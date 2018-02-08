В Краснодарском крае задержали студента, который обвиняется в том, что затушил сигарету об икону
В управлении МВД по Краснодарскому краю сообщают о задержании студента, который обвиняется в том, что затушил сигарету об икону на заборе церкви и разместил фотографию в социальной сети. Молодой человек задержан за неповиновение сотруднику полиции и доставлен в отделение. Завтра мировой судья рассмотрит административное дело. Рассматривается также вопрос о возбуждении уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Ранее студент заявил изданию «Кубанские новости», что размещенный им снимок – фотомонтаж с наложением спецэффектов.
По Уголовному кодексу за оскорбление чувств верующих на территории храма грозит до 3-х лет лишения свободы.
Комментарии23
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liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 21:12
Еще один навальненок попался в кровавые лапы режима :)
vor_mbh_xa_xa 08 февраля 2018 | 21:30
Навальщина - вот чем наполнена голова этого студента, а не мозгами.
liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 21:42
vor_mbh_xa_xa: Раньше субстанцию, которой заполнена голова навальненка, называли грубым словом "говно"
ma1nbrain 08 февраля 2018 | 22:00
нет. Говно это ваши попы, путин и прочая шваль типа тебя.
kriimsdyk 08 февраля 2018 | 21:50
vor_mbh_xa_xa: попы нужны только прогнившей власти
vasilevich58 08 февраля 2018 | 21:58
В соответствии с законом чувства в России есть только у мракобесов!
igorrrpadlowitchs 08 февраля 2018 | 21:59
liberal_vulgaris: понарисовывают попы и их подручные всякую хрень, а дураки этой еренде поклоняются и деньги несут чертям в рясах! Это всё равно, что сигарёту затушить о слово из трёх букв на заборе!
liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 22:02
igorrrpadlowitchs: Каждый сам для себя решает как ему тратить его деньги. Кто-то заботится о своей душе, а кто-то отдает зеленорожему прохиндею "на выборы" :)
igorrrpadlowitchs 08 февраля 2018 | 22:07
liberal_vulgaris: прежде, чем говорить о душе - посмотрите на толстые рожи попов!
sm59 08 февраля 2018 | 21:12
Молодой человек задержан за неповиновение сотруднику полиции.
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Это как это!!?
Если он неповиновался при задержании, то за что задерживали ДО ТОГО, как он начал неповиноваться?
Похоже, что Аристотель со своей вшивой логикой отдыхает... У СОВЕЦКИХ не только собственная гордость (на буржуев смотрят свысока), но и собственная логика. И чихалиони на всех пидо...математиков!!!
patt 08 февраля 2018 | 21:31
Доска с намалеваным чем-то слишком высоко ценится в Быдлостане.
liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 21:36
patt: А некоторые стойбище некрофилов на Москворецком мосту называют народным мемориалом :)
av_babich 08 февраля 2018 | 21:48
liberal_vulgaris: А некоторые стойбище некрофилов на Москворецком мосту называют народным мемориалом :)
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как пойдешь к маме на могилу- раскинешь остатками мозгов, то ли там памятник на могиле, то ли ты некрофил на стойбище
liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 22:00
av_babich: А еще некрофилы и хомячки верят будто борысь где-то там на мосту и похоронен :)
av_babich 08 февраля 2018 | 21:32
sm59: У СОВЕЦКИХ не только собственная гордость (на буржуев смотрят свысока), но и собственная логика. И чихалиони на всех пидо...математиков!!!
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а могли бы между прочим насыпать полные карманы наркотиков и патронов!!
но не насыпали же!
servelat 08 февраля 2018 | 21:48
sm59: Жертва егэ, перечитай еще раз , откуда ты взял задержание ДО ТОГО?
katamaran 08 февраля 2018 | 21:16
Доведут попы страну до цугундера...
nanarytwo 08 февраля 2018 | 21:36
Надо теперь насрать посреди синагоги на камеру в Москве. Не всё же православным отдуваться.
milyimilyi 08 февраля 2018 | 21:38
Чувства пенсионеров давно оскорбляет пенсия, или нет!?
ly4_sveta 08 февраля 2018 | 21:44
Какое может быть уголовное дело? Это вопрос морали и нравственности, воспитания и культуры.
Чувства верующих в стране лицемеров, лицедействующих
клоунов и прочих кривляющихся
напоказ, типа российского двуличного и циничного вождя.
ma1nbrain 08 февраля 2018 | 22:02
Подумаешь, картинку испортил. Штраф в худшем случае и все. Патриоты вон всю страну мусором загадили, и ничего, а тут всего лишь картинка.
pusto1 08 февраля 2018 | 22:04
молодой человек своеобразно осваивает фотошоп, а у некоторых бездарей и смартфона нет
neyexo 08 февраля 2018 | 22:19
Пострадавшие есть?
Им оказывается помощь?