«Новая газета»: Турция может быть причастна к уничтожению российского Су-25 в Сирии
Турция может быть причастна к уничтожению российского Су-25 в Сирии. Об этом пишет «Новая газета», подчеркивая, что Анкара давно не скрывает факта поставки оружия сирийским боевикам.
Российский штурмовик был атакован 3 февраля, когда находился в небе над так называемой турецкой зоной деэскалации — территорией, порядок на которой должна обеспечивать Анкара. При этом упал самолет уже в российской «зоне ответственности». Забрать обломки сбитого Су-25 Россия до сих пор не может, из чего «Новая газета» делает вывод, что де-факто эту территорию не контролируют ни российские военные, ни официальный Дамаск. Издание предполагает, что по этой же причине Россия не предъявляет никаких претензий Турции, представители которой ранее не раз заявляли о поддержке так называемой «умеренной оппозиции».
На официальном уровне президенты двух стран договорились усилить координацию своих вооруженных сил в борьбе с террористами, а Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принес соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью российского пилота.
Летчик Роман Филипов сегодня был похоронен в Воронеже. Ранее указом президента Путина ему было присвоено звание Героя России посмертно.
Комментарии33
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mikhail_spb_ 08 февраля 2018 | 22:05
Выходит, эрдоганчик нанёс очередной удар ножом в израненную спину нацлидера?
Интересно, на этот раз он отделается одними помидорами или нет?
seryj_wolk 08 февраля 2018 | 22:09
mikhail_spb_: Эрдоган - кузнец героев рфии и ее друг - не разлей вода!
semia 08 февраля 2018 | 22:22
Путин и слова не скажет Эдрогану. Тот же может легко закрыть ему выход из Черного моря. Тогда как Путин будет воевать и блефовать?
nikitin43 08 февраля 2018 | 22:33
semia: труба , в которую расея вложила 6 млрд зелени может быть закрыта или взорвана эрдоганом , ему подчинённым формированиям . вова на крючке у эрдогана .
metvlag 08 февраля 2018 | 22:22
seryj_wolk: Турция может быть причастна к уничтожению российского Су-25 в Сирии
Это было ясно с самого начала.
боевики, сбившие самолет подконтрольны Турции, иначе как бы Турция получила у них тело летчика.
mjolner777 08 февраля 2018 | 23:17
metvlag:
С чего бы "Эховские" пенсы, лохлы и армянский педик организованно переводят стрелки?
Похоже, либерастическому быдлу пообещали новую порцию Доширака...
metulag 09 февраля 2018 | 00:01
mjolner777: Гниложопый, так как Турция раздобыла труп летчика у боевиков?
akademik_ugarov_56 08 февраля 2018 | 22:22
Инопланетяне тоже могут быть причастны.
Могут быть, а могут ведь и не быть.
Удобная новость.
palmcoast___ 08 февраля 2018 | 22:30
Надо туркам срочно С 400 поставить, тогда можно будет точно устанавливать, что своя ракета сбила, а значит это дружественный огонь.
palmcoast___ 08 февраля 2018 | 22:34
akademik_ugarov_56:
Извини профессор, не прочитал твою реплику, а сразу влепендил свою.
А по поводу инопланетян согласен, но инопланетяне это могут быть черти, посланные Богом. Тогда возникает вопрос: за что Бог начал так часто гневиться на Россию?
dokolle 08 февраля 2018 | 22:42
akademik_ugarov_56: Инопланетяне тоже могут быть причастны.
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Нет, вы ошибаетесь, у нас сейчас плановое совещание в Шамболе.
Илон Маск сказал, что забыл в космическом электромобиле свой кошелек, и по такому поводу мы хотим предложить Рогозину запустить свой атомный батут.
