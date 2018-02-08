Z Архив новостей новости
5 24 6 1466
22:30, 08 февраля 2018

В управлении МВД по Краснодарскому краю задержали студента, который обвиняется в том, что затушил сигарету об икону

В управлении МВД по Краснодарскому краю сообщают о задержании студента, который обвиняется в том, что затушил сигарету об икону на заборе церкви и разместил фотографию в социальной сети. Молодой человек задержан за неповиновение сотруднику полиции и доставлен в отделение. Завтра мировой судья рассмотрит административное дело. Рассматривается также вопрос о возбуждении уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Ранее студент заявил изданию «Кубанские новости», что размещенный им снимок – фотомонтаж с наложением спецэффектов.

По Уголовному кодексу за оскорбление чувств верующих на территории храма грозит до 3-х лет лишения свободы.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

palmcoast___ 08 февраля 2018 | 22:36

Что, прямо об лоб Искуса Христа? Вот жешь нехристь. Не иначе мусульманин или иудей.

master_analitik 08 февраля 2018 | 22:48

palmcoast___:
Вне всякого сомнения этот студент - сторонник А. Навального, К.Собчак и А.Панина.

palmcoast___ 08 февраля 2018 | 22:55

master_analitik:

А тож кто.
Очень хороший повод запретить продажу и распространение всех табачных изделий в стране.

fleyta6 08 февраля 2018 | 23:13

master_analitik: Он просто прочел труды И.В.Сталина о борьбе с религией!

testmeter 08 февраля 2018 | 23:47

master_analitik: Бери выше - он наверняка украинец - типичный представитель жидобандеровской хунты. Пожалуй еще и выяснится, что он считает Крым украинским, а Путина - лысогномом

vis_a_vis 09 февраля 2018 | 00:29

\\ master_analitik: Вне всякого сомнения этот студент - сторонник А. Навального, К.Собчак и А.Панина. //

Вот еще один индикатор пригожинских троллей - если случается какое-либо происшествие со школьником, студентом, они тут же без всяких оснований пишут - он сторонник Навального...

ivfn 08 февраля 2018 | 22:37

Три года не срок. А вот от армии закосил.

sunday_refugee 09 февраля 2018 | 00:36

ivfn: У мракобесов на их улице сегодня праздник.

vor_mbh_xa_xa 08 февраля 2018 | 22:37

Загубила студента она - бытовая навальщина.

testmeter 08 февраля 2018 | 23:52

vor_mbh_xa_xa: А также американская военщина. Это Абама приучил мальца курить. Христос бы его простил, конечно, но он сам ведь известный атеист и жидобандеровский русофоб - Йосип Христенко

anemon 08 февраля 2018 | 22:50

Этот поступок вызван законом об оскорблении чувств верующих. Множество протестующих против этого закона, и я в том числе. Не было бы этого закона, не было бы и противодействия ему (закону), по примеру этого молодого человека.

uaslavaua 08 февраля 2018 | 23:28

anemon: Я тоже против этого закона, потому что по сути, это хулиганство, и за это же деяние ему бы светил такой же срок. А это не молодой человек, а моральный урод, вместо того, чтобы нормальными вещами заниматься, такую хрень вытворят. Интересно, а почему он не захотел «протестовать» против этого закона в мечети?

navsegda 08 февраля 2018 | 23:49

uaslavaua: во первых в мечетях нет икон , во-вторых их не так много и мусульмане не лезут из каждого утюга со своими проповедями

stalinator 08 февраля 2018 | 22:51

Молодой человек задержан за неповиновение сотруднику полиции и доставлен в отделение.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А эту статью на всякий случай пришили для солидности, если "об чувствах" не сработает?

liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 22:54

Попался навальненок. Потом будет, как соколовский, плакать на суде, что ему нельзя на зану потому что его там будут насиловать

budweiser23 08 февраля 2018 | 23:13

liberal_vulgaris: у нормального человека в голове мысли о прощении заблудшей души, у ненормального о насилии... зачем вам тёмное, столь далёкое от христианских ценностей?

liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 23:17

budweiser23: Простить не значит освободить от наказания ;)

budweiser23 09 февраля 2018 | 00:46

liberal_vulgaris: И ПРОСТИ НАМ ДОЛГИ НАШИ, КАК И МЫ ПРОЩАЕМ ДОЛЖНИКАМ НАШИМ....
Кто вам дал право судить людей по статьям, кои к вам не относятся?

nikolaysatin 08 февраля 2018 | 23:04

Хочется напомнить, что во во времена рождения ВЧК людей созывали на праздники сжигания икон, а из кирпичей разрушенных церквей строили общаги. Путиловцы собирали деньги на церковь, в которую перезахоронили обанкротившегося от непосильных вложений в том числе и в действующий исправно и ныне Морской канал, без которого порт не мог быть настоящим портом, Николай Иванович Путилова, и остов которой до сих пор стоит рядышком с уже Кировским заводом, где в послереволюционные годы был штамповочный цех, а потом клуб, а прах его рассеян был невесть где.
За всё это не осуждена ком.идеология, а мальчтк с окурком - плод отсутвия воспитания, чем больно всё наше общество, в котором выкидыаать окурки из окон машин и мешков мусора по обочинам дорог - постыдная норма.
СТЫДНО ЗА "СУДЫ"И "ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ".

