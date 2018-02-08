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23:02, 08 февраля 2018

МВД предлагает законодательно ввести ограничения на публикации новостей о чрезвычайных происшествиях с детьми

Об этом заявил представитель ведомства Сергей Спирин. По его мнению, это нужно сделать, чтобы «не порождать рекламу и нездоровый интерес молодежи». Спирин добавил, что нападения в школах Бурятии и Приморского края «навеяны интернетом, сайтами, которые пропагандируют жестокость и убийства в школе».

Комментарии

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meteor1908 08 февраля 2018 | 23:11

После слова "новостей" уже можно поставить точку. Ну, что б два раза не вставать...

ly4_sveta 08 февраля 2018 | 23:16

И рассказывать только о чрезвычайных
происшествиях с зарубежными детьми. У них
там и убийства, и нападения, и изнасилования,
и побои, и прочие издевательства. А у нас будет
тишь, гладь да божья благодать.

mikhail_spb_ 08 февраля 2018 | 23:17


И мильтоны туда же!
Запретить всю негативную информацию, распространять лишь приятные для начальства новости!

efilika 08 февраля 2018 | 23:30

mikhail_spb_: для наших ушей. Меньше знаем - крепче спим и радуемся маленьким радостям. Совок, привет!

nikitin43 08 февраля 2018 | 23:45

efilika: в фильмах тоже запретить сцены с детьми , павлик морозов , вова путен и с ними депардье ...

andygo__ru 09 февраля 2018 | 00:22

mikhail_spb_: "И мильтоны туда же!
Запретить всю негативную информацию" ---

--- если не путаю, они же предложили и запретить (может, уже и ввели в действие этот запрет - не знаю) изъятие водительских прав у пьяных судей.

ansata 08 февраля 2018 | 23:19

Он безупречен в своем идиотизме.

noxepy_1488 08 февраля 2018 | 23:35

Это очень серьёзная тема. Уверен, что сейчас насилия гораздо меньше, чем лет тридцать назад. И в то же время, уровень его сейчас, намного выше, чем мы себе представляем. Всё дело в скорости распространения информации. Думаю, что ещё немного, и люди будут более менее представлять себе максимально адекватную картину мира. И будет она очень мрачной и ужасающей. Что не сможет не повлиять на психику, мировоззрение, поведение и т.д. Причем, повторяю, реально уровень насилия будет постоянно снижаться. Подобные заявления, мне кажется, говорят о том, что те, кто их делает, видят проблему, чувствуют её, но не понимают, что с ней делать.

navsegda 08 февраля 2018 | 23:44

noxepy_1488: погугли пытки инквизиции , увидишь всяких железных дев и испанский сапожок , а тогда не точно интернета , а газет с книгами не было ,жестокость не в мониторе , а в головах хомо сапиенс
Чикатило точно не пользовался интернетом и боевики не смотрел , негде было

ludvig14 08 февраля 2018 | 23:38

Короче, либо хорошо, либо ничего, как о покойнике. хороним новости, россию...

natogrek 09 февраля 2018 | 00:00

Запретить то, запретить это. Лиха-беда начало. А это давно не начало. Моховик раскручивается все сильнее. Как бы какого инициатора не придавил. А никто и знать не будет. Запрещено-с

ts 09 февраля 2018 | 00:07

natogrek: Не все запрещают. Разрешили пьяным судьям ездить безнаказанно за рулем: менты теперь не могут их останавливать и отправлять на медосвидетельствование.

vadimp 09 февраля 2018 | 00:10

"МВД предлагает законодательно ввести ограничения на публикации новостей о чрезвычайных происшествиях с детьми"

Прально, прально во все виноват интернет! :)

А может расследования нужно тщательней проводить? Доискиваться реальных причин и их устранять? А не валить все на "Пушкина"?

peresvet73 09 февраля 2018 | 00:10

В СССР - секса нет!

vonb707 09 февраля 2018 | 00:26

Власть давно делает только то, что может. А может она только запрещать все, везде и всегда. Созидать она пока может только новые проблемы.
А так нет новости и нет проблемы.
А еще надо закрыть границы, интернет, сотовую связь. Оставить один телеканал, одну радиостанцию, ввести комендантский час, утром политинформация, общественно полезные работы, освоение Сибири. Везде развесить его портреты. И в бескриминальном обществе строевым шагом к победе.

vonb707 09 февраля 2018 | 00:37

Какое общество - такие дети. Может быть надо запретить показывать сцены убийств хотя на гос. ТВ , в сериалах? Запретить кадры авиабомбарировок, кадры уничтожения боевиков в Сирии. Дети не понимают кто эти люди в которых попадает высокоточный снаряд. Для них это продолжения игровой приставки.
У детей другое восприятие . Дети думают иначе. Они далеки от политики.
Они видят людей, взрыв, и слышат бодрый голос диктора. Они думают это хорошо. Убил, значит добился своей цели победил.
Горе воспитателям надо бороться с причиной, а не со следствием.

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