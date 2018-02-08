Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что жители страны должны стремиться вернуться на исторические земли

При этом он упомянул и Ереван – столицу соседней Армении. Выступая на съезде правящей партии, Алиев сказал, что Ереван является исторической землей азербайджанцев, а потому политической и стратегической целью должно быть возвращение в этот город. Среди других исторических земель он назвал также Сюникскую область Армении и озеро Севан на территории Армении.

Официальный Ереван пообещал отреагировать на заявление президента Алиева в ближайшее время. Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов в комментарии местному изданию «Ньюс.ам» назвал заявление Алиева «неграмотным, глупым, бессмысленным и смешным», а самого президента Азербайджана – Гитлером 21-го века.