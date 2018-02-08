Президент Турции выразил соболезнования в связи с гибелью российского пилота в Сирии

Штурмовик Су-25 под управлением военного летчика Романа Филипова 3 февраля был сбит в зоне деэскалации «Идлиб», а сам пилот погиб при столкновении с боевиками. Президенты России и Турции провели телефонный разговор, в котором в том числе обсудили ситуацию в Сирии. Реджеп Тайип Эрдоган принес Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью российского пилота, сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, лидеры двух стран договорились усилить координацию своих вооруженных сил в борьбе с террористами. Путин и Эрдоган также запланировали следующий саммит по урегулированию конфликта в Сирии, который состоится в Стамбуле.

Российский штурмовик Су-25 выполнял облет зоны деэскалации «Идлиб» и был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса 3 февраля. Пилоту удалось катапультироваться, но после приземления его окружили боевики. Майор Роман Филипов отстреливался до последних минут, а затем подорвал себя гранатой. Тело летчика позднее вернули в Россию. Сегодня в Воронеже пройдут церемония прощания и похороны майора. Указом президента Путина Филиппову было присвоено звание Героя России посмертно.