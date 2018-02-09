О групповом изнасиловании на яхте заявила Настя Рыбка, чьи фотографии в соцсетях положили начало расследованию ФБК
О групповом изнасиловании на яхте заявила Настя Рыбка, чьи фотографии в соцсетях положили начало расследованию ФБК Навального о коррупционных связях между зампредом правительства Сергеем Приходько и миллиардером Олегом Дерипаской.
Девушка опубликовала в Инстаграме запись в которой она признается, что раньше боялась рассказать о произошедшем на яхте. Но теперь, когда к данному эпизоду привлечено внимание общественности, она решилась раскрыть правду «Я хочу, чтобы эти люди ответили перед законом», — заявила Рыбка.
Она также предложила Дерипаске жениться на ней. «У меня есть честь и чувство собственного достоинства. Хочу, чтобы Олег решил, как именно мы будем разбираться с вопросом. Вижу два варианта. Либо он на мне женится, и я не потеряю честь и достоинство, либо я пишу заявление на изнасилование. Я буду добиваться, чтобы он и его друг пришли на программу «Пусть говорят» и ответили за свои поступки», — говорит Рыбка на видеозаписи.
Комментарии40
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orein51 09 февраля 2018 | 00:11
Рыбинка: "Либо он на мне женится, и я не потеряю" девств-сть, либо (спросите рыбку)...
patrik01 09 февраля 2018 | 00:11
Н.Рыбка: Либо он на мне женится, и я не потеряю честь и достоинство, либо я пишу заявление на изнасилование...
Если Оюб Титиев жениться на Насте Рыбке, то Сергей Приходько и Олег Дирипаска подключат все свои связи и средства, чтобы закрыть дело за торговлю анашой.
amarnsky 09 февраля 2018 | 00:18
patrik01: Это если те ребята из ФСБ - которые Навальному слили информацию, и теперь эту девочку ведут – сочтут что это все в рамках намеченной программы...
А скорее всего не сочтут...
mjolner666 09 февраля 2018 | 00:25
amarnsky:
Навальный стал валить либеральную башню Кремля - похоже, к новому правительству после выборов...
tks 09 февраля 2018 | 00:44
mjolner666: Приходько такой же либерал, как Дерипаска - святоша типа...
djuga 09 февраля 2018 | 00:48
amarnsky: Это если те ребята из ФСБ - которые Навальному слили информацию
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Какое ФСБ, ЦРУ или Моссад? Зачем?
Есть книга и фейсбук этой "позолоченной рыбки".
Дерипаске придется объясняться только с женой (или кто там у него). А вот Приходько влип. Репутация пошатнулась как у любого влиятельного лица, пойманного с простит, простите, с "экскортом", да еще и с обвинением в групповом изнасиловании. Странно только, что эта "рыбка" апеллирует к Малахову, а не к российскому суду.
mjolner666 09 февраля 2018 | 00:18
patrik01:
Навальный с послом США уже обдумывают, как заманить Рыбку на Дурицкий мост, чтобы Путину было половчее прицеливаться.
mordvinyka_zabiyka 09 февраля 2018 | 00:26
mjolner666: patrik01:
Патрик заявил об изнасиловании его в Ольгино неизвестными бандеровцами
begly_ 09 февраля 2018 | 00:30
mordvinyka_zabiyka:
Ты мне новые штаны должен. Ты или кто то из твоей братвы когда то сперли у меня их на котловане. Я в трусах по городу шел. Вот тогда я и потерял стыд по твоей вине..
mjolner666 09 февраля 2018 | 00:31
mordvinyka_zabiyka:
Пипец, вас лохлов прёт от ваших покращений...
начинаешь понимать, почему Путин шарахается от вас, как от чумы...
begly_ 09 февраля 2018 | 00:34
Братва, не шучу, Махновец у меня штаны спер, когда я был в пятом классе., он мне должен.
begly_ 09 февраля 2018 | 00:23
Плоха та блѣ. которая не мечтает стать олигаркшей.
andygo__ru 09 февраля 2018 | 00:45
begly_: В общем, больше Шурыгиных, хороших и разных!
ivfn 09 февраля 2018 | 00:28
patrik01:
У каждого олигарха есть своя тусовка эскортниц, состоящая из 20-30 девок, которые входят в развратный пул. Вот и Настя Рыбка -- одна из них.
Девок вызывают, чтобы подложить их под компаньонов и «крышу», держат на яхте, чтобы у гостя был выбор, а потом отправляют домой. Стоят такие услуги дёшево, потому что, в основном, всё происходит на голом энтузиазме. Это не девка дарит радость сильным мира всего, а они снисходят, чтобы она присосалась.
