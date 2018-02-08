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22:01, 08 февраля 2018

«Новая газета»: Турция может быть причастна к уничтожению российского Су-25 в Сирии

Турция может быть причастна к уничтожению российского Су-25 в Сирии. Об этом пишет «Новая газета», подчеркивая, что Анкара давно не скрывает факта поставки оружия сирийским боевикам.

Российский штурмовик был атакован 3 февраля, когда находился в небе над так называемой турецкой зоной деэскалации — территорией, порядок на которой должна обеспечивать Анкара. При этом упал самолет уже в российской «зоне ответственности». Забрать обломки сбитого Су-25 Россия до сих пор не может, из чего «Новая газета» делает вывод, что де-факто эту территорию не контролируют ни российские военные, ни официальный Дамаск. Издание предполагает, что по этой же причине Россия не предъявляет никаких претензий Турции, представители которой ранее не раз заявляли о поддержке так называемой «умеренной оппозиции».

На официальном уровне президенты двух стран договорились усилить координацию своих вооруженных сил в борьбе с террористами, а Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принес соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью российского пилота.

Летчик Роман Филипов сегодня был похоронен в Воронеже. Ранее указом президента Путина ему было присвоено звание Героя России посмертно.

Комментарии

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mikhail_spb_ 08 февраля 2018 | 22:05


Выходит, эрдоганчик нанёс очередной удар ножом в израненную спину нацлидера?
Интересно, на этот раз он отделается одними помидорами или нет?

seryj_wolk 08 февраля 2018 | 22:09

mikhail_spb_: Эрдоган - кузнец героев рфии и ее друг - не разлей вода!

semia 08 февраля 2018 | 22:22

Путин и слова не скажет Эдрогану. Тот же может легко закрыть ему выход из Черного моря. Тогда как Путин будет воевать и блефовать?

nikitin43 08 февраля 2018 | 22:33

semia: труба , в которую расея вложила 6 млрд зелени может быть закрыта или взорвана эрдоганом , ему подчинённым формированиям . вова на крючке у эрдогана .

metvlag 08 февраля 2018 | 22:22

seryj_wolk: Турция может быть причастна к уничтожению российского Су-25 в Сирии

Это было ясно с самого начала.
боевики, сбившие самолет подконтрольны Турции, иначе как бы Турция получила у них тело летчика.

mjolner777 08 февраля 2018 | 23:17

metvlag:

С чего бы "Эховские" пенсы, лохлы и армянский педик организованно переводят стрелки?
Похоже, либерастическому быдлу пообещали новую порцию Доширака...

metulag 09 февраля 2018 | 00:01

mjolner777: Гниложопый, так как Турция раздобыла труп летчика у боевиков?

akademik_ugarov_56 08 февраля 2018 | 22:22

Инопланетяне тоже могут быть причастны.
Могут быть, а могут ведь и не быть.
Удобная новость.

palmcoast___ 08 февраля 2018 | 22:30

Надо туркам срочно С 400 поставить, тогда можно будет точно устанавливать, что своя ракета сбила, а значит это дружественный огонь.

palmcoast___ 08 февраля 2018 | 22:34

akademik_ugarov_56:

Извини профессор, не прочитал твою реплику, а сразу влепендил свою.
А по поводу инопланетян согласен, но инопланетяне это могут быть черти, посланные Богом. Тогда возникает вопрос: за что Бог начал так часто гневиться на Россию?

dokolle 08 февраля 2018 | 22:42

akademik_ugarov_56: Инопланетяне тоже могут быть причастны.
=============
Нет, вы ошибаетесь, у нас сейчас плановое совещание в Шамболе.
Илон Маск сказал, что забыл в космическом электромобиле свой кошелек, и по такому поводу мы хотим предложить Рогозину запустить свой атомный батут.
До встрече на орбите akademik, мы тоже хотим немного порулить.

