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Эксклюзив Эха 22:03, 08 февраля 2018

Навальный выложил в сеть фильм с обвинениями в адрес зампреда правительства Сергея Приходько

Политик Алексей Навальный выложил в сеть фильм с обвинениями в сторону зампреда Правительства Сергея Приходько в коррупционных связях с миллиардером Олегом Дерипаской. Глава ФБК утверждает, что узнал об этом из книги Насти Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера».

Автор книги в эфире youtube-канала «Навальный.Live» сказала, что не знает был ли человек, которого она описала в тексте, зампредом правительства. Также Настя Рыбка отметила, что лично близко знакома с Алексеем Навальным, и глава ФБК в неё влюблён.

Некоторые факты вызывают сомнение, но фильм прекрасно передаёт быт нынешних приближенных к президенту чиновников, — сказал в эфире «Эха» политолог Глеб Павловский. Он отметил, что власти вряд ли отреагируют на этот фильм. С их точки зрения, если начать обращать внимания на такие расследования, то можно открыть дверь в бездну, — считает политолог.

Комментарии

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s_talker002 08 февраля 2018 | 22:07

\Глава ФБК утверждает, что узнал об этом из книги Насти Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера»...\
Эх Леха.....

pycckoe_cpy 08 февраля 2018 | 22:11

Реакция рашкобыдла на разоблачения Навального: да, мы знаем, что путин вор и убийца, но нам именно такой вошьть и нужен.
Как Маугли говорил: мы с тобой одной крови.

mcf 08 февраля 2018 | 22:26

что там нам Уссатая Подстилка скажет? Будет комментировать? Или тоже со шлюхами на яхтах катается назло навке?

maxcarev 08 февраля 2018 | 22:37

Лживые, продажные, как все проституки, твари у руководства страны.
На них уже пробы негде ставить. Они "зарабатывают", а точнее отмывают баблосы от своих назначенных "миллиардеров".

litovec55 08 февраля 2018 | 22:27

pycckoe_cpy: на разоблачения Навального:
Хохляцкое быдло от радости наложило полные штаны и практически из шкурки выпрыгивает!!

pycckoe_cpy 08 февраля 2018 | 22:31

litovec55: из тебя литовец, как из говна пуля.

flotskyi 08 февраля 2018 | 22:53

pycckoe_cpy: и кто вы такие и что знаете, укробыдло салоедное? Мы с не одной крови дерьмо потрошенковское..

(комментарий скрыт)

fresh_breeze 08 февраля 2018 | 23:30

flotskyi:

Порошенко не трожьте! Он на венский бал полетел, чтобы представить свою европейскую страну во всей красе. Страна ради того, чтобы этот красапет отплясывал в Вене гопака, выделила ему на перелёт 800 000 гривен.

А где на том балу Путин? Нэма? Ось воно як...

Теперь сами подумайте, какая страна богаче, если у вас, рашкованов, даже снарядить своего президента на венский бал денег нету.

СУГС!

zhnec07 08 февраля 2018 | 23:01

pycckoe_cpy: ха-ха, ну у вас-то кровь точно голубая...как у каракатицы...плюнул в вечность и дёру...а ведь догонит вас....и не за слова, за глупость...

vor_mbh_xa_xa 08 февраля 2018 | 22:13

В соседней школе прошел митинг обманутых школяров под девизом:
"Не переведём сисяну на карточку больше ни копейки".

Это за невыданные по 300 евро каждому прогулявшему на акциях уроки.

polsan 08 февраля 2018 | 22:25

vor_mbh_xa_xa: что тролль, писать нечего, методичка закончилась, а нового дерьма не подвезли?! )) Пей боярышник и долижи левый сапог, что твой хозяин в дерьмо заступил! )) Да хорошо лижи, а то и 11,80 не получишь, как он вернётся! ))

oldpartizan 08 февраля 2018 | 22:08

путотролли, ау...

alien_3 08 февраля 2018 | 22:15

oldpartizan: а вы не завидуйте

ys171717 08 февраля 2018 | 22:08


По всем телодвижениям власти мы видим, что главная цель Урфина Джюса - это повышение явки! Хорошая явка для него - это подтверждение его силы разделять и властвовать: разводить и держать окружение и народ в узде. Неявка для него - это признак слабости, которая вынудит его окружение искать ему замену. Неважно, за кого вы или против кого вы. К примеру, 60% явки Х 80% голосов за Урфина Джюса = 48% ото всех за Урфина Джюса, то есть меньше половины. И Урфин Джюс падает в глазах своего окружения. Это единственное, чего Урфин Джюс боится. Яблоко и Собчак, чтобы они ни говорили, по факту играют на власть, как и жирик с коммуняками, никто из них не реально не борется ни против нынешней власти, ни за свою власть, спойлеры, только за госбабло. Все очевидно. Призыв к бойкоту выборов является благом для каждого из россиян, потому как губителен для лживой, воровской, диктаторской и оккупационной власти, которая уничтожает свободу, экономику, право и мораль. Только бойкот!

mikhail_spb_ 08 февраля 2018 | 22:10


Ничего удивительного: властные жулики, воры и бандиты в погонах и без везде устраивают шикарные малины с бл-ми.
Благодаря расследованиям Алексея Навального всё больше россиян узнаёт правду о преступной сущности коррупционной вертикали власти.

fikus74 08 февраля 2018 | 22:14

Анастасия Рыбка, ставшая фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о совместном отдыхе предпринимателя Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства РФ Сергея Приходько на яхте в Европе, предложила Дерипаске жениться.

