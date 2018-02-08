В Ростове-на-Дону полицейских вместе с семьями обязали ходить к священнику

Такая мера принята «из-за роста преступности среди сотрудников полиции». Видеоотчет о встрече нужно будет сдавать начальству. Об этом говорится в приказе, подписанном начальником УМВД полковником Леонидом Савчуком. Документ опубликовал Телеграм-канал «Омбудсмен полиции», — сообщает издание Ura.ru.