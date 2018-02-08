В Дагестане проводятся оперативно-следственные действия в министерствах строительства, транспорта, энергетики и связи

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, чиновников проверяют на предмет законности расходования госсредств, выделенных в рамках программы переселения из аварийного жилья. Должностных лиц министерств транспорта, энергетики и связи проверяют также в связи с подозрениями в покупке по заведомо завышенным ценам оборудования для ведомства.

Между тем, представители Минтранса и Минстроя Дагестана опровергают сообщения об обысках и проверках. Об этом ТАСС заявили в пресс-службах этих ведомств.