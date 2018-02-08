Полиция Екатеринбурга отказалась заводить дело об угрозах в адрес автора YouTube-канала «Тюрьма Лайв» Кузнецова

Полиция Екатеринбурга отказалась заводить уголовное дело об угрозах в адрес правозащитника и автора YouTube-канала «Тюрьма Лайв» Алексея Кузнецова. Об этом сообщает Znak.com. В понедельник к двери в квартиру Кузнецова прикрепили анонимную записку с угрозами его семье и детям и требованием удалить видеозапись.

Кузнецов говорит, что не понимает, какое именно видео от него требуют удалить, потому что у него много роликов о проблемах в колониях и работе ФСИН. По его мнению, поводом для угроз мог стать фильм об исправительной колонии №53, который затрагивает интересы главы Чечни Кадырова, президента Азербайджана Алиева и президента Путина.