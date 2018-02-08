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23:00, 08 февраля 2018

Европарламент призвал немедленно освободить Оюба Титиева.

Европарламент призвал немедленно освободить главу чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюба Титиева. Российские власти должны гарантировать право Титиева право Титиева на адвоката, медицинскую помощь, физическую неприкосновенность и сохранение человеческого достоинства, защиту от незаконного судебного преследования, — говорится в принятой сегодня резолюции Европейского парламента. При этом отмечается, что судебное преследование Титиева это часть вызывающей опасения череды арестов, нападений и угроз в отношении независимых журналистов и правозащитников, работающих в Чечне, — сообщает «Дойче Велле».

Комментарии

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stalinator 08 февраля 2018 | 23:04

Ну,мы же не требуем от Европы освободить свободного художника Павленского?
Немедленно!

patrik01 08 февраля 2018 | 23:11

Европарламент призвал немедленно освободить Оюба Титиева...

Освободить и внести Оюба Титиева в список для голосования в президенты РФ. На... мля.

nikitin43 08 февраля 2018 | 23:13

patrik01: петруша и путен и бастрык ссатся кадырова , не дадим тронуть героя россии кадырова .

liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 23:15

stalinator: Таки да. Странно, что хомячки забыли про великого художника современности. Где все эти гозманы, альбац и алексеевы? Почему засунули язык в задницу и не учавствуют в судьбе дерзкого вольнодумца

idruker 08 февраля 2018 | 23:31

liberal_vulgaris: Полицейские власти Франции осуществили в отношении Павленского какой то произвол, сравнимый с подбрасыванием наркотиков Титиеву?

stalinator 08 февраля 2018 | 23:34

idruker: Конечно, помешали творческому порыву и свободному волеизъявлению. Да ещё и задействовали карательную медицину.

idruker 08 февраля 2018 | 23:43

stalinator: А, так тебе угодно придуриваться? Ну и хрен с тобой - придуривайся

anemon 08 февраля 2018 | 23:51

stalinator: Ну, почему же, я требую.

kuznetsov5lavik 08 февраля 2018 | 23:07

Немедленно это - " Как Джо Байден украинского генпрокурора увольнял".

boseal 08 февраля 2018 | 23:08

Интересно, а будет ли реакция Европарламента по поводу утреннего визита украинских силовиков в здание украинского медиахолдинга «Вести»? А то что-то и ЭХО промолчало об этом "давлении на свободу слова"...

nanarytwo 08 февраля 2018 | 23:14

boseal: Некошерно. "крававый гежим" тогда меркнет...боготься тогда за что? Вгоде там дяде сэм хозяин....значит демогратия...

venezianez49 08 февраля 2018 | 23:10

Ах, даже немедленно ?
Какая прелесть !
Знать, этот "глава чеченского отделения" - особо ценный агент (резидент) ??

liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 23:11

В этом мемориале каждый первый наркоман или педофил. Не зря их в иностранные агенты записали.

liquidsky__ 08 февраля 2018 | 23:14

И никакого давления на суд и попытки прямо вмешатся в это дело тут нет, даже не думайте..

eduard53 08 февраля 2018 | 23:15

Европейцы не понимают, что грозить абрек-академику их стандартными санкциями бесполезно: ни зарубежных банковских счетов, ни грёз выехать за пределы кремлядского заповедника, у него нет ...
Так что глумиться над несогласными с его дикостью он будет до скончания Путистана ...

nikitin43 08 февраля 2018 | 23:16

Мемориал единственная правозащитная организация работающая в чечне . при всей показной ненависти кадырова к сралину он сам создаёт личное гестапо нквд , микрофюрер , фашизм расцветает в чечне.

pasyss 09 февраля 2018 | 00:20

Сколько же скрытых никчемных 15р оборванцев...

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