МВД предлагает законодательно ввести ограничения на публикации новостей о чрезвычайных происшествиях с детьми
Об этом заявил представитель ведомства Сергей Спирин. По его мнению, это нужно сделать, чтобы «не порождать рекламу и нездоровый интерес молодежи». Спирин добавил, что нападения в школах Бурятии и Приморского края «навеяны интернетом, сайтами, которые пропагандируют жестокость и убийства в школе».
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
meteor1908 08 февраля 2018 | 23:11
После слова "новостей" уже можно поставить точку. Ну, что б два раза не вставать...
ly4_sveta 08 февраля 2018 | 23:16
И рассказывать только о чрезвычайных
происшествиях с зарубежными детьми. У них
там и убийства, и нападения, и изнасилования,
и побои, и прочие издевательства. А у нас будет
тишь, гладь да божья благодать.
mikhail_spb_ 08 февраля 2018 | 23:17
И мильтоны туда же!
Запретить всю негативную информацию, распространять лишь приятные для начальства новости!
efilika 08 февраля 2018 | 23:30
mikhail_spb_: для наших ушей. Меньше знаем - крепче спим и радуемся маленьким радостям. Совок, привет!
nikitin43 08 февраля 2018 | 23:45
efilika: в фильмах тоже запретить сцены с детьми , павлик морозов , вова путен и с ними депардье ...
andygo__ru 09 февраля 2018 | 00:22
mikhail_spb_: "И мильтоны туда же!
Запретить всю негативную информацию" ---
--- если не путаю, они же предложили и запретить (может, уже и ввели в действие этот запрет - не знаю) изъятие водительских прав у пьяных судей.
ansata 08 февраля 2018 | 23:19
Он безупречен в своем идиотизме.
noxepy_1488 08 февраля 2018 | 23:35
Это очень серьёзная тема. Уверен, что сейчас насилия гораздо меньше, чем лет тридцать назад. И в то же время, уровень его сейчас, намного выше, чем мы себе представляем. Всё дело в скорости распространения информации. Думаю, что ещё немного, и люди будут более менее представлять себе максимально адекватную картину мира. И будет она очень мрачной и ужасающей. Что не сможет не повлиять на психику, мировоззрение, поведение и т.д. Причем, повторяю, реально уровень насилия будет постоянно снижаться. Подобные заявления, мне кажется, говорят о том, что те, кто их делает, видят проблему, чувствуют её, но не понимают, что с ней делать.
navsegda 08 февраля 2018 | 23:44
noxepy_1488: погугли пытки инквизиции , увидишь всяких железных дев и испанский сапожок , а тогда не точно интернета , а газет с книгами не было ,жестокость не в мониторе , а в головах хомо сапиенс
Чикатило точно не пользовался интернетом и боевики не смотрел , негде было
ludvig14 08 февраля 2018 | 23:38
Короче, либо хорошо, либо ничего, как о покойнике. хороним новости, россию...
natogrek 09 февраля 2018 | 00:00
Запретить то, запретить это. Лиха-беда начало. А это давно не начало. Моховик раскручивается все сильнее. Как бы какого инициатора не придавил. А никто и знать не будет. Запрещено-с
ts 09 февраля 2018 | 00:07
natogrek: Не все запрещают. Разрешили пьяным судьям ездить безнаказанно за рулем: менты теперь не могут их останавливать и отправлять на медосвидетельствование.
vadimp 09 февраля 2018 | 00:10
"МВД предлагает законодательно ввести ограничения на публикации новостей о чрезвычайных происшествиях с детьми"
Прально, прально во все виноват интернет! :)
А может расследования нужно тщательней проводить? Доискиваться реальных причин и их устранять? А не валить все на "Пушкина"?
peresvet73 09 февраля 2018 | 00:10
В СССР - секса нет!
vonb707 09 февраля 2018 | 00:26
Власть давно делает только то, что может. А может она только запрещать все, везде и всегда. Созидать она пока может только новые проблемы.
А так нет новости и нет проблемы.
А еще надо закрыть границы, интернет, сотовую связь. Оставить один телеканал, одну радиостанцию, ввести комендантский час, утром политинформация, общественно полезные работы, освоение Сибири. Везде развесить его портреты. И в бескриминальном обществе строевым шагом к победе.
vonb707 09 февраля 2018 | 00:37
Какое общество - такие дети. Может быть надо запретить показывать сцены убийств хотя на гос. ТВ , в сериалах? Запретить кадры авиабомбарировок, кадры уничтожения боевиков в Сирии. Дети не понимают кто эти люди в которых попадает высокоточный снаряд. Для них это продолжения игровой приставки.
У детей другое восприятие . Дети думают иначе. Они далеки от политики.
Они видят людей, взрыв, и слышат бодрый голос диктора. Они думают это хорошо. Убил, значит добился своей цели победил.
Горе воспитателям надо бороться с причиной, а не со следствием.