sergei03 08 февраля 2018 | 23:14

Ещё одна жертва идолопоклонников РПЦ МП. Ни одна намалеванная доска не стоит человеческих страданий. Все свои домашние иконы-доски я уже давно собрал в пакет и выкинул в мусорный контейнер.

ihor_syvoryj 08 февраля 2018 | 23:39

Щас найдут визитку Яроша и украинских родственников!

sbk 08 февраля 2018 | 23:46

Так за "неповиновение" задержан?
Или за сигарету?
Или для выяснения личности?
Или...

zaxs 09 февраля 2018 | 00:07

"обвиняется в том, что затушил сигарету об икону на заборе церкви"

А какого х..я икона делала на заборе?
Иконам положено находиться внутри церкви, поскольку вид православных икон выставленных на всеобщее обозрение может оскорбить чувства верующих иных конфессий.
Да и развешивание икон на заборах, как мне кажется, не в духе православной веры.

svoboda21vek Руслан Харламов 09 февраля 2018 | 00:13

всех посадить! всех за решётку! студнетов всех на нары! школьников всех в лагеря сослать! оставить только бюджетников которые будут любоваться путиным 24на7

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 5 февраля

5 432 6 9089 05.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 6 февраля Поздравить…

5 235 6 6377 06.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Придите и помешайте продлению власти Путина Кремль и «забастовщики» ведут к одной цели — повышению «путинского процента». Одни занимаются мобилизацией лояльного электората, другие  — демобилизацией протестного…

5 253 6 14002 08.02
Kполитика, общество, выборы, президент, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…

5 218 6 13388 04.02
Kсша, рф, политика, мнения
Новости

Частная ракета, которую ночью запустили в США, уже пересекла орбиту Марса Сейчас она движется к «поясу астероидов»...

5 115 6 21370
Новости

Более 100 бойцов сирийских проправительственных сил погибли в результате удара, нанесенного коалицией во главе с США Инцидент произошел в долине реки Ефрат…

5 74 6 5168
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уголовная ответственность для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения…

5 312 6 23659 02.02
Kистория, война, законы, мнения
Блоги

Борис Титов уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии роста

Передал Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, в на Родине дело продолжает висеть…

5 135 6 10369 05.02
Kпутин, бизнес, рф, мнения
Новости

Алиев заявил о стратегической цели азербайджанцев — «вернуть» Ереван Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зенгезур, Гейче, об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир, — отметил он

5 73 6 5911
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Против бойкота выборов Против бойкота выборов Что же будет, если 13-14% от общего числа избирателей присоединятся к бойкоту? За Путина по-прежнему проголосует столько же человек, но их вес среди пришедших увеличится значительно…

5 277 6 22494 08.02
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, выборы, видео, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Конкуренция теперь выше — а предложение «Яблока» стало слабее Путин принял решение допустить Явлинского на президентские выборы в качестве своего спаринг-партнера, потому что он безопасен, заранее обречен…

5 299 6 24628 06.02
Kполитика, общество, мнения, путин, явлинский
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Подписи за Явлинского и «страшная тайна» Навального Навальный, заявивший о 60% якобы поддельных подписей за Явлинского, обязан объяснить, что именно привело его к этому выводу…

5 125 6 11456 07.02
Kполитика, выборы-2018, навальный, мнения
Блоги

Антон Шипулин: Putin Team — это моя команда «Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды»...

5 379 6 35489 03.02
Kполитика, общество, путин, спорт, события
Блоги

Григорий Явлинский политик

О возможном участии в переговорах по Украине Если Путин захочет налаживать отношения с Украиной, и это будет серьезно и искренне, то тогда можно обсуждать и обдумывать, как этому процессу помогать…

5 168 6 15652 07.02
8читать ;смотреть
Kполитика, выборы-2018, рф, украина, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев: МОК принял постыдное решение А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства – России…

5 343 6 32674 05.02
Kолимпиада-2018, спорт, рф, мнения
Блоги

+ SpaceX успешно запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy SpaceX успешно запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy По плану, личный электрокар руководителя компании Илона Маска теперь будет летать вокруг Солнца, приближаясь то к Земле, то к Марсу…

5 469 6 48582 07.02
8читать ;смотреть
Kкосмос, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Настя Рыбка заявила о групповом изнасиловании на яхте Девушка опубликовала в Инстаграме запись в которой она признается, что раньше боялась рассказать о произошедшем…

5 104 6 44293
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Выкатили этот абсолютно пустой список. Настоящий – продолжает висеть над Кремлем дамокловым мечом, что совершенно правильно…

5 286 6 152446 03.02
#слушать 48:42 8читать $скачать 11.2 МБ
Голосование
Вы считает приговор Никите Белых справедливым?
5 209 6 24940 02.02
Блоги

Евгений Чичваркин бизнесмен

Никто по списку не приедет Бизнес в России будут грабить и давить с особым цинизмом после выборов. Частный бизнес Путину не нужен. Осенью врубят станок и ограничат хождение валюты. Мы ждём нового притока эмиграции…

5 403 6 240665 05.02
Kбизнес, рф, путин, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Золотой параш…пистолет Когда Путин назначил генерал-губернатором Дагестана чужака Васильева, многие покрутили пальцем у виска. Чужак он и есть чужак. Не знает местной специфики, традиций, переплетений… Но Путин кто угодно, а не дурак…

5 156 6 129186 05.02
8читать ;смотреть
Kдагестан, власть, аресты, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6671584
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3282450

Сегодня в эфире