Роскомнадзор предупредил Facebook о предстоящей проверке
Глава ведомства Александр Жаров сегодня встречался в Москве с представителями социальной сети. В Роскомнадзоре подчёркивают, что достигнута договорённость об обмене информацией в рамках подготовки к этой проверке. Власти настаивают на том, чтобы Facebook исполнял нормы российского законодательства.
Комментарии7
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trans 08 февраля 2018 | 12:40
Везде старик Кабаев сует свой вонючий нос.
starushko_ 08 февраля 2018 | 12:59
Направил своего Швондера с проверкой.
nikitin43 08 февраля 2018 | 12:41
совсем запужали голым задом ежа , подбери сопли холуй путенский.
huyt 08 февраля 2018 | 12:49
nikitin43: Действительно. В России менее 1% от всех пользователей этой соцсети. И капризы всяких холуёв эта уважающая себя соцсеть исполнять вроде не собирается. Карлик пытается отгородиться от всего мира. Как Ын в северной корее. Скоро дойдёт до того, что будет запрещен интернет, затем сотовая связь.Ведь плешывый боится всего, в частности пикетов, митингов, забастовок, демонстраций.Уже треть федерального бюджета тратит на свою охранку.
hello_kiddy 08 февраля 2018 | 12:56
huyt: расеяны, да забейте вы на интернет и сотовую связь - будете малявами обмениваться, а SSL ключи хранить в унитазном бачке...
testmeter 08 февраля 2018 | 12:41
Скрутят Цукерберга, посадят в автозак и заставят Россию любить
laotszy 08 февраля 2018 | 12:58
А ФБ итак уже под колпаком ФСБ Можно ,да и нужно удалять аккаунты.