pycckoe_cpy 08 февраля 2018 | 22:06

уничтожение самолета малайзийских авиалиний, которое привело к гибели 298 человек (планировалось уничтожение российского пассажирского самолета), является террористическим актом, организованным высшим военным руководством Российской Федерации по приказу президента Путина

http://gordonua.com/publications/ot-vzryva-polskogo-samoleta-do-sbitiya-mh17-ili-specoperaciya-putina-po-zachistke-ispolniteley-aviakatastrof-rassledovanie-229209.html

andy66 08 февраля 2018 | 22:08

Специально продал ПРИ Игла чтобы подумали сами знаете на кого

testmeter 08 февраля 2018 | 22:10

Виноват опять окажется нерадивый наводчик, которого снова вынудил Фетхуллах Гюлен. Не лишать же в очередной раз российских портянок помидоров из-за очередного мирного летуна. Да и места для ножей в спине уже не осталось

metvlag 08 февраля 2018 | 22:27

testmeter: А турки втыкают не в спину. Сзади, но не в спину.

vlasta64 08 февраля 2018 | 22:11

Новая газета это филлиал эха, там работает военным аналитиком полная мразота

yozhovy_kvach 08 февраля 2018 | 22:20

vlasta64: мешают тебе глотать от Эрдогана?

nanarytwo 08 февраля 2018 | 22:14

Как только - «Новая газета» = фейк 99%.

andre_klimov 08 февраля 2018 | 22:20

nanarytwo:
Аналогичные сведения публиковала на днях "The Independent", например.

mjolner777 08 февраля 2018 | 23:14

andre_klimov:

Это значит, что пендосы обосрались и организованно переводят стрелки.

(комментарий скрыт)

alexander25101977 08 февраля 2018 | 22:15

Что, друган Эрдоган Путе очередной нож в спинку пихнул? Истыкал уже всего болезного, а примочки в виде томатов турецких не помогли.

av_babich 08 февраля 2018 | 22:18

помидоров опять не будет?

piterjanis 08 февраля 2018 | 22:35

av_babich: помидоров и без Турции полно в магазинах

palmcoast___ 08 февраля 2018 | 22:48

piterjanis:

В магазинах за деньги. Так что не ленись, а выращивай и поливай свои., чтобы по пол цыбарки с каждой ветки снять.

ostanovka 08 февраля 2018 | 22:28

Какие проблемы?
Россия сама продает оружие Турции.
Событие недавних дней: Россия счастливо визжит, что Турция заключила с ней контракт на поставку с400.
Так что Россия сама за деньги готовит смерть своим наемникам. Завтра турки жахнут с400 по рашко-недоносцу Кузе или там по русским же самолётам или городам.
Все торгуют оружием, так почему Россия должна деньги терять ради каких-то там гЭроев, как говорит Горный?

kaminas 08 февраля 2018 | 22:31

Эрдаган куёт героев России .
Засунет нож под рёбра Солнцеподобному , извинится , засунет второй раз , улыбнётся и так постоянно и каждодневно .
Видать нравится Солнцеподобному .

igormen 08 февраля 2018 | 23:12

kaminas: Ой не нож он сует, не нож

muuroomaa 08 февраля 2018 | 22:42

Аааааа, Эрдогаша! Теперь помидорами не отделаешься!

zonda_ 08 февраля 2018 | 22:46

Пердоган- паша не теряет форму и подерживает тонус ботекса

oneoretwo 08 февраля 2018 | 22:46

штоа, апять гавняк памидорчикам?

kostia1971 08 февраля 2018 | 23:06

Россияне ненавидят США, а самолеты наши сбивает Турция....

liquidsky__ 08 февраля 2018 | 23:08

Новый фейк от "новой".

igormen 08 февраля 2018 | 23:10

Чисто клеветническая статья. Во-первых русских в Сирии нет, во-вторых сам Путин в 3 раз отдал приказ об их выводе из Сирии, в-третьих все террористы уничтожены крылатыми ракета и авианосцем "Кузей", одну Пальмиру 2 раза освобождали. А Турция и Эрдоган - друзья Путина и России, а про нож в спину, так не было этого, не нож это был, а протянутая дружеская рука

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