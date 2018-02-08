Подпись под заявлением, на основании которого возбуждено дело о сбыте наркотиков в «Додо Пицца», сфабрикована
Подпись под заявлением в полицию, на основании которого возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в пиццерии «Додо Пицца», была сфабрикована. Об этом сообщил РБК основатель сети пиццерий Федор Овчинников. Заявительницей по делу значится инвестор пиццерии в Люберцах Екатерина Пронина. Она заявляет, что подпись не ее. Заявление подано в другом районе Москвы, где она не живет. По мнению Прониной, дело могли сфальсифицировать конкуренты. Она намерена обратиться в полицию с целью защиты своего имени.
Комментарии10
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zapadnay 08 февраля 2018 | 21:38
Кому-то не даёт покоя эта пиццерия, кто-то глаз положил.
vasilevich58 08 февраля 2018 | 21:56
Как в анекдоте: "- А десятерых уже расстреляли!"
anemon 08 февраля 2018 | 22:00
Кто-то и подпись Гайдара подделал в доверености для легализации лицензий и сделок по прогамме "Сырье в обмен на продовольствие" в Питере конца 90-х. 90-е - next!
ed10075 08 февраля 2018 | 22:03
Адвокаты владельца пиццерии умно сработали. Предали публичной огласке попытку силовиков "отжать" прибыльный бизнес. И Федор Овчинников молодец, не испугался. Пожелаем, чтобы все для него этим и обошлось.
ugiazov 08 февраля 2018 | 22:38
ed10075: Не выйдет с наркотиками, подкинут патроны.
oldcitizen 08 февраля 2018 | 22:16
До чего же просто возбудить уголовное дело! Жалко, что перестал приходить Барщевский. Хорошо бы у него спросить, это везде так или Россия опять идёт своим путём. Ведь по каким-то фигурантам дела не возбуждают при наличии железобетонных улик. И мы знаем этих фигурантов.
djuga 09 февраля 2018 | 00:30
oldcitizen: Жалко, что перестал приходить Барщевский.
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Да, интересный был персонаж. Но, похоже, даже у него закончились оправдательные "пропутинские" аргументы".
stas_russkiy 08 февраля 2018 | 22:27
А мусорам не мешало-бы проверить свои сортиры. И поставить там круглосуточные посты. Или думают, что в их сортирах не делают закладки?
sulla663 08 февраля 2018 | 22:45
Судя по тому, как активно ведется компанией освоение рынка, сфабрикована не подпись, а все дело, в рекламных целях... А что - молодцы, оригинально. Прочитав сие, а также отзывы о компании, после ознакомления с официальным сайтом оной, непроизвольно возникло чувство какой-то подставы, лжи...Готовность раскаяния за ложные подозрения есть, но быть может, я не в одиночестве? Странно все это. Кому нафиг нужна сеть пиццерий? Это не нефтяной бизнес, не Домодедово...
djuga 09 февраля 2018 | 00:34
sulla663: Это не нефтяной бизнес, не Домодедово...
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"Кормовая база" сократилась и продолжает сокращаться. На нефти и газе сидят "путинские боги с "Олимпа" - чужие там не ходят. А здесь уже развитый бизнес, опробованный, отработанный.