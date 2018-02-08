Президент Турции выразил соболезнования в связи с гибелью российского пилота в Сирии
Штурмовик Су-25 под управлением военного летчика Романа Филипова 3 февраля был сбит в зоне деэскалации «Идлиб», а сам пилот погиб при столкновении с боевиками. Президенты России и Турции провели телефонный разговор, в котором в том числе обсудили ситуацию в Сирии. Реджеп Тайип Эрдоган принес Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью российского пилота, сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, лидеры двух стран договорились усилить координацию своих вооруженных сил в борьбе с террористами. Путин и Эрдоган также запланировали следующий саммит по урегулированию конфликта в Сирии, который состоится в Стамбуле.
Российский штурмовик Су-25 выполнял облет зоны деэскалации «Идлиб» и был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса 3 февраля. Пилоту удалось катапультироваться, но после приземления его окружили боевики. Майор Роман Филипов отстреливался до последних минут, а затем подорвал себя гранатой. Тело летчика позднее вернули в Россию. Сегодня в Воронеже пройдут церемония прощания и похороны майора. Указом президента Путина Филиппову было присвоено звание Героя России посмертно.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 08 февраля 2018 | 12:07
Раньше военлётам давали звание Героя за сбитые вражеские самолёты, а нынче нацлидер даёт за то, что сам сбит и убит.
nikitin43 08 февраля 2018 | 12:17
mikhail_spb_: важно что герой стал вровень с героями кадыровым и орденоносцем соловьёвым .
zor 08 февраля 2018 | 12:12
И хотел бы ответить Путин помидорами,да кончились
pycckoe_cpy 08 февраля 2018 | 12:15
Чо за хрень. Ползает в ногах, извиняется и не перестаёт )(уйловские Космические силы сбивать.
hello_kiddy 08 февраля 2018 | 12:25
pycckoe_cpy: шо, опять космоплан империи чурки из рогатки козьими шариками сбили?
mas_mas 08 февраля 2018 | 12:16
Важно! Путин говорил с Эрдоганом из Новосибирска!
vla7815 08 февраля 2018 | 12:30
Вова, за что погиб очередной летчик, из посланных тобой на смерть в чужестранщине ????????????
jrec 08 февраля 2018 | 12:33
шо опять?!