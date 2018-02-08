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21:30, 08 февраля 2018

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что жители страны должны стремиться вернуться на исторические земли

При этом он упомянул и Ереван – столицу соседней Армении. Выступая на съезде правящей партии, Алиев сказал, что Ереван является исторической землей азербайджанцев, а потому политической и стратегической целью должно быть возвращение в этот город. Среди других исторических земель он назвал также Сюникскую область Армении и озеро Севан на территории Армении.

Официальный Ереван пообещал отреагировать на заявление президента Алиева в ближайшее время. Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов в комментарии местному изданию «Ньюс.ам» назвал заявление Алиева «неграмотным, глупым, бессмысленным и смешным», а самого президента Азербайджана – Гитлером 21-го века.

Комментарии

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akademik_ugarov_56 08 февраля 2018 | 21:40

Все верно. Ведь наши тоже из Лондона стремятся вернуться.

vasilevich58 08 февраля 2018 | 21:48

Полку эрдоганов-путиных прибыло!
До каких пор государствами на Земле будут править кровожадные придурки, для которых жизнь тысяч людей - лишь разменная монета на пути к собственному "величию"?

pusto1 08 февраля 2018 | 21:52

армяне, думаю его услышали, надо тянуться до дома :)

mordvinyka_zabiyka 08 февраля 2018 | 22:03

vasilevich58: путинизм шагает по планете

sab171 08 февраля 2018 | 22:07

vasilevich58: пока стада устраивают придурки и это к государству отношения не имеет, отара, сброд, шайка, ОПГ, племя.

metvlag 08 февраля 2018 | 22:29

akademik_ugarov_56: А твои есть в Лондоне? такие же нищие, да?

klukvik 08 февраля 2018 | 21:42

Слово за монголами

fikus74 08 февраля 2018 | 21:56

klukvik: да, точно, они в московии просто паслись стадами.

post_v 08 февраля 2018 | 21:44

26 июля 1723 года русские войска заняли Баку

значит ли это, что Россия тоже может претендовать сейчас на территорию Баку?

neyexo 08 февраля 2018 | 21:58

post_v: после революции 17 г. нарком национальностей некто Джугашвили представил план - все централизовать. Окраины были резко против, в т.ч. Грузия и Украина. Им пошли навстречу и создали союз как бы республик. Окраины согласились, но в результате ничего не получили, а потом все вопросы сами отпали.

gena462 08 февраля 2018 | 22:12

post_v: 14 сентября 1812 года французы заняли Москву.
Значит ли это, что Франция может претендовать на территорию Москвы?

(комментарий скрыт)

post_v 08 февраля 2018 | 22:46

gena462:
================

так ведь о том и речь
следующий шаг - монголо-татары (татаро-монголы) заявят свои права на Москву

kifamokich 08 февраля 2018 | 23:38

gena462: Точно, Москва им принадлежала, но потом мы её выменяли у французов на Париж, который, чёрт его знает, как, у нас оказался.

anemon 08 февраля 2018 | 21:44

Сдурел совсем потомок КБШника. Поддержку в этих начинаниях ему, видимо, обещали.

cukker 08 февраля 2018 | 21:45

вот здесь американские конгрессмены должны сказать свое веское слово

a8olduin 08 февраля 2018 | 21:46

Мля, неужели азербайджанская мафия вместе с армянской и с тысчами их таргашей сдриснут с нашей земли и рынков воевать за свои земли?.

nikchimzwet886 08 февраля 2018 | 21:46

"Ереваннаш", "Севаннаш", далее везде...

seryj_wolk 08 февраля 2018 | 21:46

Все это позоже на фейк, потому что в наше время нереально для Азербайджана захватить Армению. Тем более, что даже Карабах захватить не могут. Рфии однако в противостоянии Армении и Азербайджана - прямая выгода. Иначе она не нужна будет ни тем ни другим.

nanarytwo 08 февраля 2018 | 22:04

seryj_wolk: Наверное стратех из хохляндии? Недаром в по котлам недоумков разгоняли.

nitsahon 08 февраля 2018 | 21:49

на Дагестан он там случайно не претендует? по идее тоже мог бы..

fikus74 08 февраля 2018 | 21:54

я как русскоязычный россиянин очень хочу вернутся на историческую землю- Калифорнии.

sab171 08 февраля 2018 | 22:09

fikus74: в фриско, городок блаженных и однополых?

ymnikymnik 08 февраля 2018 | 21:56

"Ереван " он же Иреванский ханство в течение 500 лет просушествовал у мусульман до заселение хайев немецкой проститутке Катьке -2 до 1821 года в Иреване армян (хай) не пахла.

sproter 08 февраля 2018 | 21:56

Полностью поддерживаю И.Алиева. Хоть Москва и останется без тысяч таксистов, шаурмы и т.п. бизнесменов, но жители Азербайджана должны вернуться в Азербайджан.

gad123 08 февраля 2018 | 22:13

sproter: Из Ирана тоже??! Их там ВАЛОМ!!

alalrom 08 февраля 2018 | 21:59

Ничего странного, ведь исторической родиной российских бизнесменов, ворюг и детей депутатов является Англия

(комментарий скрыт)

eduard53 08 февраля 2018 | 22:04

А папа-то у него поумней-предусмотрительней-миролюбивей был, хоть и гэбист ...

wsempivet 08 февраля 2018 | 22:04

П----лей бы этому придурку навесить за такие речи! Повоевать ему захотелось! Вот сука!

yazva_sibirskaya 08 февраля 2018 | 22:20

Ооо, начинается. Что, солнечная активность повысилась?
По заголовку я подумала, что он всех азербайджанцев домой зовет.
Наконец-то, подумала я.
А тут - такое....

grigorcar 08 февраля 2018 | 22:25

мозг должен находиться выше рта.

vladimir1967 08 февраля 2018 | 22:27

Еще один фюрер объявился.

zonda_ 08 февраля 2018 | 22:30

Еще один нефтесколенвставатель. ДЕБИЛ средневековый

fleyta6 08 февраля 2018 | 22:32

Ну-ну! Вовремя мы с армянами сдружились, пора вспомнить М.Светлова: "Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать."

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