Суд в Красноярске обязал Минфин выплатить более 20 тысяч рублей компенсации местной жительнице
Женщина разместила в соцсети фотографии кулича и двух яиц. Было признано, что её незаконно привлекли к административной ответственности. В апреле 2017 года прокуратура расценила данное изображение, как фаллический символ. Некоторые священнослужители поддержали надзорное ведомство. Они настаивали на том, что фотография оскорбила чувства верующих.
Комментарии6
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polsan 08 февраля 2018 | 12:47
Только компенсацию не из кармана налогоплательщиков платить а из поповского и прокурорского и не вообще, а из кармана тех, кто подписывал документы!!
nikitin43 08 февраля 2018 | 12:49
polsan: прокурорским и попам члены везде видятся , скучают бедолаги .
huyt 08 февраля 2018 | 12:53
nikitin43: Озабочены поповские развратники. Их бы работать заставить. а они жируют на нетрудовые доходы, не платя никакие налоги.
pusin_patriot 08 февраля 2018 | 12:59
huyt: Давно пора по общим правилам налоги на имущество, землю, кассовые аппараты со всеми причитающимися НДС и налогами с доходов.
Услуги есть услуги, коли есть нуждающиеся и готовые платить за это деньги, нужно оформляться по закону.
avp235 08 февраля 2018 | 12:58
nikitin43:
Ну прям анекдот про кирпич, правда там герою везде виделся вагинальный символ. Ну, это - дело вкуса.
vikwlad 08 февраля 2018 | 13:00
Такое ощущение, что россияне живут в стране идиотов.