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12:04, 08 февраля 2018

Верховный суд Крыма начнет процесс по делу украинца, обвиняемого в подготовке диверсий на полуострове

Подсудимый, задержанный в позапрошлом году, полностью признал свою вину. Заседание суда пройдет в закрытом режиме, а дело будет рассмотрено в особом порядке. Украинец Андрей Захтей согласился со всеми выдвинутыми против него обвинениями и полностью раскаялся в содеянном – при вынесении приговора это будет учтено в качестве смягчающего обстоятельства. Прокуроры вменяют Захтею сразу несколько статей: «приобретение, сбыт и подделку документов», «незаконный оборот оружия и боеприпасов» и главное – «приготовление к диверсии».
Украинец был задержан в Крыму сотрудниками ФСБ летом позапрошлого года. По утверждениям силового ведомства, группа, в составе которой был и Захтей, по поручению управления разведки Минобороны Украины готовилась совершить на полуострове ряд диверсий на критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения. Совершить задуманное мужчины не успели. Второй фигурант Евгений Панов, по словам его адвоката, в настоящее время знакомится с материалами уголовного дела.

Комментарии

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danko_cuka 08 февраля 2018 | 12:06

Десяточку хватит.

nikitin43 08 февраля 2018 | 12:13

danko_cuka: наворотил гавнища путен , после него лет десять расея будет отмываться , а вони на 100 лет хватит.

ivorytower 08 февраля 2018 | 12:14

nikitin43: Хохлоцефал, к чему твой скороспелый пук? Неужто за такую бездарщину выдают таки печеньки?

vor_mbh_xa_xa 08 февраля 2018 | 12:26

Верим в Закон - бандит-бандеровец своё получит по полной!

demokratru 08 февраля 2018 | 12:07

Зачем процесс какой-то? На столбе урода повесить-всего то и делов. И демократия восторжествует!

avp235 08 февраля 2018 | 12:09

demokratru:
Демократия по-русски!

ivorytower 08 февраля 2018 | 12:21

avp235: По американски было бы 72 дня ковровых бомбометаний по Куеву.

avp235 08 февраля 2018 | 12:48

ivorytower:
Ковровые - это наш стиль. Американцы предпочитают точечные.

dorin1987 08 февраля 2018 | 12:31

demokratru: / На столбе урода повесить-всего то и делов/ - Мило-то как, а) От чего с ваших родителей не начать, к примеру, м?

darvag2 08 февраля 2018 | 12:13

а где суд присяжных?

ivorytower 08 февраля 2018 | 12:17

darvag2: /а где суд присяжных?/
В Киеве?

ha12raz 08 февраля 2018 | 12:25

За полтора года пыток любой сознается.......недавно проходили.

trans 08 февраля 2018 | 12:30

Очередное путинское сфабрикованое дело. Как и положено в полицейском государстве.

lew_usow 08 февраля 2018 | 12:47

И опять как встарь, "царица доказательств" - признание, главный аргумент. Остальное легко фабрикуется. И все никак не отпускает нас темное прошлое, с боярами да холопами.

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