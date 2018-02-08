В Кремле с нетерпением ждут новостей из CAS, где рассматриваются иски большой группы российских атлетов
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что решение CAS в любом случае нужно уважать и выполнять. Согласно сообщениям, решение Спортивного Арбитража появится ближе к вечеру. Напомним, что официально открытие Олимпиады уже завтра.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 08 февраля 2018 | 12:45
превратив спорт в политику по вине нацлидера россия превращается в венесуэлу .
chapter_2 08 февраля 2018 | 12:46
nikitin43: В.Путин, В.Мутко, А.Жуков и др. должны как можно скорее признаться в реализации "государственной допинговой программы" в Сочи-2014. Под угрозой участие России в ОИ-2020 в Токио...
sirwalterscott 08 февраля 2018 | 12:54
Сначала шпигуют мельдонием, а потом ждут.
... как это всё очень по нашему, скрепно.
rico76 08 февраля 2018 | 12:48
Прогнозирую смену руководства МОК после этой Олимпиады.
hangman19 08 февраля 2018 | 12:53
А новостей со 127 застрявшими во льдах пассажирами теплохода в Кремле не ждут?
grossalex022018 08 февраля 2018 | 12:59
hangman19: Да таких новостей по 100 штук на день !!!! Более сотни холопов мерзли в самолете с открытой дверью - и чо ? Где комментарии Пескова ?
vilingrad 08 февраля 2018 | 12:58
С нетерпением? Обычно они в Кремле кладут на все- повышение цен, теракты, аресты невиновных, доклады о своей коррупции, дворцах и счетах... Сидит эта бледная спирохета, как на иголках, подпрыгивает: ну что там иски моих ручных атлетов?!