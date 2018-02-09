На заседании совета по науке при главе Башкирии предложили не спасать недоношенных младенцев весом 500-600 граммов

Зав.кафедрой психиатрии Башкирского государственного медуниверситета Владимир Юлдашев заявил, что российские врачи выхаживают таких детей из «псевдогуманизма» в то время как в западных странах их отключают от аппаратов искусственного дыхания. Аудиозапись заседания совета опубликовал Телеграм-канал «Мэш».

После этого выступления глава Башкирии Рустем Хамитов попросил обсуждать этот вопрос дальше без журналистов. Перед завершением трансляции заседания Хамитов сказал Юлдашеву: «в чем-то я, наверное, с вами соглашусь».