Теплоход «Игорь Фархутдинов» со 127 пассажирами увяз во льдах Охотского моря
Угрозы судну и пассажирам нет, рассказал РБК гендиректор морской компании «Сахалин — Курилы» Сергей Кондрашин. По словам Кондрашина, в компании рассчитывают, что судно прибудет в пункт назначения завтра утром.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
hello_kiddy 08 февраля 2018 | 12:49
ну надо же, эти 127 - счастливчики: вся расея в дерьме увязла, а эти всего лишь во льдах...