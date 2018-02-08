Настя Рыбка заявила о групповом изнасиловании на яхте
О групповом изнасиловании на яхте заявила Настя Рыбка, чьи фотографии в соцсетях положили начало расследованию ФБК Навального о коррупционных связях между зампредом правительства Сергеем Приходько и миллиардером Олегом Дерипаской.
Девушка опубликовала в Инстаграме запись в которой она признается, что раньше боялась рассказать о произошедшем на яхте. Но теперь, когда к данному эпизоду привлечено внимание общественности, она решилась раскрыть правду «Я хочу, чтобы эти люди ответили перед законом», — заявила Рыбка.
Она также предложила Дерипаске жениться на ней. «У меня есть честь и чувство собственного достоинства. Хочу, чтобы Олег решил, как именно мы будем разбираться с вопросом. Вижу два варианта. Либо он на мне женится, и я не потеряю честь и достоинство, либо я пишу заявление на изнасилование. Я буду добиваться, чтобы он и его друг пришли на программу «Пусть говорят» и ответили за свои поступки», — говорит Рыбка на видеозаписи.
Комментарии106
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
netcrawler 08 февраля 2018 | 23:47
вот первое впечатление что герр блогер в луже купается... потому что он такой маленький... подробностей не знаю может и не так всё в этот раз... зато про герра блогера не вчера узнал
ludvig14 08 февраля 2018 | 23:51
Рыбка: " либо я веду его в загс, либо он ведет меня к прокурору"...
Рубка! то, что там у тебя между ног -- не инструмент для зарабатывания денег. может я тебя удивлю, но 100% девочек имеют то же, что и у тебя... С удовольствием послушаю, что будут говорить на пусть говорят ))))
r88w556xl4 09 февраля 2018 | 00:00
А какая порядочная девушка поедет кататься с нуворишами на яхте?
point3d 09 февраля 2018 | 00:05
r88w556xl4: В каком порядочном государстве миллиардер и высокопоставленный чиновник могут быть нуворишами?
r88w556xl4 09 февраля 2018 | 00:13
point3d: В абсолютно любом.
point3d 09 февраля 2018 | 00:24
r88w556xl4: Ага :)))) Тогда непонятен ваш вопрос. Ведь по вашей же логике и любая порядочная девушка поедет кататься с нуворишами на яхте.
saw863 09 февраля 2018 | 00:01
а почему молчат жёны Приходько и Дерипаски?
svoboda21vek Руслан Харламов 09 февраля 2018 | 00:09
Больше ада! Больше!!!!
vis_a_vis 09 февраля 2018 | 00:10
Не знаю, насколько тут правда, но одно ясно: нет ничего тайного, что не стало бы явным. Власть может закрыть все каналы информации, но не может одного - сделать так, чтобы все (или пусть только те, кто у власти и богатства) были довольны. Обязательно найдутся недовольные, обойденные (или считающие себя обойденными). И они расскажут об этом, просто чтобы отомстить своим обидчикам. А мы услышим и узнаем.