О групповом изнасиловании на яхте заявила Настя Рыбка, чьи фотографии в соцсетях положили начало расследованию ФБК Навального о коррупционных связях между зампредом правительства Сергеем Приходько и миллиардером Олегом Дерипаской.

Девушка опубликовала в Инстаграме запись в которой она признается, что раньше боялась рассказать о произошедшем на яхте. Но теперь, когда к данному эпизоду привлечено внимание общественности, она решилась раскрыть правду «Я хочу, чтобы эти люди ответили перед законом», — заявила Рыбка.

Она также предложила Дерипаске жениться на ней. «У меня есть честь и чувство собственного достоинства. Хочу, чтобы Олег решил, как именно мы будем разбираться с вопросом. Вижу два варианта. Либо он на мне женится, и я не потеряю честь и достоинство, либо я пишу заявление на изнасилование. Я буду добиваться, чтобы он и его друг пришли на программу «Пусть говорят» и ответили за свои поступки», — говорит Рыбка на видеозаписи.