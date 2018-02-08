Верховный суд Крыма начнет процесс по делу украинца, обвиняемого в подготовке диверсий на полуострове

Подсудимый, задержанный в позапрошлом году, полностью признал свою вину. Заседание суда пройдет в закрытом режиме, а дело будет рассмотрено в особом порядке. Украинец Андрей Захтей согласился со всеми выдвинутыми против него обвинениями и полностью раскаялся в содеянном – при вынесении приговора это будет учтено в качестве смягчающего обстоятельства. Прокуроры вменяют Захтею сразу несколько статей: «приобретение, сбыт и подделку документов», «незаконный оборот оружия и боеприпасов» и главное – «приготовление к диверсии».

Украинец был задержан в Крыму сотрудниками ФСБ летом позапрошлого года. По утверждениям силового ведомства, группа, в составе которой был и Захтей, по поручению управления разведки Минобороны Украины готовилась совершить на полуострове ряд диверсий на критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения. Совершить задуманное мужчины не успели. Второй фигурант Евгений Панов, по словам его адвоката, в настоящее время знакомится с материалами уголовного дела.