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21:00, 08 февраля 2018

В Краснодарском крае задержали студента, который обвиняется в том, что затушил сигарету об икону

В управлении МВД по Краснодарскому краю сообщают о задержании студента, который обвиняется в том, что затушил сигарету об икону на заборе церкви и разместил фотографию в социальной сети. Молодой человек задержан за неповиновение сотруднику полиции и доставлен в отделение. Завтра мировой судья рассмотрит административное дело. Рассматривается также вопрос о возбуждении уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Ранее студент заявил изданию «Кубанские новости», что размещенный им снимок – фотомонтаж с наложением спецэффектов.

По Уголовному кодексу за оскорбление чувств верующих на территории храма грозит до 3-х лет лишения свободы.

Комментарии

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liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 21:12

Еще один навальненок попался в кровавые лапы режима :)

vor_mbh_xa_xa 08 февраля 2018 | 21:30

Навальщина - вот чем наполнена голова этого студента, а не мозгами.

liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 21:42

vor_mbh_xa_xa: Раньше субстанцию, которой заполнена голова навальненка, называли грубым словом "говно"

ma1nbrain 08 февраля 2018 | 22:00

нет. Говно это ваши попы, путин и прочая шваль типа тебя.

kriimsdyk 08 февраля 2018 | 21:50

vor_mbh_xa_xa: попы нужны только прогнившей власти

vasilevich58 08 февраля 2018 | 21:58

В соответствии с законом чувства в России есть только у мракобесов!

igorrrpadlowitchs 08 февраля 2018 | 21:59

liberal_vulgaris: понарисовывают попы и их подручные всякую хрень, а дураки этой еренде поклоняются и деньги несут чертям в рясах! Это всё равно, что сигарёту затушить о слово из трёх букв на заборе!

liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 22:02

igorrrpadlowitchs: Каждый сам для себя решает как ему тратить его деньги. Кто-то заботится о своей душе, а кто-то отдает зеленорожему прохиндею "на выборы" :)

igorrrpadlowitchs 08 февраля 2018 | 22:07

liberal_vulgaris: прежде, чем говорить о душе - посмотрите на толстые рожи попов!

sm59 08 февраля 2018 | 21:12

Молодой человек задержан за неповиновение сотруднику полиции.
___________________________________________________________
Это как это!!?
Если он неповиновался при задержании, то за что задерживали ДО ТОГО, как он начал неповиноваться?
Похоже, что Аристотель со своей вшивой логикой отдыхает... У СОВЕЦКИХ не только собственная гордость (на буржуев смотрят свысока), но и собственная логика. И чихалиони на всех пидо...математиков!!!

patt 08 февраля 2018 | 21:31

Доска с намалеваным чем-то слишком высоко ценится в Быдлостане.

liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 21:36

patt: А некоторые стойбище некрофилов на Москворецком мосту называют народным мемориалом :)

av_babich 08 февраля 2018 | 21:48

liberal_vulgaris: А некоторые стойбище некрофилов на Москворецком мосту называют народным мемориалом :)
-------------------------------------------------------------
как пойдешь к маме на могилу- раскинешь остатками мозгов, то ли там памятник на могиле, то ли ты некрофил на стойбище

liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 22:00

av_babich: А еще некрофилы и хомячки верят будто борысь где-то там на мосту и похоронен :)

av_babich 08 февраля 2018 | 21:32

sm59: У СОВЕЦКИХ не только собственная гордость (на буржуев смотрят свысока), но и собственная логика. И чихалиони на всех пидо...математиков!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
а могли бы между прочим насыпать полные карманы наркотиков и патронов!!
но не насыпали же!

servelat 08 февраля 2018 | 21:48

sm59: Жертва егэ, перечитай еще раз , откуда ты взял задержание ДО ТОГО?

(комментарий скрыт)

katamaran 08 февраля 2018 | 21:16

Доведут попы страну до цугундера...

nanarytwo 08 февраля 2018 | 21:36

Надо теперь насрать посреди синагоги на камеру в Москве. Не всё же православным отдуваться.

milyimilyi 08 февраля 2018 | 21:38

Чувства пенсионеров давно оскорбляет пенсия, или нет!?

ly4_sveta 08 февраля 2018 | 21:44

Какое может быть уголовное дело? Это вопрос морали и нравственности, воспитания и культуры.
Чувства верующих в стране лицемеров, лицедействующих
клоунов и прочих кривляющихся
напоказ, типа российского двуличного и циничного вождя.

ma1nbrain 08 февраля 2018 | 22:02

Подумаешь, картинку испортил. Штраф в худшем случае и все. Патриоты вон всю страну мусором загадили, и ничего, а тут всего лишь картинка.

pusto1 08 февраля 2018 | 22:04

молодой человек своеобразно осваивает фотошоп, а у некоторых бездарей и смартфона нет

neyexo 08 февраля 2018 | 22:19

Пострадавшие есть?
Им оказывается помощь?

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