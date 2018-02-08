«Новая газета»: Турция может быть причастна к уничтожению российского Су-25 в Сирии

Турция может быть причастна к уничтожению российского Су-25 в Сирии. Об этом пишет «Новая газета», подчеркивая, что Анкара давно не скрывает факта поставки оружия сирийским боевикам.

Российский штурмовик был атакован 3 февраля, когда находился в небе над так называемой турецкой зоной деэскалации — территорией, порядок на которой должна обеспечивать Анкара. При этом упал самолет уже в российской «зоне ответственности». Забрать обломки сбитого Су-25 Россия до сих пор не может, из чего «Новая газета» делает вывод, что де-факто эту территорию не контролируют ни российские военные, ни официальный Дамаск. Издание предполагает, что по этой же причине Россия не предъявляет никаких претензий Турции, представители которой ранее не раз заявляли о поддержке так называемой «умеренной оппозиции».

На официальном уровне президенты двух стран договорились усилить координацию своих вооруженных сил в борьбе с террористами, а Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принес соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью российского пилота.

Летчик Роман Филипов сегодня был похоронен в Воронеже. Ранее указом президента Путина ему было присвоено звание Героя России посмертно.