На заседании совета по науке при главе Башкирии предложили не спасать недоношенных младенцев весом 500-600 граммов
Завкафедрой психиатрии Башкирского государственного медуниверситета Владимир Юлдашев заявил, что российские врачи выхаживают таких детей из «псевдогуманизма» в то время как в западных странах их отключают от аппаратов искусственного дыхания. Аудиозапись заседания совета опубликовал Телеграм-канал «Мэш».
После этого выступления глава Башкирии Рустем Хамитов попросил обсуждать этот вопрос дальше без журналистов. Перед завершением трансляции заседания Хамитов сказал Юлдашеву: «в чем-то я, наверное, с вами соглашусь».
Комментарии46
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tks 08 февраля 2018 | 21:37
Лавры Древней Спарты беспокоят? Там недоношенных детей со скалы сбрасывали.
Но как насчет плохой экологии и плохого питания из-за нищеты, не уважаемые деятели?
astet 08 февраля 2018 | 21:49
tks: это они по недомыслию,
ибо не знали,
что наш вождь Путин был недоношенным ребёнком...
tks 08 февраля 2018 | 21:55
astet: "@ляxa муха!!!!" как любил восклицать один персонаж в "Бесславных ублюдках"...
pozordanilkiny2010 08 февраля 2018 | 22:35
astet: А может , наоборот. знали?
archibald_dandy_esquire 08 февраля 2018 | 21:52
tks:
Да, сэры,
эксперт по народонаселение г-он Собянин авторитетно заявил, что в России 15 миллионов "условно лишнего населения", а тут какие-то дети, из которых никак не удастся вырастить годных к к почетной обязанности и праву служить в Вооруженных Силах РФ и в ЧВК Уткина, защищая российских главжуликов и главворов.
"это нецелесообразно", как сказал бы самовыдвиженец.
tks 08 февраля 2018 | 22:01
archibald_dandy_esquire: Посмертная слава царя Леонида (или кто там был, во главе 300 спартанцев?) видимо, не дает покоя "самому целесообразному" "самовыдвиженцу"...
pusto1 08 февраля 2018 | 22:00
Юлдашев случаем не из конторы курирует психиатрию? Знаток помоему ещё тот.
fikus74 08 февраля 2018 | 22:07
tks: я уже давно подозревал, что в раше правят нацисты, которые увлекались евгеникой.
yuriyp 08 февраля 2018 | 21:40
Напрасно выходит в свое время спасали этих недоношенных из совета...
milyimilyi 08 февраля 2018 | 21:42
Действительно зачем, а кому больше пятидесяти- запрет на реанимацию
amrigo 08 февраля 2018 | 21:50
Всё правильно, это по сути абортивный материал.
tks 08 февраля 2018 | 21:53
amrigo: Жалко, что существа, одобряющие такие "предложения", не стали в своё время "жертвами аборта".
anemon 08 февраля 2018 | 21:54
Скорее всего, меня за этот пост забанят (хотелось бы). Но, пожалуй, соглашусь. Нет у нас медицины для выхаживания таких детей, и нет медпомощи и средств для тех, кто с огромным трудом помощи медиков выжил. Есть знакомые семьи с этими проблемами.
Дети с ДЦП, если не дети хотя бы миллионеров путинского призыва, не имеют никаких шансов на выздоровление, а их родители - хотя бы на минимальную государственную помощь.
tks 08 февраля 2018 | 21:58
anemon: Недоношенные дети - не всегда и не все с такими проблемами. С такой логикой если, то престарелых тоже не нужно лечить.
anemon 08 февраля 2018 | 22:07
tks: Была бы у нас медицина США, Израля и Европы - согласилась бы. Но у нас все эти проблемы лягут на мать, как правило, - одинокую, потому, как папы линяют в подобных обстоятельствах. А у неё - ни жилья, ни заработка, ни бесплатной медицины, да и (в последнее время) - ни гражданства и прописки. Вы представляете себе состояние этой женщины?
tks 08 февраля 2018 | 22:17
anemon: Проблема в том, что здесь даже диагностика отвратительная.
tks 08 февраля 2018 | 22:20
tks: Кого "определят" такие "спецы" и на таком "оборудовании" в расход, не ведомо никому. Даже Господу нашему.
maphusail 08 февраля 2018 | 22:15
anemon:
Тема сложная.. Моя дочь родилась семимесячной весом 900 г и с отеком легких в 95-м, выходили на Каширском, в центре для недоношеных, кололи антибиотики, предупреждали, что будут проблемы. Они, проблемы, не заставили себя ждать. Скажем так - один взрослый всегда должен быть рядом. У нас еще ребенок умер годом раньше, подробности оставлю при себе, чтобы не шокировать, поэтому я часто задумывался о том, что, не слишком хорошо, что врачи стараются спасти жизнь всех младенцев, даже оставляя жизнь животную, растительную. Каков "подарочек" родителям и ради чего - кое-кто диссертацию на этом пишет....
