В Ростове-на-Дону полицейских обязали ходить к священникам вместе с семьями

В доказательство сотрудники должны будут предоставлять видеозаписи.

Новое руководство управления МВД по Ростову-на-Дону оказалось недовольно ростом преступности в рядах полицейских и подошло к решению проблемы необычным способом. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на телеграм-канал «Омбудсмен полиции». Там была опубликована копия приказа с требованиями к сотрудникам полиции. Все подразделения обязали предоставить в отдел по работе с личным составом видеозаписи собраний, на которых сотрудников знакомят с последними ЧП. Кроме того, все полицейские должны будут получить специальные памятки. Наконец, до 12 февраля сотрудники и члены их семей обязаны провести встречу с представителями РПЦ, а видеозапись собрания также предоставить в профильный отдел. Помимо этого, полицейским рекомендовано отказаться от посещения баров и ночных клубов.

Сообщается, что приказ был подписан полковником Леонидом Савчуком, которого назначили начальником управления МВД совсем недавно – 2 февраля.