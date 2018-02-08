В управлении МВД по Краснодарскому краю задержали студента, который обвиняется в том, что затушил сигарету об икону
В управлении МВД по Краснодарскому краю сообщают о задержании студента, который обвиняется в том, что затушил сигарету об икону на заборе церкви и разместил фотографию в социальной сети. Молодой человек задержан за неповиновение сотруднику полиции и доставлен в отделение. Завтра мировой судья рассмотрит административное дело. Рассматривается также вопрос о возбуждении уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Ранее студент заявил изданию «Кубанские новости», что размещенный им снимок – фотомонтаж с наложением спецэффектов.
По Уголовному кодексу за оскорбление чувств верующих на территории храма грозит до 3-х лет лишения свободы.
Комментарии24
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palmcoast___ 08 февраля 2018 | 22:36
Что, прямо об лоб Искуса Христа? Вот жешь нехристь. Не иначе мусульманин или иудей.
master_analitik 08 февраля 2018 | 22:48
palmcoast___:
Вне всякого сомнения этот студент - сторонник А. Навального, К.Собчак и А.Панина.
palmcoast___ 08 февраля 2018 | 22:55
master_analitik:
А тож кто.
Очень хороший повод запретить продажу и распространение всех табачных изделий в стране.
fleyta6 08 февраля 2018 | 23:13
master_analitik: Он просто прочел труды И.В.Сталина о борьбе с религией!
testmeter 08 февраля 2018 | 23:47
master_analitik: Бери выше - он наверняка украинец - типичный представитель жидобандеровской хунты. Пожалуй еще и выяснится, что он считает Крым украинским, а Путина - лысогномом
vis_a_vis 09 февраля 2018 | 00:29
\\ master_analitik: Вне всякого сомнения этот студент - сторонник А. Навального, К.Собчак и А.Панина. //
Вот еще один индикатор пригожинских троллей - если случается какое-либо происшествие со школьником, студентом, они тут же без всяких оснований пишут - он сторонник Навального...
ivfn 08 февраля 2018 | 22:37
Три года не срок. А вот от армии закосил.
sunday_refugee 09 февраля 2018 | 00:36
ivfn: У мракобесов на их улице сегодня праздник.
vor_mbh_xa_xa 08 февраля 2018 | 22:37
Загубила студента она - бытовая навальщина.
testmeter 08 февраля 2018 | 23:52
vor_mbh_xa_xa: А также американская военщина. Это Абама приучил мальца курить. Христос бы его простил, конечно, но он сам ведь известный атеист и жидобандеровский русофоб - Йосип Христенко
anemon 08 февраля 2018 | 22:50
Этот поступок вызван законом об оскорблении чувств верующих. Множество протестующих против этого закона, и я в том числе. Не было бы этого закона, не было бы и противодействия ему (закону), по примеру этого молодого человека.
uaslavaua 08 февраля 2018 | 23:28
anemon: Я тоже против этого закона, потому что по сути, это хулиганство, и за это же деяние ему бы светил такой же срок. А это не молодой человек, а моральный урод, вместо того, чтобы нормальными вещами заниматься, такую хрень вытворят. Интересно, а почему он не захотел «протестовать» против этого закона в мечети?
navsegda 08 февраля 2018 | 23:49
uaslavaua: во первых в мечетях нет икон , во-вторых их не так много и мусульмане не лезут из каждого утюга со своими проповедями
stalinator 08 февраля 2018 | 22:51
Молодой человек задержан за неповиновение сотруднику полиции и доставлен в отделение.
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А эту статью на всякий случай пришили для солидности, если "об чувствах" не сработает?
liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 22:54
Попался навальненок. Потом будет, как соколовский, плакать на суде, что ему нельзя на зану потому что его там будут насиловать
budweiser23 08 февраля 2018 | 23:13
liberal_vulgaris: у нормального человека в голове мысли о прощении заблудшей души, у ненормального о насилии... зачем вам тёмное, столь далёкое от христианских ценностей?
liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 23:17
budweiser23: Простить не значит освободить от наказания ;)
budweiser23 09 февраля 2018 | 00:46
liberal_vulgaris: И ПРОСТИ НАМ ДОЛГИ НАШИ, КАК И МЫ ПРОЩАЕМ ДОЛЖНИКАМ НАШИМ....
Кто вам дал право судить людей по статьям, кои к вам не относятся?
nikolaysatin 08 февраля 2018 | 23:04
Хочется напомнить, что во во времена рождения ВЧК людей созывали на праздники сжигания икон, а из кирпичей разрушенных церквей строили общаги. Путиловцы собирали деньги на церковь, в которую перезахоронили обанкротившегося от непосильных вложений в том числе и в действующий исправно и ныне Морской канал, без которого порт не мог быть настоящим портом, Николай Иванович Путилова, и остов которой до сих пор стоит рядышком с уже Кировским заводом, где в послереволюционные годы был штамповочный цех, а потом клуб, а прах его рассеян был невесть где.
За всё это не осуждена ком.идеология, а мальчтк с окурком - плод отсутвия воспитания, чем больно всё наше общество, в котором выкидыаать окурки из окон машин и мешков мусора по обочинам дорог - постыдная норма.
СТЫДНО ЗА "СУДЫ"И "ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ".
sergei03 08 февраля 2018 | 23:14
Ещё одна жертва идолопоклонников РПЦ МП. Ни одна намалеванная доска не стоит человеческих страданий. Все свои домашние иконы-доски я уже давно собрал в пакет и выкинул в мусорный контейнер.
ihor_syvoryj 08 февраля 2018 | 23:39
Щас найдут визитку Яроша и украинских родственников!
sbk 08 февраля 2018 | 23:46
Так за "неповиновение" задержан?
Или за сигарету?
Или для выяснения личности?
Или...
zaxs 09 февраля 2018 | 00:07
"обвиняется в том, что затушил сигарету об икону на заборе церкви"
А какого х..я икона делала на заборе?
Иконам положено находиться внутри церкви, поскольку вид православных икон выставленных на всеобщее обозрение может оскорбить чувства верующих иных конфессий.
Да и развешивание икон на заборах, как мне кажется, не в духе православной веры.
svoboda21vek Руслан Харламов 09 февраля 2018 | 00:13
всех посадить! всех за решётку! студнетов всех на нары! школьников всех в лагеря сослать! оставить только бюджетников которые будут любоваться путиным 24на7