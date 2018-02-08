В управлении МВД по Краснодарскому краю задержали студента, который обвиняется в том, что затушил сигарету об икону

В управлении МВД по Краснодарскому краю сообщают о задержании студента, который обвиняется в том, что затушил сигарету об икону на заборе церкви и разместил фотографию в социальной сети. Молодой человек задержан за неповиновение сотруднику полиции и доставлен в отделение. Завтра мировой судья рассмотрит административное дело. Рассматривается также вопрос о возбуждении уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Ранее студент заявил изданию «Кубанские новости», что размещенный им снимок – фотомонтаж с наложением спецэффектов.

По Уголовному кодексу за оскорбление чувств верующих на территории храма грозит до 3-х лет лишения свободы.