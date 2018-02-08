Законопроект о запрете приема ставок об итоге выборов не связан с выборами президента России
Об этом сообщает RNS со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева. Он сказал, что это делается для того, чтобы букмекерские конторы не использовались для проведения азартных игр, и Минфин не рассчитывает, что законопроект будет принят до 18-го марта, когда пройдут выборы президента.
Ранее сообщалось, что Минфин предложил запретить букмекерам принимать ставки на результаты выборов и референдумов в стране.
Комментарии5
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metvlag 08 февраля 2018 | 22:41
Какие сумасшедшие будут принимать ставки на результаты выборов в России.
При отсутствии выборов как можно принимать на них ставки?
seryj_wolk 08 февраля 2018 | 22:50
В самом тексте уже содержится противоречие. Связано непосредственно, как ни виляй!
stas_russkiy 08 февраля 2018 | 23:11
Боятся, что закажут плешивого посредством большой ставки?
ludvig14 08 февраля 2018 | 23:43
stas_russkiy: Боятся унизить плешивого слишком низкими ставками на его победу.
zaxs 09 февраля 2018 | 00:01
"Он сказал, что это делается для того, чтобы букмекерские конторы не использовались для проведения азартных игр"
А для чего он хочет их использовать? Для проведения детских утренников?
Буковские конторы для того и созданы что бы проводить азартные игры.