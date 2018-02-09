На заседании совета по науке при главе Башкирии предложили не спасать недоношенных младенцев весом 500-600 граммов
Зав.кафедрой психиатрии Башкирского государственного медуниверситета Владимир Юлдашев заявил, что российские врачи выхаживают таких детей из «псевдогуманизма» в то время как в западных странах их отключают от аппаратов искусственного дыхания. Аудиозапись заседания совета опубликовал Телеграм-канал «Мэш».
После этого выступления глава Башкирии Рустем Хамитов попросил обсуждать этот вопрос дальше без журналистов. Перед завершением трансляции заседания Хамитов сказал Юлдашеву: «в чем-то я, наверное, с вами соглашусь».
Комментарии4
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sunday_refugee 09 февраля 2018 | 00:16
Так Россия всегда была кладезью духовности и гуманизма.
mikhail_spb_ 09 февраля 2018 | 00:17
Ещё не додумались сбрасывать больных детей в пропасть?
Ничего, с таким руководством скоро и до этого дойдём!
sv_iv_gr1 09 февраля 2018 | 00:21
Если есть данные о генетических заболеваниях, соглашусь. И не надо про евгенику, мы, российское государство не можем здоровых поднять, а больных мы запретили усыновлять.
fotinia00 09 февраля 2018 | 00:34
Совсем потеряли всякие инстинкты, а верующие сотрудники при главе Башкирии есть?