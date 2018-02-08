Рядом с избирательными участками в Москве за день до выборов и в день голосования будет проходить Фестиваль «МосЕда»

Как сообщил руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк, в мэрии хотят использовать возможность презентовать популярные продукты, а также узнать о предпочтениях покупателей – для этого составили специальные буклеты – опросники, передаёт «Интерфакс». Кстати, Немерюк уверен, что в Москве на избирательные участки придут много горожан.