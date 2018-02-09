Навальный обвинил зампреда правительства Сергея Приходько в коррупционных связях с миллиардером Олегом Дерипаской
Об этом Навальный рассказал в видеоролике на своем ЮТьюб-канале. Навальный подчеркивает, что Приходько владеет недвижимостью, которую невозможно было купить на получаемые им доходы.
Официальный представитель Дерипаски, комментируя расследование Навального, заявил: «Данные попытки искажения действительности и извращения информации дискредитируют только авторов подобного рода фальшивых «сенсаций»». Об этом сообщает «Радио Свобода».
Комментарии7
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mikhail_spb_ 09 февраля 2018 | 00:13
Данное расследование Алексея Навального показывает коррупционную вертикаль жуликов, воров и бандитов с ещё одной - развратно-половой стороны!
nikitin43 09 февраля 2018 | 00:27
mikhail_spb_: попы уже не помогут , да и поп нынче пошёл не тот - мелковат , вороват , норовит ручку кормящую облобызать .... ну а воры крутые ,в кремле двери ногами открывают , поумнее уже рядом с генерал -полковником фсб якуниным ....
kainarovec_ 09 февраля 2018 | 00:38
"mikhail_spb_: Данное расследование Алексея Навального показывает коррупционную вертикаль жуликов, воров и бандитов с ещё одной - развратно-половой стороны!".
Я представляю себе, что там такое откроется после выноса тела (долгожданного для большинства населения России!) "императора" ...
Как бы те странные обвинения в адрес путина от Литвиненко не оказались по большей части правдой. Честно говоря, не удивлюсь!
nanarytwo 09 февраля 2018 | 00:13
Оля Гандон и Настя Рыбка - БАйкот фальшивым ПРЕЗИДЕНТАМ!
sunday_refugee 09 февраля 2018 | 00:25
Супруге Приходько привет! Большой.
ed10075 09 февраля 2018 | 00:33
Кто не видел - рекомендую!
Бастрыкинским "соколам" до ребят из ФБК как до Пекина раком.
Алексею респект и всяческая поддержка.
tks 09 февраля 2018 | 00:50
Приходько-Рыбка-Дерипаска... "двойное проникновение", тык скыть...