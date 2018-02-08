Верховный суд Крыма начнет процесс по делу украинца, обвиняемого в подготовке диверсий на полуострове
Подсудимый, задержанный в позапрошлом году, полностью признал свою вину. Заседание суда пройдет в закрытом режиме, а дело будет рассмотрено в особом порядке. Украинец Андрей Захтей согласился со всеми выдвинутыми против него обвинениями и полностью раскаялся в содеянном – при вынесении приговора это будет учтено в качестве смягчающего обстоятельства. Прокуроры вменяют Захтею сразу несколько статей: «приобретение, сбыт и подделку документов», «незаконный оборот оружия и боеприпасов» и главное – «приготовление к диверсии».
Украинец был задержан в Крыму сотрудниками ФСБ летом позапрошлого года. По утверждениям силового ведомства, группа, в составе которой был и Захтей, по поручению управления разведки Минобороны Украины готовилась совершить на полуострове ряд диверсий на критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения. Совершить задуманное мужчины не успели. Второй фигурант Евгений Панов, по словам его адвоката, в настоящее время знакомится с материалами уголовного дела.
Комментарии14
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danko_cuka 08 февраля 2018 | 12:06
Десяточку хватит.
nikitin43 08 февраля 2018 | 12:13
danko_cuka: наворотил гавнища путен , после него лет десять расея будет отмываться , а вони на 100 лет хватит.
ivorytower 08 февраля 2018 | 12:14
nikitin43: Хохлоцефал, к чему твой скороспелый пук? Неужто за такую бездарщину выдают таки печеньки?
vor_mbh_xa_xa 08 февраля 2018 | 12:26
Верим в Закон - бандит-бандеровец своё получит по полной!
demokratru 08 февраля 2018 | 12:07
Зачем процесс какой-то? На столбе урода повесить-всего то и делов. И демократия восторжествует!
avp235 08 февраля 2018 | 12:09
demokratru:
Демократия по-русски!
ivorytower 08 февраля 2018 | 12:21
avp235: По американски было бы 72 дня ковровых бомбометаний по Куеву.
avp235 08 февраля 2018 | 12:48
ivorytower:
Ковровые - это наш стиль. Американцы предпочитают точечные.
dorin1987 08 февраля 2018 | 12:31
demokratru: / На столбе урода повесить-всего то и делов/ - Мило-то как, а) От чего с ваших родителей не начать, к примеру, м?
darvag2 08 февраля 2018 | 12:13
а где суд присяжных?
ivorytower 08 февраля 2018 | 12:17
darvag2: /а где суд присяжных?/
В Киеве?
ha12raz 08 февраля 2018 | 12:25
За полтора года пыток любой сознается.......недавно проходили.
trans 08 февраля 2018 | 12:30
Очередное путинское сфабрикованое дело. Как и положено в полицейском государстве.
lew_usow 08 февраля 2018 | 12:47
И опять как встарь, "царица доказательств" - признание, главный аргумент. Остальное легко фабрикуется. И все никак не отпускает нас темное прошлое, с боярами да холопами.