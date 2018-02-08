Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что жители страны должны стремиться вернуться на исторические земли
При этом он упомянул и Ереван – столицу соседней Армении. Выступая на съезде правящей партии, Алиев сказал, что Ереван является исторической землей азербайджанцев, а потому политической и стратегической целью должно быть возвращение в этот город. Среди других исторических земель он назвал также Сюникскую область Армении и озеро Севан на территории Армении.
Официальный Ереван пообещал отреагировать на заявление президента Алиева в ближайшее время. Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов в комментарии местному изданию «Ньюс.ам» назвал заявление Алиева «неграмотным, глупым, бессмысленным и смешным», а самого президента Азербайджана – Гитлером 21-го века.
Комментарии33
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akademik_ugarov_56 08 февраля 2018 | 21:40
Все верно. Ведь наши тоже из Лондона стремятся вернуться.
vasilevich58 08 февраля 2018 | 21:48
Полку эрдоганов-путиных прибыло!
До каких пор государствами на Земле будут править кровожадные придурки, для которых жизнь тысяч людей - лишь разменная монета на пути к собственному "величию"?
pusto1 08 февраля 2018 | 21:52
армяне, думаю его услышали, надо тянуться до дома :)
mordvinyka_zabiyka 08 февраля 2018 | 22:03
vasilevich58: путинизм шагает по планете
sab171 08 февраля 2018 | 22:07
vasilevich58: пока стада устраивают придурки и это к государству отношения не имеет, отара, сброд, шайка, ОПГ, племя.
metvlag 08 февраля 2018 | 22:29
akademik_ugarov_56: А твои есть в Лондоне? такие же нищие, да?
klukvik 08 февраля 2018 | 21:42
Слово за монголами
fikus74 08 февраля 2018 | 21:56
klukvik: да, точно, они в московии просто паслись стадами.
post_v 08 февраля 2018 | 21:44
26 июля 1723 года русские войска заняли Баку
значит ли это, что Россия тоже может претендовать сейчас на территорию Баку?
neyexo 08 февраля 2018 | 21:58
post_v: после революции 17 г. нарком национальностей некто Джугашвили представил план - все централизовать. Окраины были резко против, в т.ч. Грузия и Украина. Им пошли навстречу и создали союз как бы республик. Окраины согласились, но в результате ничего не получили, а потом все вопросы сами отпали.
gena462 08 февраля 2018 | 22:12
post_v: 14 сентября 1812 года французы заняли Москву.
Значит ли это, что Франция может претендовать на территорию Москвы?
post_v 08 февраля 2018 | 22:46
gena462:
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так ведь о том и речь
следующий шаг - монголо-татары (татаро-монголы) заявят свои права на Москву
kifamokich 08 февраля 2018 | 23:38
gena462: Точно, Москва им принадлежала, но потом мы её выменяли у французов на Париж, который, чёрт его знает, как, у нас оказался.
anemon 08 февраля 2018 | 21:44
Сдурел совсем потомок КБШника. Поддержку в этих начинаниях ему, видимо, обещали.
cukker 08 февраля 2018 | 21:45
вот здесь американские конгрессмены должны сказать свое веское слово
a8olduin 08 февраля 2018 | 21:46
Мля, неужели азербайджанская мафия вместе с армянской и с тысчами их таргашей сдриснут с нашей земли и рынков воевать за свои земли?.
nikchimzwet886 08 февраля 2018 | 21:46
"Ереваннаш", "Севаннаш", далее везде...
seryj_wolk 08 февраля 2018 | 21:46
Все это позоже на фейк, потому что в наше время нереально для Азербайджана захватить Армению. Тем более, что даже Карабах захватить не могут. Рфии однако в противостоянии Армении и Азербайджана - прямая выгода. Иначе она не нужна будет ни тем ни другим.
nanarytwo 08 февраля 2018 | 22:04
seryj_wolk: Наверное стратех из хохляндии? Недаром в по котлам недоумков разгоняли.
nitsahon 08 февраля 2018 | 21:49
на Дагестан он там случайно не претендует? по идее тоже мог бы..
fikus74 08 февраля 2018 | 21:54
я как русскоязычный россиянин очень хочу вернутся на историческую землю- Калифорнии.
sab171 08 февраля 2018 | 22:09
fikus74: в фриско, городок блаженных и однополых?
ymnikymnik 08 февраля 2018 | 21:56
"Ереван " он же Иреванский ханство в течение 500 лет просушествовал у мусульман до заселение хайев немецкой проститутке Катьке -2 до 1821 года в Иреване армян (хай) не пахла.
sproter 08 февраля 2018 | 21:56
Полностью поддерживаю И.Алиева. Хоть Москва и останется без тысяч таксистов, шаурмы и т.п. бизнесменов, но жители Азербайджана должны вернуться в Азербайджан.
gad123 08 февраля 2018 | 22:13
sproter: Из Ирана тоже??! Их там ВАЛОМ!!
alalrom 08 февраля 2018 | 21:59
Ничего странного, ведь исторической родиной российских бизнесменов, ворюг и детей депутатов является Англия
eduard53 08 февраля 2018 | 22:04
А папа-то у него поумней-предусмотрительней-миролюбивей был, хоть и гэбист ...
wsempivet 08 февраля 2018 | 22:04
П----лей бы этому придурку навесить за такие речи! Повоевать ему захотелось! Вот сука!
yazva_sibirskaya 08 февраля 2018 | 22:20
Ооо, начинается. Что, солнечная активность повысилась?
По заголовку я подумала, что он всех азербайджанцев домой зовет.
Наконец-то, подумала я.
А тут - такое....
grigorcar 08 февраля 2018 | 22:25
мозг должен находиться выше рта.
vladimir1967 08 февраля 2018 | 22:27
Еще один фюрер объявился.
zonda_ 08 февраля 2018 | 22:30
Еще один нефтесколенвставатель. ДЕБИЛ средневековый
fleyta6 08 февраля 2018 | 22:32
Ну-ну! Вовремя мы с армянами сдружились, пора вспомнить М.Светлова: "Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать."