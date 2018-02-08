В столичной пиццерии «Додо Пицца» в Южном Медведкове было изъято более 750 граммов наркотиков

Об этом сообщают в Главном управлении МВД по Москве. По данным полиции, наркотики были найдены осенью прошлого года и в январе этого. В результате было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотических веществ. Основателя сети пиццерий Федора Овчинникова вчера и сегодня вызывали на допрос в качестве свидетеля. Некая гражданка заявила, что под прикрытием сети пиццерий Овчинников занимается поставками наркотиков из Латинской Америки. Сам он намерен подать заявление о клевете.