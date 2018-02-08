Суд в Красноярске обязал Минфин выплатить более 20 тысяч рублей компенсации местной жительнице

Женщина разместила в соцсети фотографии кулича и двух яиц. Было признано, что её незаконно привлекли к административной ответственности. В апреле 2017 года прокуратура расценила данное изображение, как фаллический символ. Некоторые священнослужители поддержали надзорное ведомство. Они настаивали на том, что фотография оскорбила чувства верующих.