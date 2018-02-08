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21:02, 08 февраля 2018

В Дагестане проводятся оперативно-следственные действия в министерствах строительства, транспорта, энергетики и связи

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, чиновников проверяют на предмет законности расходования госсредств, выделенных в рамках программы переселения из аварийного жилья. Должностных лиц министерств транспорта, энергетики и связи проверяют также в связи с подозрениями в покупке по заведомо завышенным ценам оборудования для ведомства.

Между тем, представители Минтранса и Минстроя Дагестана опровергают сообщения об обысках и проверках. Об этом ТАСС заявили в пресс-службах этих ведомств.

Комментарии

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igor20012 08 февраля 2018 | 21:16

Цель простая: найти что-нибудь "преступное" и уволить ( посадить ) действующих чиновников и поставить там своих. В Дагестане очень сильно развита "серая" экономика, налогов никто не платит и нужно перевести страну на "белую" экономику ( чтобы все платили налоги ". Цель простая-получить с людей побольше денег.

nikitin43 08 февраля 2018 | 22:03

igor20012: пу-пу- путенская расея погрязла в коррупции , это Левиафан .

endemic 08 февраля 2018 | 21:20

Первая ласточка - остальным "джигитам" приготовиться.

ly4_sveta 08 февраля 2018 | 21:35

А в Чечне все спокойно? Все законопослушные, честные и правильные? И никакой коррупции с воровством? Просто удивительно и поразительно.

scimitar 08 февраля 2018 | 22:00

ly4_sveta: А в Москве и Питере?

stas_russkiy 08 февраля 2018 | 21:58

"В деле Керимова появились очень интересные формулировки,например “dagestansky obschak”

К делу сенатора Керимова подключился отдел финансовой контрразведки Минфина США. Он выдал МВД Франции все транзакции, совершенные в долларах США, Алексом Штудтхальтером в пользу Керимова и на подконтрольные ему и его сыну компаниям по всему мира, и их дальнейшее “белое” и “серое” движение...

...Еще в деле Керимова появились очень интересные формулировки, например “dagestansky obschak”, на что ссылается швейцарская прокуратура и готовит обращение в ГП РФ..."

https://rusmonitor.com/telegram-kanal-nezygar-v-dele-kerimova-poyavilis-ochen-interesnye-formulirovkinaprimer-dagestansky-obschak.html

ugiazov 08 февраля 2018 | 22:49

Не додумались в Дагестане пехотинцев путина наклепать. Чтобы стреляли в приезжих следователей как в Чечне.

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