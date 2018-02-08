Рядом с избирательными участками в Москве за день до выборов и в день голосования будет проходить Фестиваль «МосЕда»
Как сообщил руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк, в мэрии хотят использовать возможность презентовать популярные продукты, а также узнать о предпочтениях покупателей – для этого составили специальные буклеты – опросники, передаёт «Интерфакс». Кстати, Немерюк уверен, что в Москве на избирательные участки придут много горожан.
Комментарии17
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vvs7651 08 февраля 2018 | 12:37
Чего только не придумывают, чтобы заманить людей на участки (голосовать им совсем не обязательно - за них уже "проголосовали").
kindman_a 08 февраля 2018 | 12:43
vvs7651:
Им надо еще там "МосБухло" и "МосСтриптиз" - тогда точно 86% будет.
astet 08 февраля 2018 | 12:50
kindman_a: если Вы думаете.
что Единая Россия, как обычно,
подкупает избирателей,
то Вы не правы!
Оленевод решил протестировать москвичей:
на кормёжку
определённо потянется быдло!
Для чего?
Чтобы выразить горячую благодарность
кормящей руке - Путину,
лидеру великой России.
Ведь только в великой России
быдло готово голосовать за пайку, не так ли? ;)))
huyt 08 февраля 2018 | 12:57
kindman_a:Верно. Открытый подкуп избирателей. Нагло, цинично.
galina6837 08 февраля 2018 | 12:44
vvs7651:
раз так рвут зад за явку, значит, всё-таки важна эта явка.
Значит, действительно, не ходить на выборы - больной удар по власти.
Не пойду. Тем более, за Моседу.
ivfn 08 февраля 2018 | 12:48
galina6837:
Можно подумать вы раньше ходили.
galina6837 08 февраля 2018 | 12:39
И эти господа обвиняют оппозицию в продажности за печеньки...
shmuel63 08 февраля 2018 | 12:40
«МосЕда» - это закусь. А бесплатная выпивка для электората тоже будет?
Помнится, в советское время на избирательных участках в день голосования тожеработали буфеты с продуктовыми наборами.
galina6837 08 февраля 2018 | 12:42
заодно и Вовкин повар подхалтурит...
abbc 08 февраля 2018 | 12:43
А разве в Москве голодные есть?
gregor 08 февраля 2018 | 12:45
Что там мучится и придумывать ерунду всякую , что бы пришло население к урнам ? Боярышник ,вот где будут массы пришедших проголосовать за Путина .
Раздача "боярышника " во время кидания в урну бюллетеня , обеспечит явку в 86 % уж точно и такую же поддержку Путину .
А то выдумывают Фестиваль «МосЕда» , конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет.
midnightblues 08 февраля 2018 | 12:46
Прикармливают,как баранов
впрочем,почему как??
wrongway1 08 февраля 2018 | 12:55
midnightblues: на убой....перед "выборами"
galina6837 08 февраля 2018 | 12:55
А вот на избирательном участке в районе Ходынки , что планируют холопам раздавать, я стесняюсь спросить?
Дежа-вю.
cobakin 08 февраля 2018 | 12:57
Тогда надо все магазины закрыть в день "выборов", тогда точно все придут.
Да и главное - водку и пиво раздавать бесплатно , не более 2 шт в руки.
clandestino 08 февраля 2018 | 12:57
С лопаты кормить будут
natalia2108 08 февраля 2018 | 12:57
Что,бесплатный корм раздавать будут?