anemon 08 февраля 2018 | 22:24
maphusail: Это (с несколькими вариациями) моя история. Примите мои абсолютные понимание и сочувствие. Не могу ничего сказать, кроме, как государственного - "Держитесь там!".
vonb707 08 февраля 2018 | 22:43
maphusail: В регионах подушевые расходы на медицину в разы меньше . Так в Волгограде они меньше в 6 раз ! Ситуация у нас кратно хуже и неразрешима. Нет детских врачей, коек, бесплатных медикаментов. Оптимизация!
maphusail 08 февраля 2018 | 22:47
vonb707:
Слово оптимизация никогда не забуду
vonb707 08 февраля 2018 | 23:12
maphusail: У медиков нет страшнее слова оптимизация. Медицину убивают. Откройте любой профессиональный медицинский сайт. Это море слез честных врачей которые сегодня не могут помочь своим больным. Сократили, урезали. закрыли .. только об этом и речь.
bbob 08 февраля 2018 | 23:18
maphusail: //Моя дочь родилась семимесячной весом 900//
Одна моя знакомая родилась с таким же весом - 900 грамм. И хотя это было еще в советское время, ее выходили. Выросла, получилась умница и красавица, потом мы встретились и поженились. Сами произвели на свет двоих детей, мальчик и девочка, тоже умницы и красавцы, старший уже на первом курсе универа, а в школе два раза занимал первое место на всероссийской олимпиаде по астрономии, четыре раза был призером международных олимпиад. И что, всего этого не нужно было?
tks 08 февраля 2018 | 23:58
bbob: В позднесоветское время дети значили многое и это не было показухой...
bbob 09 февраля 2018 | 00:08
tks: Ну не вполне позднесоветское. Это 1968 год был, причем не столицы какие-нибудь, а Белгород. Для того времени 900 грамм вообще было неспасаемым случаем
tks 09 февраля 2018 | 00:11
bbob: Меня в середине 70-х спасли. Вот, вам, случай.
perestarok 08 февраля 2018 | 22:04
"На заседании совета по науке при главе Башкирии предложили не спасать недоношенных младенцев весом 500-600 граммов"
С точки зрения биологии это правильно. А с гуманной... Гуманизм к одной особи не гуманен ко всему виду.
glebbalbesov 08 февраля 2018 | 22:24
perestarok: Столкнетесь с такой проблемой в реальности( не дай бог)-сразу поймете что это как раз гуманно. Жестко и страшно, но гуманно по отношению именно к такому ребенку.
eduard53 08 февраля 2018 | 22:10
Интересно, хоть какие-нить научные аргументы (окромя экономии бабла) эти башкирские учёные-секретчики привели?
anthropos 08 февраля 2018 | 22:17
Интересно, а на Западе действительно отключают в таких случаях от аппаратов по поддержанию жизни или Юлдашев наврал а ля "ЛаВрун" или "Компот"?
estate_photo 08 февраля 2018 | 23:08
anthropos: Конечно наврал, а по другому они не умеют.
bbob 08 февраля 2018 | 23:51
anthropos: Конечно, врет. В самом его изложении западной медицинской картины содержится противоречие. Если критерием для принятия решения является вес, то зачем детей массой 500-600 грамм подключать к аппарату, если потом все равно надо будет в обязательном порядке отключать?
Ну и еще, такой штришок. Где-то до 2012 или 2013 года в России если младенец массой до 1000 грамм умирал в течении 7 (кажется) дней после родов, то это не включалось в статистику младенческой смертности, т.е. считалось как бы мертворождением. Потом мы перешли на стандарты ВОЗ и показатель веса снизился с 1000 грамм до 500. Т.е. западные страны использовали этот показатель и раньше. Ну и с чего тогда они будут отключать 600-граммовых?
vonb707 08 февраля 2018 | 22:36
Суть проблемы - после того как РФ стала выполнять рекомендации ВОЗ о критериях необходимости сохранения жизни новорожденного ( там много параметров, в том числе вес не менее 500 гр) в стране резко выросло число больных детей.
Выхаживание таких детей стоит больших денег. В реале получается , что у нас есть современные неонатальные центры, где младенец находится какое - то время под присмотром квалифицированных специалистов. Но после выписке оттуда по факту все лечение, реабилитация прекращаются. Родители остаются один на один с многочисленными болезнями своих детей.
Особенно много неврологических, психиатрических больных. Младенцев с врожденной патологией. Резко выросло число детей - инвалидов. Говорю об этом как врач с 30 летним стажем.
