154 восемь лет назад погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.