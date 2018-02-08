В столичной пиццерии «Додо Пицца» в Южном Медведкове было изъято более 750 граммов наркотиков
Об этом сообщают в Главном управлении МВД по Москве. По данным полиции, наркотики были найдены осенью прошлого года и в январе этого. В результате было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотических веществ. Основателя сети пиццерий Федора Овчинникова вчера и сегодня вызывали на допрос в качестве свидетеля. Некая гражданка заявила, что под прикрытием сети пиццерий Овчинников занимается поставками наркотиков из Латинской Америки. Сам он намерен подать заявление о клевете.
Комментарии9
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kir_pich_101 08 февраля 2018 | 20:39
Заявление о клевете надо писать на мягкой бумаге, оно им пригодится...
Но писать лучше из-за бугра...
Святая простота...
nikitin43 08 февраля 2018 | 21:00
kir_pich_101: россия занимает первое почётное место по потреблению героина на душу населения , по опиатам в первой тройке .
dft 08 февраля 2018 | 20:45
Внимательно смотрим за руками. Кому отойдет успешный бизнес?
world_nail 08 февраля 2018 | 20:53
dft: Мигалков-Канчалову, не?
kottigr1 08 февраля 2018 | 20:54
dft: "Едим в России" «Додо Пиццу» ...
alexeytrusov 08 февраля 2018 | 20:58
Кому-то приглянулся бизнес. Ещё одна причина в России даже гвоздя не забивать.
abuvgrobu 08 февраля 2018 | 21:04
Ждём гневных реляций европарламента об освобождении невинно задержанного Федяши..
stas12006 08 февраля 2018 | 21:09
abuvgrobu: жди жди дебил , когда сожрёте последнего бизнесмена , путинские свиньи , будете по талонам туалетную бумагу покупать как в боливии
stas12006 08 февраля 2018 | 21:13
stas12006: ой , не в боливии , а в боливарианской республике венесуэла