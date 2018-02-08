Навальный выложил в сеть фильм с обвинениями в адрес зампреда правительства Сергея Приходько

Политик Алексей Навальный выложил в сеть фильм с обвинениями в сторону зампреда Правительства Сергея Приходько в коррупционных связях с миллиардером Олегом Дерипаской. Глава ФБК утверждает, что узнал об этом из книги Насти Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера».

Автор книги в эфире youtube-канала «Навальный.Live» сказала, что не знает был ли человек, которого она описала в тексте, зампредом правительства. Также Настя Рыбка отметила, что лично близко знакома с Алексеем Навальным, и глава ФБК в неё влюблён.

Некоторые факты вызывают сомнение, но фильм прекрасно передаёт быт нынешних приближенных к президенту чиновников, — сказал в эфире «Эха» политолог Глеб Павловский. Он отметил, что власти вряд ли отреагируют на этот фильм. С их точки зрения, если начать обращать внимания на такие расследования, то можно открыть дверь в бездну, — считает политолог.