Чтобы не сдохнуть с голода, в перерывах между вызовами участвуют в акциях. То к Навальному, как в ролике, завялятся, то перед посольством голые танцы устроят.
Совет хочу дать: пацаны, вы не бойтесь. Если вы не хотите драть «рыбок», то и не надо. Очень смешно не то, что вы не хотите, а то, что стараетесь, пыхтите, и чем это всё заканчивается.
Проститутки, даже если вам их прислали из пропагандистского ведомства, всё равно остаются тупорылыми проститутками. Вести переговоры можно при котиках и собачках, а эти глупые сиськи вас рано или поздно сольют в Инстаграме.
Чиновники, если воруете миллиардами, то хоть с идиотками не светитесь -- выглядит такое мерзко и неуместно и заставляет задуматься об уровне вашей сообразительности.
kainarovec_ 09 февраля 2018 | 00:34
"patrik01: ... то Сергей Приходько и Олег Дирипаска подключат все свои связи и средства, чтобы закрыть дело за торговлю анашой."
Если ты наконец женишься на "потнолицыной натахе" (мнучке мэра Красноярска), горе-повар пригожин таки даст тебе доп. выходной. Причём оплачиваемый.
Дерзай!
vis_a_vis 09 февраля 2018 | 00:13
Берегись, Дерипаска - эта золотая рыбка может оставить тебя у разбитого корыта.
mjolner666 09 февраля 2018 | 00:20
vis_a_vis:
Была бы еврейкой, как Левински, сделала бы спермой харчик на платье, а так обчистят дуру и её спонсоров за ложный донос.
djuga 09 февраля 2018 | 00:24
vis_a_vis: Берегись, Дерипаска - эта золотая рыбка может оставить тебя у разбитого корыта.
"Я буду добиваться, чтобы он и его друг пришли на программу «Пусть говорят»
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Вау! Приходько - извращенный насильник?!
От это да! Бедная и несчастная "рыбка"... Она-то вообразила себя гейшей или Шахерезадой (интеллектуалом, сказочницей - высший класс, всё такое...), а ее пошло поимели, да еще и в компании. Какая досада (засада)!
Впрочем, сексуальные оргии - в данном случае - не главное.
А вот то, что из всего этого получится - это интересно. Русская "Моника Левински" вышла на тропу войны? Так у нас не Америка - закопают лучше, чем библиотеку Ивана Грозного.
ivfn 09 февраля 2018 | 00:12
Попала девка. Теперь за базар отвечать придется. Адвокаты в порошок сотрут. Тем более одно голословие. Сейчас ничего не докажешь.
begly_ 09 февраля 2018 | 00:18
ivfn:
Докажешь., адвокаты Рыбки покажут замаранную в девственность простынь после первой брачной ночи.
ivfn 09 февраля 2018 | 00:43
begly_:
Какая брачная ночь. Она лет с 10 сексом занимается.И с Дерипаской хороводится не первый год. Он ее не раз отмазывал от тюрьмы за проституцию. Ну и тд.
Впрочем, к чему это я? Ах, да: как, по-вашему, следует ли отправить в отставку Приходько? Да нет же, не за девок -- за глупость, что так спалился!
А Дерипаске похрену. Помните как Прохоров в Куршевель целый самолет этих шлюх пригнал.
mjolner666 09 февраля 2018 | 00:22
ivfn:
В этом случае скорее Навальный со своей кодлой жуликов и воров шлёпнет дурёху, аккурат как придурка Немцова...
uzhosuzhos 09 февраля 2018 | 00:15
Напомнило сцену из анекдота с бакалейщиком и проституткой:
б): -Мадам, ваши 5 франкоа поддельные...
п): -Караул! Меня изнасиловали!!!
begly_ 09 февраля 2018 | 00:15
На яхту Рыбка сама запрыгнула или ее неводом поймали, силком затащили и вытрусили на палубу?
ivfn 09 февраля 2018 | 00:23
begly_:
Настя Рыбка (настоящее имя Анастасия Башухевич) стала известна после того, как в сети было опубликовано скандальное видео, на котором её подруга Саша Травка занимается сексом с незнакомым парнем на набережной Тараса Шевченко в Москве.
Девушки оказались лучшими ученицами Алекса Лесли, проводящего тренинги по соблазнению.
