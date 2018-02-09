Навальный обвинил зампреда правительства Сергея Приходько в коррупционных связях с миллиардером Олегом Дерипаской

Об этом Навальный рассказал в видеоролике на своем ЮТьюб-канале. Навальный подчеркивает, что Приходько владеет недвижимостью, которую невозможно было купить на получаемые им доходы.

Официальный представитель Дерипаски, комментируя расследование Навального, заявил: «Данные попытки искажения действительности и извращения информации дискредитируют только авторов подобного рода фальшивых «сенсаций»». Об этом сообщает «Радио Свобода».