ЧП произошло в одной из школ Перми
Одна из учениц распылила в здании неизвестное вещество. Шестеро детей госпитализированы. Число пострадавших может быть увеличено, передает ТАСС. С жалобами на плохое самочувствие к медикам стали обращаться ученики из соседнего класса. Других подробностей пока нет.
Комментарии11
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tks 08 февраля 2018 | 12:10
Дети как губка впитывают все мерзости скрепопутного мира...
ruki_proch 08 февраля 2018 | 12:19
Приставали к девченке, вот она и прыснула перцовкой по глазам спермотоксикозникам.
vor_mbh_xa_xa 08 февраля 2018 | 12:23
Поколение навальнят-двоечников - жалко их... потерянное поколение бездельников 300-евровых.
yura51 08 февраля 2018 | 12:34
vor_mbh_xa_xa: Работяга на "ферме" пригожинской...
tks 08 февраля 2018 | 12:47
vor_mbh_xa_xa: Дурак ты, дяденька, и не лечишься... А может, ты и не дурак, а просто тупо придурок или полудурок... )))
brandfa 08 февраля 2018 | 12:55
tks: гнида он продажная, а не дурак.
skolzki 08 февраля 2018 | 12:15
Лёхаим , да отстань ты от детей , все равно твои руководители штабов утекают уже от тебя и Волкова к Кюше , да и эховские хомы скоро тебя променяют на неё , они же предатели по жизни ,рабы )))
mordvinyka_zabiyka 08 февраля 2018 | 12:22
skolzki: что ни топор, то золотуха))
keg 08 февраля 2018 | 12:20
учителям некогда заниматься детьми... они к "выборам" готовятся и с Навальным борются...
sasass 08 февраля 2018 | 12:28
Дети видят , король-то голый , а взрослые им в мозги вбивает обратное и тут детские мозги эту ложь никак не могут переварить - отсюда и нервный срыв...
peresvet73 08 февраля 2018 | 12:29
Оперативно определить .что за вещество, не могут - ближайшая лаборатория в США.