МВД предлагает законодательно ввести ограничения на публикации новостей о чрезвычайных происшествиях с детьми
МВД предлагает законодательно ввести ограничения на публикации новостей о чрезвычайных происшествиях с детьми. Об этом заявил представитель ведомства Сергей Спирин. По его мнению, это нужно сделать, чтобы «не порождать рекламу и нездоровый интерес молодежи». Спирин добавил, что нападения в школах Бурятии и Приморского края «навеяны интернетом, сайтами, которые пропагандируют жестокость и убийства в школе».
Комментарии13
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vor_mbh_xa_xa 08 февраля 2018 | 20:45
Если закрыть сайты навального - школяры-двоечники вернутся в школу и всё будет хорошо.
kottigr1 08 февраля 2018 | 20:47
vor_mbh_xa_xa: В МВД РФ засело педофильское лобби ? .. Прикрывают своих коллег ?
nikitin43 08 февраля 2018 | 20:56
kottigr1: к попам мусоров водить не поможет .
tanyaya 08 февраля 2018 | 21:09
Лично я - категорически "за"! Тупому народу, за счет которого комфортно на миллиарды долларов живет президентЮ, совершеннор не нужно знать о том, как убивают и насилуют их детей. Зачем им это? Их сверхзадача - платить налоги, акцизы и штрафы. Ведь у президента внуки - им нужны миллиарды долларов. А вы, тупое быдло, утритесь три раза, никому на хер не нужны ваши нищебродские дети.. ХулпанХаматовой нужны, может быть, но опять же только для того, чтобы вы, тупые суки, не задавали вопросы, куда идут ваши налоги. Они идут в фонд ЧулпанХаматовой, поняли, нищеброды? У вас есть миллиард долларов? Нет? Идите в жопу вместе со своими выродками.
Искренне ваш, президент Путин.
alexander25101977 08 февраля 2018 | 21:38
vor_mbh_xa_xa: А если тебя убрать с Эхо и вообще из Интернета, то тут будет воздух чище, а ты вернёшься, наконец, к работе на своего господина.
kir_pich_101 08 февраля 2018 | 20:45
Сколько не говори "халва" во рту слаще не станет.
Не говорить о проблемах и решать их, это разные вещи.
Видимо менты докатились до того, что если не говорить об этом, то можно и не бороться.
Совсем работать не хотят, несмотря на большую зарплату...
pravdatut 08 февраля 2018 | 20:48
Новости необходимо давать, но преподносить их не как страшилки!
sergej17 08 февраля 2018 | 21:34
pravdatut: Это как? Вместо "отец зверски избил" следует писать "папа провёл воспитательный процесс" - так что ли?
hihi2raza 08 февраля 2018 | 20:49
Спирин и мвд, вы там совсем с ума посходили ?
hlp5118 08 февраля 2018 | 20:51
Надо добавить, " а так же пьяных судей, прокуроров, полицейских, и чиновников высшего, среднего и младшего звена".
svoboda21vek Руслан Харламов 08 февраля 2018 | 21:05
где такой сайт который пропагандирует убийства в школах?)))
varz 08 февраля 2018 | 21:14
- А что там впереди происходит? Что за крики?
- Ничего-ничего, все нормально, продолжайте идти!
alexander25101977 08 февраля 2018 | 23:09
Ненависть разжигают соловьёвы, киселёвы на телевидении, хотя молодёжь, слава Богу, зомбоящик не смотрит, а то бы поножовщины в школах было бы гораздо больше.