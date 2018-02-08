МВД РФ предлагает ужесточить наказание нетрезвым водителям с 2 до 4 лет лишения свободы
Как сообщила ТАСС официальный представитель министерства Ирина Волк, необходимо увеличить максимальные сроки лишения свободы за данное правонарушение. По ее словам, в настоящее время законопроект «О внесении изменений в статью 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»)» представлен на общественное обсуждение. «Предлагается увеличить установленные санкцией ст. 264.1 УК РФ максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до 4 лет, размер штрафа — до 500 тыс. рублей, а также исключить наказание в виде обязательных работ. Реализация указанных изменений позволит повысить эффективность противодействия управлению транспортными средствами в состоянии опьянения», — сказала она.
По данным МВД, в 2015 году число ДТП, совершаемых водителями в состоянии опьянения, составило более 16 тыс., в 2016 году — около 17 тыс., за 11 месяцев прошлого года — около 15 тыс. ДТП. «По мнению экспертов МВД России, девиантное поведение водителей обусловлено отсутствием реальной угрозы серьезного наказания. Кроме того, их мотивацию к строгому соблюдению правил дорожного движения снижает невозможность органов предварительного расследования избирать в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу, так как максимальное наказание за рассматриваемое деяние установлено в виде лишения свободы сроком до 2 лет», — отметила представитель МВД.
Комментарии19
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bazilgu 08 февраля 2018 | 12:12
Правильно! Бухариков за рулем при повторном находжении за рулем в пьяном виде надо сажать. Таким хоть кол на голове теши- опять нажрутся и за руль сядут. Вот пусть на лесоповале воздержатся от пьянки.
starushko_ 08 февраля 2018 | 12:16
Не более двух лет подряд )
ruki_proch 08 февраля 2018 | 12:22
"МВД РФ предлагает ужесточить наказание нетрезвым водителям"
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При этом запретило останавливать пьяных судей за рулем.
Шизофрения какая-то у наших властей....
stas_russkiy 08 февраля 2018 | 12:28
ruki_proch: "...запретило останавливать пьяных судей за рулем..."
Вот, вот... Только, "Эхо" об этом скромно умалчивает... Охраняет покой озёрной банды по "рекомендации" АП? Значит правду говорят, что Венедиктов скурвился...
cobakin 08 февраля 2018 | 12:37
stas_russkiy:
Не скурвился ... А не смог отказаться от предложения.
daatan 08 февраля 2018 | 12:51
А чего бы сразу 5 лет не давать и точка. Гарантированно из 10х 8 не сели бы за руль.
cobakin 08 февраля 2018 | 12:31
ruki_proch:
Да здравствует Советский суд, самый гуманный суд в мире....
Пора вернуть расстрел на месте, без суда и следствия !
astet 08 февраля 2018 | 12:27
starushko_: в МВД вероятно считают,
что на взятках,
как и они, живёт вся Россия?
Где бухарик с зарплатой 10 тысяч
возьмёт полмиллиона???
Очевидно,
нужно прописать в законе,
что его следует пожизненно приписать к рудникам,
ибо такую сумму ему никогда не отработать!
cobakin 08 февраля 2018 | 12:23
bazilgu:
Инспекторам позволено лишь докладывать о нетрезвых служителях Фемиды руководству
Сегодня в 10:44, просмотров: 8633
В силу вступил новый приказ МВД, который запретил инспекторам ДПС отстранять от вождения пьяных судей. Как и привлекать их к ответственности. Единственное, что остается стражам порядка — доложить о неподобающем поведении того или иного судьи руководству.
Пьяным судьям дали зеленый свет: гаишникам запретили их трогать
фото: Наталия Губернаторова
При этом направить на медицинское освидетельствование судью даже с явными признаками опьянения полицейские тоже не могут. Аналогичная привилегия есть и у прокуроров.
Ранее инспекторы могли отстранить судей от вождения. Автор документа посчитали, что тем самым полицейские могли оказывать давление на представителей Фемиды.
keg 08 февраля 2018 | 12:12
ха-ха... в это же время "В силу вступил новый приказ МВД, согласно которому инспекторы ДПС больше не могут отстранять от вождения пьяных судей, направлять их на медосвидетельствование и привлекать к ответственности за нарушения."
keg 08 февраля 2018 | 12:16
keg: Вступил в силу приказ МВД, уточняющий права инспекторов ДПС при общении с участниками движения. Дорожно-патрульная служба теперь не имеет права отстранять от управления автомобилем и направлять на освидетельствование на состояние опьянения судей. Инспекторы также не вправе добиваться в суде административного ареста водителей, отказавшихся предоставлять автомобиль по требованию полицейского.
Приказ МВД №948 зарегистрирован в Минюсте, опубликован на портале pravo.gov.ru и вступил в силу. Вносятся изменения в новый регламент работы ДПС (приказ №664 вступил в силу в октябре 2017 года), о котором ранее неоднократно сообщал “Ъ”.
Изменения, в частности, коснутся взаимоотношений на дороге инспекторов и представителей судейского сообщества. В прежней редакции было сказано: если правонарушение на дороге совершил судья, инспектор общается с ним как с рядовым водителем — может отстранить от управления машиной, провести освидетельствование на состояние опьянения и применить иные меры обеспечения. Теперь все это запрещено, даже протокол в отношении судьи составить нельзя. Такой же порядок действовал ранее (и продолжает действовать) при общении ДПС с прокурорами. Инспектор может лишь составить рапорт с изложением сути нарушения, допущенного прокурором, передать его руководителю, который, в свою очередь, передаст материалы в надзорное ведомство....
post_v 08 февраля 2018 | 12:32
keg:
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если Закон бездействует, то наступает время "суда Линча"....
alo0000 08 февраля 2018 | 12:23
keg: Как там поживает судь Хахалева?
gennadiy_s Геннадий Смолкин 08 февраля 2018 | 12:14
Одна из мер ужесточения отражена на страницах L!FE:
"Сотрудникам ДПС запретили задерживать на дорогах пьяных судей"
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1086838/sotrudnikam_dps_zaprietili_zadierzhivat_na_doroghakh_pianykh_sudiei
Супер ужесточение!
Отмечается, что аналогичный иммунитет есть у сотрудников прокуратуры.
polsan 08 февраля 2018 | 12:18
Правильно и кроме этого стоит сделать как в Германии и всех направлять на сдачу так называемого в Германии " ИдиотенТеста -а" Ведь только идиот может сесть за руль выпив!!
Но в России есть и другая сторона медали, как всегда - это менты, которые будут пользоваться этим в своих целях!
svirepyi_gary 08 февраля 2018 | 12:21
ГАИШНИК
Мы все только "ЗА" !!!
Если заранее смазать мундштук проспиртованной ваткой, то прибор сразу укажет на водителя-пьянь.
Это ж такая весомая прибавка к пенсии... золотое дно...
alo0000 08 февраля 2018 | 12:25
А судьям, прокурорам и священнослужителям - не менее 4 лет.
cobakin 08 февраля 2018 | 12:34
alo0000:
Расстрел на месте, только это их спасет.
jblack2 08 февраля 2018 | 12:54
Не надо ничего усиливать.
Нужно разработать и установить на автомобили систему "ГЛОНАСС -АЛКО", не допускающую езду в пьяном виде, а также информирующую ГИБДД о данных попытках. Технические возможности давно имеются.