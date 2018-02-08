Подпись под заявлением, на основании которого возбуждено дело о сбыте наркотиков в «Додо Пицца», сфабрикована

Подпись под заявлением в полицию, на основании которого возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в пиццерии «Додо Пицца», была сфабрикована. Об этом сообщил РБК основатель сети пиццерий Федор Овчинников. Заявительницей по делу значится инвестор пиццерии в Люберцах Екатерина Пронина. Она заявляет, что подпись не ее. Заявление подано в другом районе Москвы, где она не живет. По мнению Прониной, дело могли сфальсифицировать конкуренты. Она намерена обратиться в полицию с целью защиты своего имени.