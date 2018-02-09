В Ростове-на-Дону полицейских обязали ходить к священникам вместе с семьями
В доказательство сотрудники должны будут предоставлять видеозаписи.
Новое руководство управления МВД по Ростову-на-Дону оказалось недовольно ростом преступности в рядах полицейских и подошло к решению проблемы необычным способом. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на телеграм-канал «Омбудсмен полиции». Там была опубликована копия приказа с требованиями к сотрудникам полиции. Все подразделения обязали предоставить в отдел по работе с личным составом видеозаписи собраний, на которых сотрудников знакомят с последними ЧП. Кроме того, все полицейские должны будут получить специальные памятки. Наконец, до 12 февраля сотрудники и члены их семей обязаны провести встречу с представителями РПЦ, а видеозапись собрания также предоставить в профильный отдел. Помимо этого, полицейским рекомендовано отказаться от посещения баров и ночных клубов.
Сообщается, что приказ был подписан полковником Леонидом Савчуком, которого назначили начальником управления МВД совсем недавно – 2 февраля.
Комментарии5
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servelat 09 февраля 2018 | 00:14
На Эхе 1 апреля
sunday_refugee 09 февраля 2018 | 00:21
На исповедь, сукины дети, все на исповедь!
nikitin43 09 февраля 2018 | 00:22
интересно какому чёрту молятся оборотни в погонах , похоже он там в каждом околотке.
sklar39 09 февраля 2018 | 00:35
А что, сейчас приказы начальника полиции распространяются на всех членов семьи полицейского? Или просто этот начальник дурак?
begly_ 09 февраля 2018 | 00:46
Логично., нужно потратиться на дополнительную свечку каждого члена семьи., тоесть прийдется побольше полицейскому состричь бабосиков с горожан-грешников.