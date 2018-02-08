Европарламент призвал немедленно освободить Оюба Титиева...

Европарламент призвал немедленно освободить главу чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюба Титиева. Российские власти должны гарантировать право Титиева право Титиева на адвоката, медицинскую помощь, физическую неприкосновенность и сохранение человеческого достоинства, защиту от незаконного судебного преследования, — говорится в принятой сегодня резолюции Европейского парламента. При этом отмечается, что судебное преследование Титиева это часть вызывающей опасения череды арестов, нападений и угроз в отношении независимых журналистов и правозащитников, работающих в Чечне, — сообщает «Дойче Велле».