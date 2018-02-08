В Ростове-на-Дону полицейских вместе с семьями обязали ходить к священнику
Такая мера принята «из-за роста преступности среди сотрудников полиции». Видеоотчет о встрече нужно будет сдавать начальству. Об этом говорится в приказе, подписанном начальником УМВД полковником Леонидом Савчуком. Документ опубликовал Телеграм-канал «Омбудсмен полиции», — сообщает издание Ura.ru.
Комментарии31
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oleg__ 08 февраля 2018 | 21:09
Так им и надо !
ts 08 февраля 2018 | 21:33
oleg__: И пусть челом об пол бьют, бьют и бьют! И целуют ручку!
aleks50 Алексей Клубников 08 февраля 2018 | 21:10
Среди святошек много попадается педофилов, может полицейских и этому хотят подучить?
wuwer 08 февраля 2018 | 21:10
Грехи отпускать или для выписки индульгенции?
djuga 08 февраля 2018 | 21:19
wuwer: Грехи отпускать или для выписки индульгенции?
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Это уже даже не фарс, это клоунада какая-то. Причем самого дурного пошиба.
sagen 08 февраля 2018 | 23:09
wuwer: И теперь вместо уголовных наказаний будут накладывать епитимьи.
nikitin43 08 февраля 2018 | 21:11
а семьи то при чём ? это чайка с сыном , якунин с сыном , валя с сыном - семейный бизнес воровства , династии , а мусоров крайними считают , неуж так глубоко метастазы нацлидер пустил ?
patt 08 февраля 2018 | 21:34
Маразм крепчает, а почему не к экстрасенсу?
ugiazov 08 февраля 2018 | 22:40
patt: Потому что попы осведомители ФСБ.
taranь 08 февраля 2018 | 21:13
Может хотят всех святой водой сбрызнуть, чтобы нечистый дух вывесьи?...Не ребята, это уже за гранью....
ura_123 08 февраля 2018 | 21:13
Когда кажется что дальше уже некуда...
Как там у классика "На Руси дураков на сто лет припасено".
И запасы эти не уменьшаются.
storoz 08 февраля 2018 | 21:14
Шизофрения, продолжает проникать всё глубже, скоро дойдёт до кремля.
wojskowy Марек Качоровски 08 февраля 2018 | 21:16
storoz: Вам не кажется что она оттуда и идёт?
gennadiy_s Геннадий Смолкин 08 февраля 2018 | 21:16
на мой взгляд: если среди полицейских выросла преступность (хотя куда уж больше), им не к священнику, а к следователю следственного комитета, ну иди типа того.
Хотя...ну да, всё таки к священнику.
zemljanka 08 февраля 2018 | 21:19
За границу нельзя.
"Век воли не видать."
Бедолаги.
frauava17 08 февраля 2018 | 21:19
Ой, а как у кремлеботов с преступностью, интересно? Вот бы эховских портянок обязали))) Им очень-очень надо!
katamaran 08 февраля 2018 | 21:19
А вдруг кто что брякнет. Священник сразу доложит, вот в общак не заслал.
canary 08 февраля 2018 | 21:20
почему не к психологу?
igor20012 08 февраля 2018 | 21:23
Вообщем-то все правильно: пограбил, повымогал, потом пошел в церковь, покаялся, грехи тебе простили и можешь и дальше этим заниматься.
vlabumur 08 февраля 2018 | 21:24
Плюшкин,
Приказные такие бессовестные! Прежде, бывало, полтиной меди отделаешься да мешком муки, а теперь пошли целую подводу круп, да и красную бумажку прибавь, такое сребролюбие! Я не знаю, как священники-то не обращают на это внимание; сказал бы какое-нибудь поучение: ведь что ни говори, а против слова-то божия не устоишь.
"Ну, ты, я думаю, устоишь!" - подумал про себя Чичиков .
Мертвые души (Николай Гоголь)
b054026 08 февраля 2018 | 21:24
Эти начальники что, всерьез в бога верят? :-)
ihor_syvoryj 08 февраля 2018 | 21:27
... к замполиту?
ly4_sveta 08 февраля 2018 | 21:29
Интересно, а что будет делать священник? Изгонять дьявола?
Беса? Чертовщина какая-то! Россия, 21 век. А Илон Маск тем временем... Да, дремучесть, мракобесие и дикость накрыли российскую территорию.
andy66 08 февраля 2018 | 21:29
А если полицейский буддист - непротивленец, ему что, тоже к священнику?
shmuel63 08 февраля 2018 | 21:31
"Видеоотчет о встрече нужно будет сдавать начальству. " - а как же таинство покаяния?
palla 08 февраля 2018 | 21:34
А почему только с семьями? Соседей пусть тоже с собой берут.
netcrawler 08 февраля 2018 | 21:35
с одной стороны дурь а с другой может пользу принести... хуже вряд ли будет
curious69_ 08 февраля 2018 | 21:38
Ну и кто теперь скажет , что Невзоров не прав? Атеистов среди провоохренителей уже в принципе быть не может.( по крайней мере в областном городе Ростове на Дону). А верующие - ЛЮБОЙ КОНФЕСИИ помимо веры в бога ,должны верить в САКРАЛЬНОСТЬ любой власти назначенной из центра. Вот и зародыш абсолютной диктатуры в немалой части России. Дальше больше.... Ох ждёт несчастную Россию очередная революция.
sproter 08 февраля 2018 | 22:02
То есть, подбросить наркотики человеку полицай может, а навешать лапши священнику - нет? Удивительная страна победившего дебилизма.
kostia1971 08 февраля 2018 | 22:46
Безобразие, ну как так можно,доколе!!!!!
Полицейские пойдут к священнику и там станут образцовыми гражданами и сотрудниками. А о преступниках никто не подумал,надо и преступников обязать ходить туда же. Опять же...чиновники...а они как? Воруют из казны массово, и их надо обязать тоже.
И прекратится в России коррупция, не будут совершаться преступления,полицейские станут образцовыми,эххх заживём,и Запад будет перенимать наш опыт.
alexander25101977 08 февраля 2018 | 23:06
А по-моему там надо побывать в первую очередь начальству, тому же Савчуку. И исповедаться. Думаю, что у исповедующего его попА волосы дыбом встанут от услышанного.