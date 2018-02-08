Законопроект о запрете приема ставок об итоге выборов не связан с выборами президента России

Об этом сообщает RNS со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева. Он сказал, что это делается для того, чтобы букмекерские конторы не использовались для проведения азартных игр, и Минфин не рассчитывает, что законопроект будет принят до 18-го марта, когда пройдут выборы президента.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил запретить букмекерам принимать ставки на результаты выборов и референдумов в стране.