Z Архив новостей новости
5 11 6 3046
12:02, 08 февраля 2018

ЧП произошло в одной из школ Перми

Одна из учениц распылила в здании неизвестное вещество. Шестеро детей госпитализированы. Число пострадавших может быть увеличено, передает ТАСС. С жалобами на плохое самочувствие к медикам стали обращаться ученики из соседнего класса. Других подробностей пока нет.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

(комментарий скрыт)

tks 08 февраля 2018 | 12:10

Дети как губка впитывают все мерзости скрепопутного мира...

ruki_proch 08 февраля 2018 | 12:19

Приставали к девченке, вот она и прыснула перцовкой по глазам спермотоксикозникам.

vor_mbh_xa_xa 08 февраля 2018 | 12:23

Поколение навальнят-двоечников - жалко их... потерянное поколение бездельников 300-евровых.

yura51 08 февраля 2018 | 12:34

vor_mbh_xa_xa: Работяга на "ферме" пригожинской...

tks 08 февраля 2018 | 12:47

vor_mbh_xa_xa: Дурак ты, дяденька, и не лечишься... А может, ты и не дурак, а просто тупо придурок или полудурок... )))

brandfa 08 февраля 2018 | 12:55

tks: гнида он продажная, а не дурак.

skolzki 08 февраля 2018 | 12:15

Лёхаим , да отстань ты от детей , все равно твои руководители штабов утекают уже от тебя и Волкова к Кюше , да и эховские хомы скоро тебя променяют на неё , они же предатели по жизни ,рабы )))

mordvinyka_zabiyka 08 февраля 2018 | 12:22

skolzki: что ни топор, то золотуха))

keg 08 февраля 2018 | 12:20

учителям некогда заниматься детьми... они к "выборам" готовятся и с Навальным борются...

sasass 08 февраля 2018 | 12:28

Дети видят , король-то голый , а взрослые им в мозги вбивает обратное и тут детские мозги эту ложь никак не могут переварить - отсюда и нервный срыв...

peresvet73 08 февраля 2018 | 12:29

Оперативно определить .что за вещество, не могут - ближайшая лаборатория в США.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 февраля Поздравить…

5 415 6 6020 02.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 5 февраля

5 432 6 8693 05.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 6 февраля Поздравить…

5 235 6 5969 06.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Кандидаты, которым на вас плевать Избиратель не представляет ни малейшей ценности. То есть он нужен, но только как мебель или атрибут — заведомому победителю нужна явка и картинка, что люди пришли и признали его победу…

5 329 6 52989 01.02
Kобщество, власть, мнения
Блоги

Татьяна Мармазова экс-депутат Донецкого горсовета, один из организаторов референдума в Донецке

Почему Донбасс На колени Донбасс может встать только в двух случаях и только осознанно и самостоятельно — в шахтном забое и в молитве к Господу…

5 224 6 16638 01.02
Kдонбасс, общество, события
Блоги

Перезаписывая историю, не победить «бандеровскую идеологию» Запретительные меры, наказания и преследования мало чем помогут, если и дальше будет проводиться агрессивная зарубежная политика в отношении тех, кто спас мир от фашизма…

5 104 6 8997 01.02
Kполитика, украина, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…

5 219 6 13342 04.02
Kсша, рф, политика, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Нафига этим людям какая-то демократическая процедура, при которой какие-то партии в парламенте могут задавать им вопросы: А куда вы переводите деньги? А откуда вы берете деньги?..

5 262 6 30684 01.02
#слушать 35:28 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, общество, демократия, видео, передачи
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уголовная ответственность для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения…

5 312 6 23627 02.02
Kистория, война, законы, мнения
Блоги

Борис Титов уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии роста

Передал Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, в на Родине дело продолжает висеть…

5 135 6 10345 05.02
Kпутин, бизнес, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2884032

5 144 6 12677 02.02
#слушать 01:46:15 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Сергей Бурый спортивный обозреватель

Отодрать «Россию» Другой пластырем заклеил на татуировке букву «я». Получилось «Росси». «Это что?» — нахмурился надзиратель. «В честь Карла Росси», — ответил спортсмен. «Чего?» — не понял надзиратель…

5 73 6 14860 01.02
Kолимпиада-2018, спорт, рф, мнения
Блоги

Генпрокуратура РФ: Никита Белых осужден за получение взятки в особо крупном размере Суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. В связи с этим вопрос апелляционного обжалования приговора будет решён в установленный законом срок…

5 72 6 9887 01.02
Kбелых, суды, тюрьмы, общество, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Конкуренция теперь выше — а предложение «Яблока» стало слабее Путин принял решение допустить Явлинского на президентские выборы в качестве своего спаринг-партнера, потому что он безопасен, заранее обречен…

5 280 6 24439 06.02
Kполитика, общество, мнения, путин, явлинский
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Подписи за Явлинского и «страшная тайна» Навального Навальный, заявивший о 60% якобы поддельных подписей за Явлинского, обязан объяснить, что именно привело его к этому выводу…

5 124 6 11229 07.02
Kполитика, выборы-2018, навальный, мнения
Блоги

Антон Шипулин: Putin Team — это моя команда «Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды»...

5 379 6 35437 03.02
Kполитика, общество, путин, спорт, события

Популярное за неделю

Новости

Боевик, взявший ответственность за сбитый в Сирии Су-25 утверждает, что атаковал самолёт с помощью зенитной установки «Если бы у нас были ПЗРК, то мы бы уже были в России», — сказал Махмуд Хадж Исмаил…

5 19 6 27297
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Выкатили этот абсолютно пустой список. Настоящий – продолжает висеть над Кремлем дамокловым мечом, что совершенно правильно…

5 287 6 150641 03.02
#слушать 48:42 8читать $скачать 11.2 МБ
Голосование
Вы считает приговор Никите Белых справедливым?
5 193 6 23453 02.02
Блоги

Евгений Чичваркин бизнесмен

Никто по списку не приедет Бизнес в России будут грабить и давить с особым цинизмом после выборов. Частный бизнес Путину не нужен. Осенью врубят станок и ограничат хождение валюты. Мы ждём нового притока эмиграции…

5 403 6 238413 05.02
Kбизнес, рф, путин, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Золотой параш…пистолет Когда Путин назначил генерал-губернатором Дагестана чужака Васильева, многие покрутили пальцем у виска. Чужак он и есть чужак. Не знает местной специфики, традиций, переплетений… Но Путин кто угодно, а не дурак…

5 157 6 127814 05.02
8читать ;смотреть
Kдагестан, власть, аресты, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6670965
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3281461

Сегодня в эфире