МВД РФ предлагает ужесточить наказание нетрезвым водителям с 2 до 4 лет лишения свободы

Как сообщила ТАСС официальный представитель министерства Ирина Волк, необходимо увеличить максимальные сроки лишения свободы за данное правонарушение. По ее словам, в настоящее время законопроект «О внесении изменений в статью 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»)» представлен на общественное обсуждение. «Предлагается увеличить установленные санкцией ст. 264.1 УК РФ максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до 4 лет, размер штрафа — до 500 тыс. рублей, а также исключить наказание в виде обязательных работ. Реализация указанных изменений позволит повысить эффективность противодействия управлению транспортными средствами в состоянии опьянения», — сказала она.

По данным МВД, в 2015 году число ДТП, совершаемых водителями в состоянии опьянения, составило более 16 тыс., в 2016 году — около 17 тыс., за 11 месяцев прошлого года — около 15 тыс. ДТП. «По мнению экспертов МВД России, девиантное поведение водителей обусловлено отсутствием реальной угрозы серьезного наказания. Кроме того, их мотивацию к строгому соблюдению правил дорожного движения снижает невозможность органов предварительного расследования избирать в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу, так как максимальное наказание за рассматриваемое деяние установлено в виде лишения свободы сроком до 2 лет», — отметила представитель МВД.