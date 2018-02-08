Навальный выложил в сеть фильм с обвинениями в адрес зампреда правительства Сергея Приходько
Политик Алексей Навальный выложил в сеть фильм с обвинениями в сторону зампреда Правительства Сергея Приходько в коррупционных связях с миллиардером Олегом Дерипаской. Глава ФБК утверждает, что узнал об этом из книги Насти Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера».
Автор книги в эфире youtube-канала «Навальный.Live» сказала, что не знает был ли человек, которого она описала в тексте, зампредом правительства. Также Настя Рыбка отметила, что лично близко знакома с Алексеем Навальным, и глава ФБК в неё влюблён.
Некоторые факты вызывают сомнение, но фильм прекрасно передаёт быт нынешних приближенных к президенту чиновников, — сказал в эфире «Эха» политолог Глеб Павловский. Он отметил, что власти вряд ли отреагируют на этот фильм. С их точки зрения, если начать обращать внимания на такие расследования, то можно открыть дверь в бездну, — считает политолог.
Комментарии32
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s_talker002 08 февраля 2018 | 22:07
\Глава ФБК утверждает, что узнал об этом из книги Насти Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера»...\
Эх Леха.....
pycckoe_cpy 08 февраля 2018 | 22:11
Реакция рашкобыдла на разоблачения Навального: да, мы знаем, что путин вор и убийца, но нам именно такой вошьть и нужен.
Как Маугли говорил: мы с тобой одной крови.
mcf 08 февраля 2018 | 22:26
что там нам Уссатая Подстилка скажет? Будет комментировать? Или тоже со шлюхами на яхтах катается назло навке?
maxcarev 08 февраля 2018 | 22:37
Лживые, продажные, как все проституки, твари у руководства страны.
На них уже пробы негде ставить. Они "зарабатывают", а точнее отмывают баблосы от своих назначенных "миллиардеров".
litovec55 08 февраля 2018 | 22:27
pycckoe_cpy: на разоблачения Навального:
Хохляцкое быдло от радости наложило полные штаны и практически из шкурки выпрыгивает!!
pycckoe_cpy 08 февраля 2018 | 22:31
litovec55: из тебя литовец, как из говна пуля.
flotskyi 08 февраля 2018 | 22:53
pycckoe_cpy: и кто вы такие и что знаете, укробыдло салоедное? Мы с не одной крови дерьмо потрошенковское..
fresh_breeze 08 февраля 2018 | 23:30
flotskyi:
Порошенко не трожьте! Он на венский бал полетел, чтобы представить свою европейскую страну во всей красе. Страна ради того, чтобы этот красапет отплясывал в Вене гопака, выделила ему на перелёт 800 000 гривен.
А где на том балу Путин? Нэма? Ось воно як...
Теперь сами подумайте, какая страна богаче, если у вас, рашкованов, даже снарядить своего президента на венский бал денег нету.
СУГС!
zhnec07 08 февраля 2018 | 23:01
pycckoe_cpy: ха-ха, ну у вас-то кровь точно голубая...как у каракатицы...плюнул в вечность и дёру...а ведь догонит вас....и не за слова, за глупость...
vor_mbh_xa_xa 08 февраля 2018 | 22:13
В соседней школе прошел митинг обманутых школяров под девизом:
"Не переведём сисяну на карточку больше ни копейки".
Это за невыданные по 300 евро каждому прогулявшему на акциях уроки.
polsan 08 февраля 2018 | 22:25
vor_mbh_xa_xa: что тролль, писать нечего, методичка закончилась, а нового дерьма не подвезли?! )) Пей боярышник и долижи левый сапог, что твой хозяин в дерьмо заступил! )) Да хорошо лижи, а то и 11,80 не получишь, как он вернётся! ))
oldpartizan 08 февраля 2018 | 22:08
путотролли, ау...
alien_3 08 февраля 2018 | 22:15
oldpartizan: а вы не завидуйте
ys171717 08 февраля 2018 | 22:08
По всем телодвижениям власти мы видим, что главная цель Урфина Джюса - это повышение явки! Хорошая явка для него - это подтверждение его силы разделять и властвовать: разводить и держать окружение и народ в узде. Неявка для него - это признак слабости, которая вынудит его окружение искать ему замену. Неважно, за кого вы или против кого вы. К примеру, 60% явки Х 80% голосов за Урфина Джюса = 48% ото всех за Урфина Джюса, то есть меньше половины. И Урфин Джюс падает в глазах своего окружения. Это единственное, чего Урфин Джюс боится. Яблоко и Собчак, чтобы они ни говорили, по факту играют на власть, как и жирик с коммуняками, никто из них не реально не борется ни против нынешней власти, ни за свою власть, спойлеры, только за госбабло. Все очевидно. Призыв к бойкоту выборов является благом для каждого из россиян, потому как губителен для лживой, воровской, диктаторской и оккупационной власти, которая уничтожает свободу, экономику, право и мораль. Только бойкот!
mikhail_spb_ 08 февраля 2018 | 22:10
Ничего удивительного: властные жулики, воры и бандиты в погонах и без везде устраивают шикарные малины с бл-ми.