Получение здорового во всех смыслах гражданина точно такой технологический процесс, как и изготовление технически сложного изделия. Процесс нельзя упростить. Если пропущен один этап сборки - настройки , то на выходе получатся брак.
Гуманность требует больших материальных расходов. Государство средств не дает. У молодых родителей их просто нет. При резком сокращении финансировании медицины за последние годы проблема неразрешима.
Уже сейчас в стране почти каждый десятый житель является инвалидом. Завтра их будут еще больше. Стоит тяжелая морально - нравственная дилемма. Деньги , или здоровье и жизнь человека.
tks 09 февраля 2018 | 00:00
vonb707: А что такие дети рождаются от отвратительных условий существования их родителей, "государственные мужи" и "государственные леди" не задумывались ни разу?!
vonb707 09 февраля 2018 | 00:12
tks: Это не мужи. Это тещи и троюродные дядьки в гостях на дне артиллерии. Они думают только как бы пожрать , выпить и слинять побыстрее чтобы не приглашать к себе в гости.
Во всем мире идет рост числа инвалидов. Даже в самых развитых странах. Человеческий генетический материал становиться все хуже и хуже. Медицина, социальная поддержка, материальное благополучие подменяет природную селекцию.
Человек меняет законы природы. Правильно это или нет - можно спорить до бесконечности.
shkolniza 09 февраля 2018 | 00:30
tks: Такие дети могут рождаться в любых, даже перекрасных условиях.
tks 09 февраля 2018 | 00:38
shkolniza: Да, но не понимаю, как назовем это... условно "сегрегацией по весу эмбриона", соотносится с воплями о запрете абортов? Ведь как правило, все это одни и те же лица говорят.
elenaj1959 08 февраля 2018 | 22:39
Заглянула на сайт систмы здравоохранения Великобритании (NHS). Пишут, что при преждевременных родах жизнеспособными считаются младенцы, начиная с 24 недель беременности, т.е. шестимесячные. К концу 6-го месяца длина плода достигает 30 см, вес — 600—650 г. Для них определяющим является возраст.
sm59 08 февраля 2018 | 22:47
А вот интересно, могут ли так эфектно возмущающиеся противники такого решения притвести пример ХОТЬ ОДНОГО СЧАСТЛИВОГО ребенка, рожденного в России с весом 500 грамм????
Нет? Ну тогда идите в Ж.., господа моралисты, теребящие свою вялую совесть за счет несчастных детей и их родителей!!!
vonb707 08 февраля 2018 | 23:23
sm59: Вопрос риторический. Никто не проводил пока таких исследований. Еще кто бы знал что такое счастье ))) Да и вынашивать новорожденных с таким весом стали относительно недавно.
Компенсаторные возможности человека огромны. Такой ребенок может быть здоров и может догнать своих сверстников.
Думаю, решение о вынашивании экстремально недоношенных было принято по политическим мотивам. В 90 годы РФ стремилась отвечать всем международным стандартам. Показатель детской смертности - один из важнейших демографических показателей уровня благополучия нации.
Политики не думали о том, что ребенка мало выходить, что бы он не умер в послеродовой период, но его надо еще лечить, возможно, всю оставшуюся жизнь.
sm59 08 февраля 2018 | 23:33
vonb707: Вопрос риторический. Никто не проводил пока таких исследований. Еще кто бы знал что такое счастье )))
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Да ни фига он не риторический! ВСЕ подобные дети ВСЮ ЖИЗНЬ остаются под пристальным контролем врачей. Содержатся на учете в псих и неврордиспансерах ... Почитайте их истории болезней и перестанете задавать вопросы об абстрактном счастье... Для них все намного проще.
vonb707 09 февраля 2018 | 00:04
sm59: Не надо утрировать, что все... Хотя меня нет статистики по таким детям. Как и вас тоже.
Но очевидно, что больных детей среди недоношенных конечно же больше. И насчет простоты я бы тоже воздержался судить.
tks 09 февраля 2018 | 00:07
sm59: Вот читаю вас и думаю... Наверное, вы себя верующим считаете, в церковь ходите, о запрете абортов кричите... ссылаетесь на волю Божию...
У священника исповедуетесь... посты соблюдаете... Вообще-то, Бог вам судья.
vonb707 09 февраля 2018 | 00:14
tks: Бог всем судья. Личная жизнь не тема обсуждения.
tks 09 февраля 2018 | 00:33
vonb707: Да, если она, личная жизнь не придуманная. Заметил, что много "мастеров" по домыслам образовывается, особенно когда вопросы очень сильно личные и пограничные...
edun1952 09 февраля 2018 | 00:17
Фашизм шагает по стране, а фюрер этого не замечает.