В Кремле с нетерпением ждут новостей из CAS, где рассматриваются иски большой группы российских атлетов

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что решение CAS в любом случае нужно уважать и выполнять. Согласно сообщениям, решение Спортивного Арбитража появится ближе к вечеру. Напомним, что официально открытие Олимпиады уже завтра.