В своем Instagram она опубликовала видео, где заявила: «У меня есть честь и чувство собственного достоинства. Хочу, чтобы Олег (Дерипаска – ред.) решил, как именно мы будем разбираться с вопросом. Вижу два варианта. Либо он на мне женится, и я не потеряю честь и достоинство, либо я пишу заявление на изнасилование. Я буду добиваться, чтобы он и его друг пришли на «Пусть говорят» и ответили за свои поступки».

Стоит отметить, что немногим ранее Рыбка опубликовала в Instagram другое видео, которое она почти сразу удалила (есть в распоряжении Infox).

В нем она рассказала, что, будучи на яхте, вообще не представляла, с кем отдыхает.

«Я не хотела вступать в интимную связь ни с ними ни с кем-либо еще. Я боялась отказать. Я находилась в такой ситуации. Да, Алексей (Навальный) прав. Это была Европа… Я боялась, что со мной могут что-то сделать, если я откажу. Потом, когда я узнала, кто на самом деле эти люди… я поняла, что можно в полицию не обращаться. Все, что я скажу, не будет иметь смысла. Я хочу, чтобы люди с фотографии с яхты ответили за свои действия», -сказала Рыбка на удаленном видео.

yozhovy_kvach 08 февраля 2018 | 22:15

Если девушка член ЕР, то такой акт считается патриотическим и осуждению не подлежит.

headhunter_ 08 февраля 2018 | 22:43

yozhovy_kvach: "Если девушка член ЕР, то такой акт считается патриотическим и осуждению не подлежит."

А в ЕР бывают девушки НЕ проститутки? :-D

fikus74 08 февраля 2018 | 22:21

Серега приходько уже не молодой , а групповуха как известно "заводит".

sadda 08 февраля 2018 | 22:23

Ворюги путинские.

uncleraven 08 февраля 2018 | 22:24

Кабаки и бабы доведут до цугундера (с)
https://www.youtube.com/watch?v=JyjoYwqdu0k

frauava17 08 февраля 2018 | 22:40

uncleraven: "Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал.
Языком метут, как метлой машут!"

vlasta64 08 февраля 2018 | 22:24

Порно Касьянова затмит любые вымыслы Сисяна, просто смешно смотреть на его потуги.

riots 08 февраля 2018 | 22:29

https://twitter.com/_/status/961668380892778496
https://twitter.com/_/status/961662391586041856
Скандал ?

headhunter_ 08 февраля 2018 | 22:47

riots: "Скандал ?"

Да какой там скандал - упадет в ущелье в Норвегии и все...всякое бывает...

abuvgrobu 08 февраля 2018 | 22:29

Обвинил. И ?.. А не так давно он Медведева обвинил, а до того ещё кого-то.. Ну и ?..
А дело в том, похоже, что - "дай мне денег, а то обвиню", да в том, что "пришлите мне денег на борьбу и обвинения".. Каждый старается жить припеваючи за чужой счет, не работая. Навальный - вот таким способом..

flotskyi 08 февраля 2018 | 22:57

Настя Рыбка близко знакома с Навальным, насколько близко?

zhnec07 08 февраля 2018 | 23:09

Да даже если и был с девицами на яхте и что.... Леша уже не способен...? обвинения в коррупционных связях со слов проститутки, которая до сих пор не знает точно кто это был...достойно торгаша картошкой на рынке...

pasyss 08 февраля 2018 | 23:17

Дедушки с двойными подбородками, любящие лапать 18+()))))) девиц без боя не сдадутся.

fresh_breeze 08 февраля 2018 | 23:21

Да ладно, Альоша, сперва проворонил Улюкаева с Белых, а теперь решил на Приходько поправить свой имидж срывателя покровов? Неубедительно как-тА.

elenaprekrasnaya2009 08 февраля 2018 | 23:42

А там точно только эти двое были?
Или в каютах еще кто поважнее с девушками баловался? А эти только громоотводом служат?

Как ей книгу-то выпустить дали... ?

ly4_sveta 08 февраля 2018 | 23:48

На такие расследования обращают внимание только в
Европе, Америке и прочих цивилизлванных странах. Будут
мусолить и истерить на всех российских каналах по их
поводу. А про наших - тишина. Мы же только чужим способны
промывать косточки и обливазать грязью.

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