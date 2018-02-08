Полиция Екатеринбурга отказалась заводить дело об угрозах в адрес автора YouTube-канала «Тюрьма Лайв» Кузнецова
Полиция Екатеринбурга отказалась заводить уголовное дело об угрозах в адрес правозащитника и автора YouTube-канала «Тюрьма Лайв» Алексея Кузнецова. Об этом сообщает Znak.com. В понедельник к двери в квартиру Кузнецова прикрепили анонимную записку с угрозами его семье и детям и требованием удалить видеозапись.
Кузнецов говорит, что не понимает, какое именно видео от него требуют удалить, потому что у него много роликов о проблемах в колониях и работе ФСИН. По его мнению, поводом для угроз мог стать фильм об исправительной колонии №53, который затрагивает интересы главы Чечни Кадырова, президента Азербайджана Алиева и президента Путина.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 08 февраля 2018 | 21:07
до смеялись - Немцова практически в кремле убили , холуйство ведёт к беззаконию .
vor_mbh_xa_xa 08 февраля 2018 | 21:34
Ещё один... ппц.
Ииииииии яяяяяяяяя хачуууууууу стааааать правазащиииииитниикоооооммм!!!
rassvet_12 08 февраля 2018 | 21:41
vor_mbh_xa_xa: Нарисуй плакат " Свободу Огиеву", встань у дверей ФСБ. В полицию заберут и ты правозащитник, можно валить из страны, просить политубежища.
aleks50 Алексей Клубников 08 февраля 2018 | 21:29
Тут ничего страшного, это любой толстопузый полицейский начальник знает. Это же не вытоптанный снег с надписью " Вор" прямо перед приездом кремлёвского пересидента. Нельзя дедушку расстраивать, а то он может про себя чего не знает.