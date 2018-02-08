Министерство культуры приступило к ознакомлению с материалами уголовного дела «Седьмой студии»

Министерство культуры, признанное потерпевшей стороной по делу «Седьмой студии», приступило к ознакомлению с материалами уголовного дела. Затем с материалами начнут знакомиться обвиняемые, — сообщила ТАСС адвокат фигуранта дела, директора РАМТ Софьи Апфельбаум. Расследование по делу завершено. В итоговом обвинительном заключении сумма ущерба увеличилась почти вдвое – с 68-ми миллионов до 133-х миллионов рублей.

Дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой выделено в отдельное производство, так как она заключила сделку со следствием, признала свою вину и дала показания на других обвиняемых.