Роскомнадзор предупредил Facebook о предстоящей проверке

Глава ведомства Александр Жаров сегодня встречался в Москве с представителями социальной сети. В Роскомнадзоре подчёркивают, что достигнута договорённость об обмене информацией в рамках подготовки к этой проверке. Власти настаивают на том, чтобы Facebook исполнял нормы российского законодательства.