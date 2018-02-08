"МВД предлагает законодательно ввести ограничения на публикации новостей о чрезвычайных происшествиях с детьми"

Об этом заявил представитель ведомства Сергей Спирин. По его мнению, это нужно сделать, чтобы «не порождать рекламу и нездоровый интерес молодежи». Спирин добавил, что нападения в школах Бурятии и Приморского края «навеяны интернетом, сайтами, которые пропагандируют жестокость и убийства в школе».