Тренинги Алекса Лесли продолжают набирать популярность, а вот две подружки загремели в тюрьму на 7 суток
Недавно обсуждалось видео, на котором две девушки по очереди занялись сексом прямо на набережной с малознакомым молодым мужчиной. На видео можно увидеть Сашу Травку, а голос за кадром принадлежит ее подруге (и тоже участнице тренингов Лесли по соблазнению) Насте Рыбке. Говорят, что она первая занималась сексом с парнем, а потом передала подруге, и по словам, девушек, это было заданием самого Лесли.
Настя родом из Бобруйска, воспитывалась приемной матерью, своих родных родителей не знает.
Настя Рыбка выпустила книгу "Дневник по соблазнению миллиардера" и ведет обучающие тренинги по охоте на мужчин, у нее свой проект под названием "ЖЖизнь с классным прессом". Понятно, что название довольно двусмысленное.
Я бы не назвала девушку красавицей, но ее предложения явно придутся кому-то по душе.
Вот так в 21 веке девушки гордятся быть шлюхами.
mikhail_spb_ 09 февраля 2018 | 00:15
Скоро подросшие мальчики перестанут бояться и расскажут правду о поцелуях нацлидера в животики.
uzhosuzhos 09 февраля 2018 | 00:17
mikhail_spb_: Чем выше любовь, тем ниже поцелуи. (с) ВИА ГРА
stv 09 февраля 2018 | 00:16
Вот это поворот) быстрая реакция
vvpv 09 февраля 2018 | 00:17
От это скрепа. Поклонская отдыхает. Но она в этой роли смотрелась бы лучше.
nanarytwo 09 февраля 2018 | 00:18
Путенское рабство беспощадно. Представьте бы при Навальном такая Рыбка была бы министром культуры. Путен превратил фсех в шлюх.
stea1th_wa1ker 09 февраля 2018 | 00:18
Вот ушлая девка. Видимо решила с дерипаски еще денег содрать. Запасаемся попкорном и ждем когда дама с "честью и достоинством" опять переобуется.
hello_kiddy 09 февраля 2018 | 00:20
короче, эта рыбка хочет и на xyй сесть и деньги съесть...
andreyoo 09 февраля 2018 | 00:27
Дык. И до нас дошли "сексскандалы" с поздними признаниями. Только с местной спецификой. Там молодые шлюхипрыгали в койки к продюсерам, а потом страдали. А у нас к олигархам. Но страдают не меньше.
irinaapril 09 февраля 2018 | 00:36
Боже, так и пахнУло совком- приходит жена в партком и жалуется на своего мужа, мол, он ей изменяет с любовницей..А жалоба заканчивается так:"Он подлец, верните мне его".И здесь также- он подлец, изнасиловал меня, поэтому пусть или женится, или я пожалуюсь на него в полицию.Мне вот интересно, как можно хотеть, чтобы насильник на тебе женился?
salut__521 09 февраля 2018 | 00:39
Жениться на ней или поход к Малахову?!.. Ну смахивает на угрожающий ультиматум. Да задрипанная прошмандовка ещё тупее, чем казалась на первый взгляд. Не, Рыбка, заруби себе на прошмандовочном носу, пока не трахнешь, как обещала, Навального, никаких свадеб от Дерипаски!..
tks 09 февраля 2018 | 00:42
Ого. Как "интересно". Жестянка...
fr_perren 09 февраля 2018 | 00:45
Не будь эта рыбка дурой, записала бы лучше разговоры, да слила бы их в США, ну или шантажировала бы ими дерипаску, опять же лучше издалека. А так, изнасиловали? "Пусть говорят"-предел мечтаний... Да теперь ее директор крошки-картошки будет заказывать чтобы друзьям похвастать что он имеет девку Дерипаски.
fr_perren 09 февраля 2018 | 00:48
fr_perren: Ах, да. Обама тоже отдыхал на вилле олигарха, и что? Вы докажите что есть взаимный интерес и коррупция, а не просто ланч. Девки конечно тут не украшение, но и не криминал.
benga_medok 09 февраля 2018 | 00:45
"Хочу, чтобы Олег решил, как именно мы будем разбираться с вопросом"
А ему и решать не надо. Разберется с этим вопросом в обычной своей манере - просто замочит.
Он именно так и решал вопросы, когда металлургическую отрасль захватывал после развала СССР. Там замоченных не счесть.
fresh_breeze 09 февраля 2018 | 00:48
Дерипаска: "Мне теперь с этой яхты есть только два пути: или я веду её в ЗАГС, или она ведёт меня к прокурору".