Благодаря расследованиям Алексея Навального всё больше россиян узнаёт правду о преступной сущности коррупционной вертикали власти.
fikus74 08 февраля 2018 | 22:14
Анастасия Рыбка, ставшая фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о совместном отдыхе предпринимателя Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства РФ Сергея Приходько на яхте в Европе, предложила Дерипаске жениться.
В своем Instagram она опубликовала видео, где заявила: «У меня есть честь и чувство собственного достоинства. Хочу, чтобы Олег (Дерипаска – ред.) решил, как именно мы будем разбираться с вопросом. Вижу два варианта. Либо он на мне женится, и я не потеряю честь и достоинство, либо я пишу заявление на изнасилование. Я буду добиваться, чтобы он и его друг пришли на «Пусть говорят» и ответили за свои поступки».
Стоит отметить, что немногим ранее Рыбка опубликовала в Instagram другое видео, которое она почти сразу удалила (есть в распоряжении Infox).
В нем она рассказала, что, будучи на яхте, вообще не представляла, с кем отдыхает.
«Я не хотела вступать в интимную связь ни с ними ни с кем-либо еще. Я боялась отказать. Я находилась в такой ситуации. Да, Алексей (Навальный) прав. Это была Европа… Я боялась, что со мной могут что-то сделать, если я откажу. Потом, когда я узнала, кто на самом деле эти люди… я поняла, что можно в полицию не обращаться. Все, что я скажу, не будет иметь смысла. Я хочу, чтобы люди с фотографии с яхты ответили за свои действия», -сказала Рыбка на удаленном видео.
yozhovy_kvach 08 февраля 2018 | 22:15
Если девушка член ЕР, то такой акт считается патриотическим и осуждению не подлежит.
headhunter_ 08 февраля 2018 | 22:43
yozhovy_kvach: "Если девушка член ЕР, то такой акт считается патриотическим и осуждению не подлежит."
А в ЕР бывают девушки НЕ проститутки? :-D
fikus74 08 февраля 2018 | 22:21
Серега приходько уже не молодой , а групповуха как известно "заводит".
sadda 08 февраля 2018 | 22:23
Ворюги путинские.
uncleraven 08 февраля 2018 | 22:24
Кабаки и бабы доведут до цугундера (с)
https://www.youtube.com/watch?v=JyjoYwqdu0k
frauava17 08 февраля 2018 | 22:40
uncleraven: "Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал.
Языком метут, как метлой машут!"
vlasta64 08 февраля 2018 | 22:24
Порно Касьянова затмит любые вымыслы Сисяна, просто смешно смотреть на его потуги.
riots 08 февраля 2018 | 22:29
https://twitter.com/_/status/961668380892778496
https://twitter.com/_/status/961662391586041856
Скандал ?
headhunter_ 08 февраля 2018 | 22:47
riots: "Скандал ?"
Да какой там скандал - упадет в ущелье в Норвегии и все...всякое бывает...
abuvgrobu 08 февраля 2018 | 22:29
Обвинил. И ?.. А не так давно он Медведева обвинил, а до того ещё кого-то.. Ну и ?..
А дело в том, похоже, что - "дай мне денег, а то обвиню", да в том, что "пришлите мне денег на борьбу и обвинения".. Каждый старается жить припеваючи за чужой счет, не работая. Навальный - вот таким способом..
flotskyi 08 февраля 2018 | 22:57
Настя Рыбка близко знакома с Навальным, насколько близко?
zhnec07 08 февраля 2018 | 23:09
Да даже если и был с девицами на яхте и что.... Леша уже не способен...? обвинения в коррупционных связях со слов проститутки, которая до сих пор не знает точно кто это был...достойно торгаша картошкой на рынке...
pasyss 08 февраля 2018 | 23:17
Дедушки с двойными подбородками, любящие лапать 18+()))))) девиц без боя не сдадутся.
fresh_breeze 08 февраля 2018 | 23:21
Да ладно, Альоша, сперва проворонил Улюкаева с Белых, а теперь решил на Приходько поправить свой имидж срывателя покровов? Неубедительно как-тА.
elenaprekrasnaya2009 08 февраля 2018 | 23:42
А там точно только эти двое были?
Или в каютах еще кто поважнее с девушками баловался? А эти только громоотводом служат?
Как ей книгу-то выпустить дали... ?
ly4_sveta 08 февраля 2018 | 23:48
На такие расследования обращают внимание только в
Европе, Америке и прочих цивилизлванных странах. Будут
мусолить и истерить на всех российских каналах по их
поводу. А про наших - тишина. Мы же только чужим способны
промывать косточки и обливазать грязью.