До встрече на орбите akademik, мы тоже хотим немного порулить.
pycckoe_cpy 08 февраля 2018 | 22:06
уничтожение самолета малайзийских авиалиний, которое привело к гибели 298 человек (планировалось уничтожение российского пассажирского самолета), является террористическим актом, организованным высшим военным руководством Российской Федерации по приказу президента Путина
http://gordonua.com/publications/ot-vzryva-polskogo-samoleta-do-sbitiya-mh17-ili-specoperaciya-putina-po-zachistke-ispolniteley-aviakatastrof-rassledovanie-229209.html
andy66 08 февраля 2018 | 22:08
Специально продал ПРИ Игла чтобы подумали сами знаете на кого
testmeter 08 февраля 2018 | 22:10
Виноват опять окажется нерадивый наводчик, которого снова вынудил Фетхуллах Гюлен. Не лишать же в очередной раз российских портянок помидоров из-за очередного мирного летуна. Да и места для ножей в спине уже не осталось
metvlag 08 февраля 2018 | 22:27
testmeter: А турки втыкают не в спину. Сзади, но не в спину.
vlasta64 08 февраля 2018 | 22:11
Новая газета это филлиал эха, там работает военным аналитиком полная мразота
yozhovy_kvach 08 февраля 2018 | 22:20
vlasta64: мешают тебе глотать от Эрдогана?
nanarytwo 08 февраля 2018 | 22:14
Как только - «Новая газета» = фейк 99%.
andre_klimov 08 февраля 2018 | 22:20
nanarytwo:
Аналогичные сведения публиковала на днях "The Independent", например.
mjolner777 08 февраля 2018 | 23:14
andre_klimov:
Это значит, что пендосы обосрались и организованно переводят стрелки.
alexander25101977 08 февраля 2018 | 22:15
Что, друган Эрдоган Путе очередной нож в спинку пихнул? Истыкал уже всего болезного, а примочки в виде томатов турецких не помогли.
av_babich 08 февраля 2018 | 22:18
помидоров опять не будет?
piterjanis 08 февраля 2018 | 22:35
av_babich: помидоров и без Турции полно в магазинах
palmcoast___ 08 февраля 2018 | 22:48
piterjanis:
В магазинах за деньги. Так что не ленись, а выращивай и поливай свои., чтобы по пол цыбарки с каждой ветки снять.
ostanovka 08 февраля 2018 | 22:28
Какие проблемы?
Россия сама продает оружие Турции.
Событие недавних дней: Россия счастливо визжит, что Турция заключила с ней контракт на поставку с400.
Так что Россия сама за деньги готовит смерть своим наемникам. Завтра турки жахнут с400 по рашко-недоносцу Кузе или там по русским же самолётам или городам.
Все торгуют оружием, так почему Россия должна деньги терять ради каких-то там гЭроев, как говорит Горный?
kaminas 08 февраля 2018 | 22:31
Эрдаган куёт героев России .
Засунет нож под рёбра Солнцеподобному , извинится , засунет второй раз , улыбнётся и так постоянно и каждодневно .
Видать нравится Солнцеподобному .
igormen 08 февраля 2018 | 23:12
kaminas: Ой не нож он сует, не нож
muuroomaa 08 февраля 2018 | 22:42
Аааааа, Эрдогаша! Теперь помидорами не отделаешься!
zonda_ 08 февраля 2018 | 22:46
Пердоган- паша не теряет форму и подерживает тонус ботекса
oneoretwo 08 февраля 2018 | 22:46
штоа, апять гавняк памидорчикам?
kostia1971 08 февраля 2018 | 23:06
Россияне ненавидят США, а самолеты наши сбивает Турция....
liquidsky__ 08 февраля 2018 | 23:08
Новый фейк от "новой".
igormen 08 февраля 2018 | 23:10
Чисто клеветническая статья. Во-первых русских в Сирии нет, во-вторых сам Путин в 3 раз отдал приказ об их выводе из Сирии, в-третьих все террористы уничтожены крылатыми ракета и авианосцем "Кузей", одну Пальмиру 2 раза освобождали. А Турция и Эрдоган - друзья Путина и России, а про нож в спину, так не было этого, не нож это был, а протянутая дружеская рука