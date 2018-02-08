Центризбирком зарегистрировал Ксению Собчак и Максима Сурайкина кандидатами в президенты России
Это решение принято на сегодняшнем заседании. Таким образом завершено формирование избирательного бюллетеня. В нём будет 8 фамилий.
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Это решение принято на сегодняшнем заседании. Таким образом завершено формирование избирательного бюллетеня. В нём будет 8 фамилий.
Комментарии13
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meister_luvin 08 февраля 2018 | 12:37
Настоящего кандидата-то не зарегистировали. Навального
nikitin43 08 февраля 2018 | 12:58
meister_luvin: Послушать Ксению будет интересно .
nederlander 08 февраля 2018 | 12:42
понятно, что Ксения спойлер, понятно, что выборов нет,понятно, что путин сам себя переизбирет ...Но...Кто еще из претендентов поднимает столь важные и взрывоопасные темы в своих выступлениях, блогах?...Бедную Россию и ее население необходимо чуток встряхнуть и просветить-чем и занимается лишь она...Алексей,со своим неизменным бойкотом напоминает криптоивалюту биткоин- перед "не регистрацией" надулся до верхнего предела и...начал сдуваться- его непрейклонная позиция-ни с кем-только Я, уводит из числа его сторонников большую часть здравомыслящей оппозиционно настроенной части избирателей...вместо сильнейшего союза Собчак-Навальный, который может выстрелить и раньше,нежели 24 год- мы имеем резкое падение пожертвований со стороны фанов Алексея и, снижения накала его борьбы...а жаль
cobakin 08 февраля 2018 | 12:47
nederlander:
Ну ты дебил, какой еще спойлер, у нас принято блядей называть своим словом, а не жидовским - миньетчица.
ivorytower 08 февраля 2018 | 12:48
nederlander: /мы имеем резкое падение пожертвований со стороны фанов /
На что же сисяну теперь домик в Барселоне содержать?
cobakin 08 февраля 2018 | 12:44
Ну наконец то !
Вся семейка воров и проституток в сборе.
Всем ходить с флагами и радоваться .
midnightblues 08 февраля 2018 | 12:49
https://www.youtube.com/watch?v=3a_pklC3OaA
https://www.youtube.com/watch?v=w5SqfFoReJI
tks 08 февраля 2018 | 12:50
Спойлеринг.
canary 08 февраля 2018 | 12:55
Жесть!
punyoshohlai 08 февраля 2018 | 12:56
кто такой максим сурайкин?
sasass 08 февраля 2018 | 12:58
Теперь у нас появилась своя Хиллари Клинтон...
chubazzl 08 февраля 2018 | 12:58
Никто полюбас не придёт на этот бред
agamasat 08 февраля 2018 | 12:59
Единственный нормальный кандидат из всей этой своры маразматиков и откровенных идиотов.